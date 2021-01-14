Существенные скидки: в Карпатах начинает сезон катания еще один снежный курорт

В Карпатах готовится к открытию лыжного сезона еще один курорт – на горе Плай во Львовской области. Первые лыжники смогут спуститься по трассам с 15 января.

Плай считается одним из самых быстро развивающихся горнолыжных курортов региона. В горнолыжном комплексе приглашают туристов провести зимний отпуск среди заснеженных гор с существенными скидками на проживание – из-за "локдауна" и недостатка гостей к такому шагу прибегают многие соседние курорты в середине января.

Чем интересен курорт

Горнолыжный комплекс размещен у подножия горного массива Плай на высоте 600 метров над уровнем моря. К нему удобно добираться по трассе Киев-Чоп – в село Плавье в Сколевском районе.

На курорте оборудованы пять спусковых трасс. Из них – три красных, среднего уровня сложности, две – легкие, синие. Также для профессионалов есть трассы в верхней части горы. Новички и дети могут тренироваться на учебной и детской трассе. В комплексе действует также лыжная школа.

Фото: На курорте работают подъемники (ecohotels.in.ua)

Подниматься на трассы можно подъемниками длиной около 1 километра: двумя кресельными, а также бугельным для взрослым на 350 метров, и лифтом для детей на 350 метров.

Отели на курорте находятся в поселке поблизости от спусков, поэтому необходимости в трансфере у туристов обычно нет. В самом комплексе работает спа-центр, тренажерный зал, рестораны и смотровая площадка с панорамным кафе. Для культурного досуга гостям предлагают посетить храм и музей местной культуры.

По какой цене можно покататься на лыжах

В сети прокатов снаряжения на курорте Плай можно взять в пользование комплекты для катания на лыжах или сноуборде как для взрослых (от 250 гривен), так и для детей (от 150 гривен).

Занятия в лыжной школе на курорте Плай для детей до 7 лет обойдется в 500-600 гривен в час, для взрослых – 600-700 гривен в будние и праздничные дни. Групповые занятия на 100 гривен дешевле.

Фото: Снаряжение можно взять напрокат (ecohotels.in.ua)

Ски-пассы можно приобрести по цене от 480 гривен за полдня до 3350 гривен за 5 дней (в непраздничный период). Один подъем на бугельном подъемнике стоит 90-100 гривен, на кресельном – 110-130 гривен.

За снежным покровом на спусках следят с помощью техники: работают как ратраки, так и снежные пушки. Впрочем, уже в середине января в Карпатах начались более интенсивные снегопады и похолодание, и туристов больше интересует, где можно согреться на курорте после катания в морозную погоду.

Сколько стоит жилье на курорте

В самом горнолыжном комплексе работают четыре отеля разной ценовой категории с номерным фондом, а также коттеджи.

В отеле "Плай" двухместный номер-стандарт с завтраком обойдется в 1600 гривен с 21 января.

В бюджетном отеле "Поруч" в 20 м от подъемника – от 1000 гривен с завтраком.

Коттеджи с тремя спальнями обойдутся в 10000 гривен в сутки. Сейчас на проживание предлагают скидки 25%.

Между тем, на сайтах бронирования отелей дешевых номеров в Плавье не осталось на даты с 17 января.

Фото: Варианты размещения в Плавье (booking.com)

Например, в отеле "Панська садыба" в трех километрах от горнолыжного курорта номер-студио на двоих можно забронировать за 1300 гривен в сутки.

А в частном секторе предлагают дома целиком для четырех и больше человек по цене от 250 гривен с одного гостя. Например, в одном из коттеджей в 500 м от курорта могут остановиться от шести человек в шести комнатах по цене от 300 гривен. Гостям предлагают открытый бассейн с подогревом на территории, сауну и чан.

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