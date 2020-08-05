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Тести та суворий контроль на кордоні: головні факти для туристів перед відпусткою в ОАЕ

Середа 05 серпня 2020 17:11
Тести та суворий контроль на кордоні: головні факти для туристів перед відпусткою в ОАЕ
Фото: Дубай (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Найважливіші моменти підготовки до поїздки в Дубай

Цього літа багато українців планують відпустку в ОАЕ. Ця мальовнича і просто незабутня країна не залишить вас байдужими і принесе масу позитивних вражень.

Але які умови в'їзду в ОАЕ для наших туристів існують на даний момент? В першу чергу це негативний результат тесту на COVID-19.

За кількістю тестувань на коронавірус ОАЕ входить до першої десятки країн світу. До початку серпня тут було зроблено більше 5 млн тестів, що, за даними worldometers.info, становить понад 500 тис. тестів на 1 млн населення країни. У країні також суворо контролюється дотримання дистанції, носіння маски, в місцях скупчення людей вимірюється температура.

Перед відпочинком в ОАЕ українським туристам треба пам'ятати кілька важливих моментів, каже керівник напрямку ОАЕ Join UP! Анастасія Ляхоцька.

На прохання РБК-Україна вона перерахувала для українських мандрівників найважливіші моменти, про які варто подбати перед поїздкою в цю країну.

Перед бронюванням рейсу або купівлею пакетного туру

Переконайтеся, що у вас є всі необхідні для в'їзду в ОАЕ документи. Уточнити візові вимоги можна через IATA Travel Centre, заповнивши коротку форму. Нагадуємо, що для українців діє безвізовий режим. Для в'їзду потрібен біометричний або звичайний закордонний паспорт, дійсний не менше 6 місяців з моменту в'їзду;

Перевірте, чи встигаєте ви здати ПЛР-тест. З 1 серпня в'їзд у Дубай можливий лише за наявності негативного результату ПЛР-тестування, проведеного не більше, ніж за 96 годин до прибуття в Дубай. Правило не поширюється на дітей віком до 12 років і дітей з обмеженими можливостями середнього та тяжкого ступеня;

Тести та суворий контроль на кордоні: головні факти для туристів перед відпусткою в ОАЕФото: ОАЕ улітку 2020 року (pixabay.com)

Подбайте про поліс медичного страхування. З 1 серпня в'їзд в Дубай можливий тільки при наявності поліса міжнародного медичного страхування, який підтверджує покриття витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19 на території ОАЕ. Якщо ви збираєтеся купувати пакетний тур, переконайтеся, що така страховка входить у перелік послуг, що надаються в рамках туру.

Перед подорожжю

Роздрукуйте та заповніть форму про стан здоров'я. Надані дані дозволять співробітникам органів охорони здоров'я країни прибуття безпечно контактувати з вами у разі виявлення у вас інфекційного захворювання;

Роздрукуйте та заповніть форму, що підтверджує, що ви зобов'язуєтеся після прибуття в Дубай завантажити додаток COVID-19 DXB і зареєструватися в ньому для подальшого можливого спілкування з органами охорони здоров'я ОАЕ і, в разі виявлення захворювання, будете дотримуватися всіх необхідних розпоряджень;

Пройдіть ПЛР-тестування в одній з акредитованих клінік. Список клінік і обов'язкова онлайн-реєстрація на тест доступні за посиланням. Роздрукуйте копію негативного результату англійською мовою для надання на пункті контролю в аеропорту вильоту.

Тести та суворий контроль на кордоні: головні факти для туристів перед відпусткою в ОАЕФото: Ця мальовнича і просто незабутня країна не залишить вас байдужими (pixabay.com)

В аеропорту прибуття в Дубаї

Пройдіть обов'язкову для всіх прибуваючих перевірку температури;

При наявності підозрілих симптомів ви зобов'язані пройти тестування на COVID-19 в аеропорту навіть при наявності тесту з негативним результатом;

Завантажте додаток COVID-19 DXB з App Store або Google Play;

Пам'ятайте, що в термінал аеропорту можуть заходити тільки пасажири. Всередині можна перебувати тільки в масці та рукавичках.

Перевіряйте актуальні правила поведінки в аеропортах Дубаю за посиланням.

Важливий момент: станом на 31 липня МОЗ України вніс ОАЕ в "червоний" список країн за кількістю активних випадків коронавірусу. Це означає, що після повернення з Дубая необхідно буде самоізолюватися на 14 днів під контролем додатку "Дія" або здати ПЛР-тест для дострокового виходу із самоізоляції.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли українці зможуть поїхати на море в Іспанію, Італію або Грецію.

Також рекомендуємо почитати, де і навіщо перевіряти правила в'їзду в Україну.

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