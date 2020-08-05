ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Тесты и строгий контроль на границе: главные факты для туристов перед отпуском в ОАЭ

Среда 05 августа 2020 17:11
Тесты и строгий контроль на границе: главные факты для туристов перед отпуском в ОАЭ
Фото: Дубай (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Самые важные моменты подготовки к поездке в Дубай

Этим летом много украинцев планируют отпуск в ОАЭ. Эта живописная и просто незабываемая страна не оставит вас равнодушными и принесет массу позитивных впечатлений.

Но какие условия въезда в ОАЭ для наших туристов существуют в данный момент? В первую очередь это негативный результат теста на COVID-19.

По количеству тестирований на коронавирус ОАЭ входит в первую десятку стран мира. К началу августа здесь было сделано более 5 млн тестов, что, по данным worldometers.info, составляет более 500 тыс. тестов на 1 млн населения страны. В стране также строго контролируется соблюдение дистанции, ношение маски, в местах скопления людей измеряется температура.

Перед отдыхом в ОАЭ украинским туристам надо помнить несколько важных моментов, говорит руководитель направления ОАЭ Join UP! Анастасия Ляхоцкая.

По просьбе РБК-Украина она перечислила для украинских путешественников самые важные моменты, о которых стоит позаботиться перед путешествием в эту страну.

Перед бронированием рейса или покупкой пакетного тура

Убедитесь, что у вас есть все необходимые для въезда в ОАЭ документы. Уточнить визовые требования можно через IATA Travel Centre, заполнив короткую форму. Напоминаем, что для украинцев действует безвизовый режим. Для въезда нужен биометрический или обычный загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев с момента въезда;

Проверьте, успеваете ли вы сдать ПЦР-тест. С 1 августа въезд в Дубай возможен только при наличии негативного результата ПЦР-тестирования, проведенного не более, чем за 96 часов до прибытия в Дубай. Правило не распространяется на детей до 12 лет и детей с ограниченными возможностями средней и тяжелой степени;

Тесты и строгий контроль на границе: главные факты для туристов перед отпуском в ОАЭФото: ОАЭ летом 2020 года (pixabay.com)

Позаботьтесь о полисе медицинского страхования. С 1 августа въезд в Дубай возможен только при наличии полиса международного медицинского страхования, который подтверждает покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19 на территории ОАЭ. Если вы собираетесь покупать пакетный тур, убедитесь, что такая страховка входит в перечень услуг, предоставляемых в рамках тура.

Перед путешествием

Распечатайте и заполните форму о состоянии здоровья. Предоставленные данные позволят сотрудникам органов здравоохранения страны прибытия безопасно контактировать с вами в случае выявления у вас инфекционного заболевания;

Распечатайте и заполните форму, подтверждающую, что вы обязуетесь по прибытии в Дубай загрузить приложение COVID-19 DXB и зарегистрироваться в нем для дальнейшего возможного общения с органами здравоохранения ОАЭ и, в случае выявления заболевания, будете соблюдать все необходимые предписания;

Пройдите ПЦР-тестирование в одной из аккредитованных клиник. Список клиник и обязательная онлайн-регистрация на тест доступны по ссылке. Распечатайте копию отрицательного результата на английском языке для предоставления на пункте контроля в аэропорту вылета.

Тесты и строгий контроль на границе: главные факты для туристов перед отпуском в ОАЭФото: Эта живописная и просто незабываемая страна не оставит вас равнодушными (pixabay.com)

В аэропорту прибытия в Дубае

Пройдите обязательную для всех прибывающих проверку температуры;

При наличии подозрительных симптомов вы обязаны пройти тестирование на COVID-19 в аэропорту даже при наличии теста с отрицательным результатом;

Загрузите приложение COVID-19 DXB из App Store или Google Play;

Помните, что в терминал аэропорта могут заходить только пассажиры. Внутри можно находиться только в маске и перчатках.

Проверяйте актуальные правила поведения в аэропортах Дубая по ссылке.

Важный момент: по состоянию на 31 июля Минздрав Украины внес ОАЭ в "красный" список стран по количеству активных случаев коронавируса. Это значит, что по возвращении из Дубая необходимо будет самоизолироваться на 14 дней под контролем приложения "Дія" или сдать ПЦР-тест для досрочного выхода из самоизоляции.

Напомним, ранее мы писали, когда украинцы смогут поехать на море в Испанию, Италию или Грецию.

Также рекомендуем почитать, где и зачем проверять правила въезда в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News

Объединенные Арабские ЭмиратыотпускотдыхДубайпутешествие
Мнения
Катерина Симонова
Остров-сокровищница: дух вольных казаков и тайны древней Хортицы
Катерина Симонова
начальник департамента туризма Запорожского городского совета
Вадим Ивлев
Антарктика: коварные льды и волнующие тайны далеких островов
Вадим Ивлев
путешественник
Владимир Беленький
"Отпуска не увидим?": когда украинцы смогут поехать на море в Грецию, Испанию или Италию
Владимир Беленький
авиаблогер, сооснователь Travelbans.org
Юрий Трегубенко
Свежий воздух и бурные реки: как влюбиться в рафтинг раз и навсегда
Юрий Трегубенко
рафтинг-гид
Олег Васильев
Индустриальная экзотика: как Кривой Рог удивляет туристов
Олег Васильев
автор влога "Железные магистрали"
Вадим Ивлев
На край земли: труднодоступные острова, Океания и Антарктика глазами украинца
Вадим Ивлев
путешественник
Анжела Савченко
Хит летнего сезона: лучшие места для сплава на байдарках в Украине
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Мария Дмитриева
Как и зачем я сдавала тест на COVID-19 после возвращения из Албании
Мария Дмитриева
менеджер по работе с агентствами туроператора Join UP!
Станислав Околот
Без турагентов и посредников: как самому спланировать путешествие
Станислав Околот
CEO туристического приложения WalQlike
Евгения Максимова
Киев на велосипеде: знакомимся с историческим центром
Евгения Максимова
гид по Киеву, переводчик
Игорь Чава
Дрогобыч, Борислав, Нагуевичи - локации для новых впечатлений
Игорь Чава
аналитик в Агентстве Туристических Инициатив
Игорь Кучер
Поездка в Исландию во время COVID-19: что нужно знать туристам, если откроют границы
Игорь Кучер
директор туристического оператора Nordic Travel
Людмила Собко
Тройка украинских вин, которые стоит попробовать в путешествии
Людмила Собко
Сомелье, гид по Киеву экскурсионного агентства KievColours
Алена Барчук
Албания открыта для украинцев: чем заняться и что посмотреть
Алена Барчук
руководитель направления Албания туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Живописная Черниговщина: с чего начать знакомство с регионом
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Наталья Хватова
В новых условиях: правила пребывания в отелях Турции этим летом
Наталья Хватова
специалист по индивидуальному туризму, турфирма "Караван Люкс Тур"
Все мнения
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь