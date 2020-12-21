"Существенные ограничения": Египет вводит изменения для туристов из-за всплеска COVID-19

Фото: Отдых в Египте (booking.com)

В курортной стране отменяют все массовые празднования Нового года

В Министерстве туризма и древностей Египта отменяют празднования Нового года, чтобы избежать массовых собраний. Об этом сообщает издание Arabnews.

Такое решение приняли в ответ на указания премьер-министра Мостафы Мадбули, которые были согласованы во время заседания Высшего комитета по управлению кризисом, возникшим из-за пандемии коронавируса.

Заместитель министра туризма и древностей Абдель Фаттах аль-Асси заявил о необходимости запретить все культурные и туристические мероприятия или любые празднования в канун Нового года, чтобы избежать массовых скоплений людей.

Он также призвал к "неукоснительному соблюдению ранее принятых мер предосторожности" и добавил, что рестораны и кафе, где не будут соблюдать все предписания, будут нести за это ответственность

Запретят проводить вечеринки в закрытых помещениях

В министерстве заявили, что ночные клубы будут закрыты до тех пор, пока министр туризма и древностей не примет решение их открыть. По словам чиновников, это произойдет, когда в стране будет наблюдаться спад заболеваемости.

Заместитель министра отметил, что министерство выпустило рекомендации для туристических заведений о запрете собраний в канун Нового года.

"Мы не хотим беспокоить людей, но во всем мире принимаются меры по предотвращению распространения коронавируса. Такие меры включают запрет собраний и закрытие гостиниц", - сказал он.

Фото: В Египте отменяют мероприятия, которые предусматривают скопления людей (booking.com)

Кроме того, запретить собрания в канун Нового года Министерство рекомендовало и туристическим учреждениям.

В ведомстве подчеркнули, что проведение свадеб, вечеринок, особых событий и собраний будет запрещено в закрытых залах. Но как долго будет действовать запрет, заместитель министра не уточнил.

Что новые меры будут означать для туристов

Отдых в Египте на новогодние праздники планирует существенная часть украинцев. Как на отпусках в курортной стране скажутся новые ограничения?

В рамках борьбы с пандемией в отелях отменят новогодние и рождественские ужины для туристов, отмечает в комментарии РБК-Украина Александр Новиковский, заместитель генерального директора туроператора "Tez Tour".

"Ранее такие ужины приносили отелям существенную часть дохода и пользовались популярностью среди туристов. В целом во время отдыха не будут проводить массовые собрания. Новые правила вводят в связи с распространением COVID-19. Какой-либо другой информации об ограничениях, кроме отмены новогодних ужинов, мы пока не получали", - отмечает представитель "Tez Tour".

Туроператоры ждут детальной информации

До пандемии многие отели также традиционно проводили новогодние вечеринки или концерты с приглашением звезд. Александр Новиковский предполагает, что их также или отменят, или изменят формат таких мероприятий с учетом ограничений во время пандемии.

"Если такие мероприятия будут проводиться, то при их проведении будут контролировать соблюдение дистанции между отдыхающими, и так далее. В целом, будут соблюдаться все те меры, что и раньше. Но в целом кардинальных изменений для туристов не будет: они и дальше могут планировать отдых на Новый год в Египте, как и ранее", - подчеркивает специалист.

В то же время представители других туроператоров в разговоре с РБК-Украина отметили, что стоит дождаться от властей Египта более детальной информации о новых ограничениях для туристов.

"Эти правила могут измениться. Мы сейчас как раз ожидает официальное письмо, где нас уведомят об изменениях и о том, как и что будет работать в отелях", - пояснила собеседница РБК-Украина.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Египте раскрыли новые детали об отдыхе на местных курортах.

Также мы писали, когда лучше ехать в Египет в зимний отпуск.