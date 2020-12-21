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"Істотні обмеження": Єгипет вводить зміни для туристів через сплеск COVID-19

Понеділок 21 грудня 2020 13:01
"Істотні обмеження": Єгипет вводить зміни для туристів через сплеск COVID-19
Фото: Відпочинок в Єгипті (booking.com)
Автор: Катерина Гончарова

В курортній країні скасовують всі масові святкування Нового року

У Міністерстві туризму і старожитностей Єгипту скасовують святкування Нового року, щоб уникнути масових зібрань. Про це повідомляє видання Arabnews.

Таке рішення ухвалили у відповідь на вказівки прем'єр-міністра Мостафі Мадбули, які були погоджені під час засідання Вищого комітету з управління кризою, що виникла через пандемію коронавірусу.

Заступник міністра туризму та старожитностей Абдель Фаттах аль-Ассі заявив про необхідність заборонити всі культурні та туристичні заходи або будь-які святкування напередодні Нового року, щоб уникнути масових скупчень людей.

Він також закликав до "неухильного дотримання раніше прийнятих заходів" і додав, що ресторани та кафе, де не будуть дотримуватися всі приписи, будуть нести за це відповідальність.

Заборонять проводити вечірки в закритих приміщеннях

У міністерстві заявили, що нічні клуби будуть закриті до тих пір, поки міністр туризму і старожитностей не прийме рішення їх відкрити. За словами чиновників, це відбудеться, коли в країні буде спостерігатися спад захворюваності.

Заступник міністра зазначив, що міністерство видало рекомендації для туристичних закладів про заборону зібрань напередодні Нового року.

"Ми не хочемо турбувати людей, але у всьому світі приймаються міри по запобіганню поширення коронавірусу. Такі заходи включають заборону зборів, закриття готелів", - сказав він.

&quot;Істотні обмеження&quot;: Єгипет вводить зміни для туристів через сплеск COVID-19Фото: В Єгипті скасовують заходи, які передбачають скупчення людей (booking.com)

Крім того, заборонити зібрання напередодні Нового року Міністерство рекомендувало і туристичним закладам.

У відомстві підкреслили, що проведення весіль, вечірок, особливих подій і зборів буде заборонено у закритих залах. Але як довго буде діяти заборона, заступник міністра не уточнив.

Що нові заходи будуть означати для туристів

Відпочинок в Єгипті на новорічні свята планує істотна частина українців. Як на відпустках в курортній країні позначаться нові обмеження?

В рамках боротьби з пандемією в готелях скасують новорічні та різдвяні вечері для туристів, зазначає у коментарі РБК-Україна Олександр Новіковський, заступник генерального директора туроператора "Tez Tour".

"Раніше такі вечері приносили готелям істотну частину доходу й користувались популярністю серед туристів. В цілому під час відпочинку не будуть проводити масові збори. Нові правила запроваджують у зв'язку з поширенням COVID-19. Будь-якої іншої інформації про обмеження, окрім скасування новорічних вечорів, ми поки не отримували", - зазначає представник "Tez Tour".

Туроператори чекають детальну інформацію

До пандемії багато готелів також традиційно проводили новорічні вечірки або концерти із запрошенням зірок. Олександр Новіковський припускає, що їх також або скасують, або змінять формат таких заходів з урахуванням обмежень під час пандемії.

"Якщо такі заходи будуть проводитися, то при їх проведенні будуть контролювати дотримання дистанції між відпочиваючими, тощо. В цілому, будуть дотримуватися всіх тих заходів, що й раніше. Але в цілому кардинальних змін для туристів не буде: вони й далі можуть планувати відпочинок на Новий рік в Єгипті, як і раніше", - підкреслює фахівець.

Водночас представники інших туроператорів в розмові з РБК-Україна відзначили, що варто дочекатися від влади Єгипту більш детальної інформації про нові обмеження для туристів.

"Ці правила можуть змінитися. Ми зараз саме очікуємо офіційного листа, де нас повідомлять про зміни й про те, як і що буде працювати в готелях", - пояснила співрозмовниця РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Єгипті розкрили нові деталі про відпочинок на місцевих курортах.

Також ми писали, коли краще їхати в Єгипет у зимову відпустку.

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Відпочинок в Україні ЄгипеттуристыотдыхНовий рік

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