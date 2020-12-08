Суттєві знижки: скільки коштує відпочинок на головних курортах Єгипту у грудні

В Україні настала повноцінна зима – з морозом і снігом, а це відмінний привід вирушити до моря, де літо триває цілий рік. Українці продовжують літати в Єгипет, не чекаючи свят або зміни карантинних правил.

Якщо хочеться відпочити в спокійній атмосфері за прийнятними цінами, то середина грудня на курортах Червоного моря – найкращий час для відпустки. Навіть зірки українського шоу-бізнесу публікують свої фото з Єгипту у ці дні.

Експерти радять обирати одну з найбільш безпечних та найбільш популярних у туристів країн – Єгипет – не тільки у "високий сезон". Напередодні новорічних свят попит на тури зростає, але через зниження кількості туристів з інших країн багато готелів пропонують суттєві знижки.

Фото: Готель в Єгипті (pixabay.com)

Найпопулярніші курорти

Нещодавно єгипетська влада повідомила, що зимовий туристичний сезон може бути більш результативним, ніж осінній. Це пов'язано з тим, що у "конкурента" за ціновою політикою і дальністю перельотів – Туреччини – пляжний сезон закінчився.

"Зараз ми вступаємо в зимовий сезон, і це можливість повернути Єгипту його роль першопрохідника в туристичному секторі", - сказав міністр туризму і старожитностей Єгипту Халед Аль-Анані.

За його інформацією, з липня цього року Шарм-ель-Шейх і Хургада прийняли близько 430 000 туристів. Як підрахували єгипетські чиновники, у листопаді 90% туристів на курортах Червоного моря були з України. З інших країн туристи не змогли приїхати через оголошені владою локдауни.

При цьому найпопулярніші курорти цієї осені були на узбережжі – Шарм-ель-Шейх і Хургада.

"У нас є туристи, які їдуть прямо до Каїру, а інші - в Олександрію, Луксор і Асуан. Але велика частина їдуть прямо в Шарм-ель-Шейх і Хургаду", - додав міністр.

Фото: Пляж готелю в Марса Аламі (braykaresorts.com)

Такий вибір українців підтверджують і представники українських туристичних компаній.

"Серед наших туристів найбільшим попит мають курорти Шарм-ель-Шейх, Хургада та її околиці, а також курорт Марса-Алам. В останній літають чартерні рейси з 3 жовтня, цей курорт дуже люблять європейські туристи. Тут найкращі коралові рифи й хороший сервіс. В інші міста Єгипту туристи воліють їздити на екскурсії", - розповідає в коментарі РБК-Україна менеджер з туризму компанії "Подорож у мрії" Олеся Маніна.

Повернення в рай для дайверів

Курорти Червоного моря десятиліттями асоціювалися у туристів з дайвінгом. Адже побувати в цьому унікальному куточку планети та не познайомитися з барвистим підводним світом здається неможливим.

На узбережжі Червоного моря працює безліч шкіл дайвінгу, в яких можна навчитися правил глибоководного занурення та отримати сертифікат.

Фото: Дайвінг в Єгипті (pixabay.com)

Останній рік (з 1 листопада 2019 року) пірнання з плавзасобів без наявності такого сертифіката біля Шарм-ель-Шейха було заборонено з метою зберегти унікальний кораловий риф від пошкодження. Нещодавно єгипетська влада зняла заборону.

Втім, більшості туристів ця заборона не заважала відчути себе гостем підводного царства – біля готелів на курортах обладнані "домашні" рифи, населені рибками, якими можна милуватися і в масці.

Втім, найпопулярніший дайверський курорт - Марса Алам з сервісом європейського рівня, куди з'їжджаються професійні пірнальники з багатьох країн. Навіть туристам, які пірнають з маскою, незайманий риф в Марса Алам залишає незабутні враження. Адже крім звичайних морських мешканців, є можливість поплавати та пофотографуватися з усміхненою "морською коровою" – дюгонем, який досягає до 4 м в довжину.

Фото: Дюгонь - цікавинка в Марса Аламі (pixabay.com)

Скільки коштує відпочинок в середині грудня

За інформацією Олега Кулика, генерального директора мережі агенцій "Поїхали з нами", попит на тури в Єгипет потроху підвищується. При цьому глибина бронювання – два тижні. Найпопулярніші курорти, за його даними – Шарм-ель-Шейх і Хургада. В Марса Алам літають набагато менше туристів – тільки один чартер в тиждень, по суботах. Також дістатися до Марса Алам можна з аеропорту Хургади – трансфер займає 3 години.

Ми проаналізували ціни на "гарячі" путівки за тижневий відпочинок для двох з вильотом з Києва на дати з 11 грудня по системі "все включено" від провідних туроператорів і вибрали найнижчі ціни.

"Гарячі" тури від "Coral Travel" у 3* готелі на 7 ночей в Хургаді коштують від 324 доларів на двох з вильотом 11 грудня, в 4* - від 339 доларів, в 5* - від 432 доларів з вильотом в ті ж дати.

В Шарм-ель-Шейху відпочинок в 3* обійдеться від 419 доларів з вильотом 12 грудня, в 4* - від 428 доларів, в 5* готелі – від 527 доларів з вильотом 17 грудня.

В Марса Алам 7 ночей в 4* готелі обійдуться від 560 доларів з вильотом 15 грудня, в 5* - від 593 доларів з вильотом на ту ж дату.

Фото: Один з популярних курортів Єгипту (booking.com)

У туроператора "JoinUp!" тиждень в 3* готелі в Шарм-ель-Шейху обійдеться від 453 доларів з вильотом 18 грудня, в 4* - від 469 доларів, в 5* - від 568 доларів з вильотом на ті ж дати.

В Хургаді відпочити можна за 447 доларів з вильотом 11 грудня, в 4* - від 398 доларів, в 5* - від 480 доларів з вильотом на ті ж дати.

В Марса Алам можна поїхати на тиждень за 660 доларів в готелі 4*, у 5* - від 693 доларів з вильотом 11 грудня.

У "Anex Tour" тижнева відпустка в 3* готелі в Хургаді коштує від 465 доларів, в 4* - від 428 доларів, в 5* - від 524 доларів з вильотом 11 грудня.

Позасмагати на пляжах Шарм-ель-Шейху в 3* готелі обійдеться від 457 доларів, в 4* - від 500 доларів, в 5* - від 607 доларів з вильотом 11 грудня.

Фото: "Гарячі" тури від одного з турагенцій (скріншот РБК-Україна)

Поніжитися на морі тиждень цілком можливо за 200 доларів з людини та менше, якщо купувати "гарячі" путівки за день-два до вильоту. Ближче до новорічних свят ціни підвищуються.

Нагадаємо, ми повідомляли, подорожчають тури з-за нових правил для туркомпаній.

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