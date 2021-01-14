Суттєві знижки: в Карпатах починає сезон катання ще один сніжний курорт

В Карпатах готується до відкриття лижного сезону ще один курорт – на горі Плай у Львівській області. Перші лижники зможуть спуститися трасами з 15 січня.

Плай вважається одним з тих гірськолижних курортів регіону, які швидко розвиваються. У гірськолижному комплексі запрошують туристів провести зимову відпустку серед засніжених гір з істотними знижками на проживання – через "локдаунн" і брак гостей до такого кроку вдаються багато сусідніх курортів в середині січня.

Чим цікавий курорт

Гірськолижний комплекс розміщений біля підніжжя гірського масиву Плай, на висоті 600 метрів над рівнем моря. До нього зручно добиратися трасою Київ-Чоп – у село Плав'я в Сколівському районі.

На курорті обладнані п'ять спускових трас. З них – три червоних, середнього рівня складності, дві – легкі, сині. Також для професіоналів є траси у верхній частині гори. Новачки і діти можуть тренуватися на учбовій та дитячій трасі. У комплексі діє також лижна школа.

Фото: На курорті працюють підйомники (ecohotels.in.ua)

Підніматися на траси можна підйомниками довжиною близько 1 кілометра: двома крісельними, а також бугельним для дорослим на 350 метрів, та ліфтом для дітей на 350 метрів.

Готелі на курорті знаходяться в селищі поблизу від спусків, тому необхідності у трансфері у туристів зазвичай немає. У самому комплексі працює спа-центр, тренажерний зал, ресторани і оглядовий майданчик з панорамним кафе. Для культурного дозвілля гостям пропонується відвідати храм та музей місцевої культури.

За якою ціною можна покататися на лижах

У мережі прокату спорядження на курорті Плай можна взяти в користування комплекти для катання на лижах чи сноуборді як для дорослих (від 250 гривень), так і для дітей (від 150 гривень).

Заняття в лижній школі на курорті Плай для дітей до 7 років обійдеться в 500-600 гривень на годину, для дорослих – 600-700 гривень у будні та святкові дні. Групові заняття на 100 гривень дешевше.

Фото: Спорядження можна взяти напрокат (ecohotels.in.ua)

Скі-паси можна придбати за ціною від 480 гривень за півдня до 3350 гривень за 5 днів (в несвятковий період). Один підйом на бугельному підйомнику коштує 90-100 гривень, на крісельному – 110-130 гривень.

За сніговим покривом на спусках стежать з допомогою техніки: працюють як ратраки, так і сніжні гармати. Втім, вже в середині січня в Карпатах почалися інтенсивні снігопади та похолодання, і туристів більше цікавить, де можна зігрітися на курорті після катання в морозну погоду.

Скільки коштує житло на курорті

У самому гірськолижному комплексі працюють чотири готеля різної цінової категорії з номерним фондом, а також котеджі.

В готелі "Плай" двомісний стандарт зі сніданком обійдеться в 1600 гривень з 21 січня.

В бюджетному готелі "Поруч" за 20 м від підйомника – від 1000 гривень зі сніданком.

Котеджі з трьома спальнями обійдуться у 10000 гривень на добу. Зараз на проживання пропонують знижки 25%.

Між тим, на сайтах бронювання готелів дешевих номерів в Плав'я не залишилося на дати з 17 січня.

Фото: Варіанти розміщення у Плав'ї (booking.com)

Наприклад, в готелі "Панська садиба" за три кілометри від гірськолижного курорту номер-студіо на двох можна забронювати за 1300 гривень на добу.

А в приватному секторі пропонують будинки цілком для чотирьох і більше осіб за ціною від 250 гривень з одного гостя. Наприклад, в одному з котеджів за 500 м від курорту можуть зупинитися від шести осіб у шести кімнатах за ціною від 300 гривень. Гостям пропонується відкритий басейн з підігрівом на території, сауна і чан.

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