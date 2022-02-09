Суворі правила. В'єтнам повністю відкриє кордони для туристів: названо дату

З листопада 2021 року можна потрапити лише до певних регіонів країни

Влада В'єтнаму оголосила про плани повністю відкрити свої кордони для іноземних туристів. Про це рішення заявив прем'єр-міністр Фам Мінь Чін, повідомляє Thepointsguy.com.

"Ми можемо зіткнутися з подальшим зростанням захворюваності на "Омікрон". І, можливо, з іншими новими варіантами. Проте завдяки вищим показникам вакцинації поряд з іншими заходами ми зможемо безпечно відкрити країну для відновлення та розвитку економіки", — сказав він наприкінці січня.

У країні робляться кроки до відкриття кордонів для туристів: В'єтнам був практично повністю закритим з весни 2020 року.

Так, ще у листопаді туристам з пакетними турами дозволили потрапити на острів Фукуок, а також у Дананг, Хойан, Нячанг та інші регіони країни. У січні цього списку додалися нові місця. Але це не привабило великої кількості відвідувачів, щоб допомогти туристичній індустрії В'єтнаму після руйнівної пандемії.

Які зараз діють обмеження на поїздки до В'єтнаму

В'єтнам був практично закритий для іноземних відвідувачів: навесні 2020 року призупинили безвізовий режим, видачу віз та в'їзд до В'єтнаму для більшості іноземних громадян незалежно від статусу вакцинації.

Обмеженому числу туристів було дозволено в'їзд, але тільки приєднавшись до однієї з санкціонованих державою туристичних груп, що здійснюють тури за напрямами, затвердженими Міністерством культури, спорту та туризму.

"При в'їзді до В'єтнаму ви повинні пройти карантин або у спеціально відведеному готелі, або у заздалегідь затвердженому місці проживання протягом (трьох) днів. Вам потрібно буде пройти ПЛР-тест на (третій день) та проводити самоконтроль до 14-го дня. Ви нестимете відповідальність за оплату будь-яких готельних зборів і витрат на тестування на коронавірус", — йдеться на вебсайті FCO.

Коли і як зміниться політика в'їзду

Міністерство туризму заявило, що планує відкрити свої кордони для туристів не раніше 31 березня.

В'єтнам погодився тимчасово визнати паспорти вакцинації від COVID-19 з 72 країн, включаючи Велику Британію, щоб полегшити перехід до нормальних умов поїздки.

Які вимоги до вакцинації

За даними міністерства, туристи мають бути або повністю вакциновані, або можете довести, що нещодавно вилікувалися COVID-19.

Крім цього, необхідно буде надати негативний результат ПЛР-тест, зроблений протягом останніх 72 годин до прибуття, а також підтвердження медичної страховки на суму 37 000 фунтів стерлінгів (близько 50 000 доларів США), яка покриває лікування COVID-19.

Фото: В'єтнам відкриє кордони для туристів не раніше 31 березня (unsplash.com/andreea-popa)

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті МЗС, дозволено в'їзд іноземним громадянам до В'єтнаму:

дипломатам, співробітникам іноземних дипломатичних та консульських установ, співробітникам представництв міжнародних організацій, акредитованих у В'єтнамі та членам їх сімей;

подружжю або дітям громадян В'єтнаму, про що є офіційне підтвердження та отриманий окремий дозвіл;

кваліфікованим співробітникам в'єтнамських компаній або компаній із загальним капіталом, які є резидентами у В'єтнамі;

інвесторам.

Від 1 січня 2022 року до повністю вакцинованих авіапасажирів або одужали від COVID-19 можуть застосовуватися вимоги триденної самоізоляції будинку, місця проживання, готелі.

До невакцинованих або частково вакцинованих громадян, які прибувають до В'єтнаму, будуть застосовуватись вимоги самоізоляції будинку протягом семи днів та проходження ПЛР-тестів на COVID-19 у перший та сьомий день з дня прибуття.

Згідно з останнім планом, на першому етапі В'єтнам відновить авіасполучення до дев'яти традиційних міст, включаючи Пекін, Гуанчжоу та Тайбей (Китай), Токіо (Японія), Сеул (РК), Бангкок (Таїланд), Сінгапур, В'єнтьян, (Лаос), Пномпень (Камбоджа) та Сан-Франциско та Лос-Анджелес (США).

Громадяни, які в'їжджатимуть до В'єтнаму від 1 січня 2022 року, зобов'язані самоізолюватися за місцем проживання протягом трьох днів.

Такі заходи будуть застосовуватися тільки до тих, хто повністю вакцинований або одужав від COVID-19 та підтверджує негативні результати ПЛР-тесту на COVID-19.

Такі громадяни зобов'язані не залишати місце проживання на період самоізоляції.

Усі, хто прибуває в країну, повинні встановити та використовувати програму PC-COVID (інформація з поширення). Для тих, хто в'їжджає до В'єтнаму з дипломатичними та офіційними цілями, також зобов'язані використовувати цю програму.

Іншим категоріям іноземців необхідно:

попередньо отримати від карантинних служб В'єтнаму письмове погодження для прибуття до В'єтнаму;

оформити візу в Посольстві В'єтнаму за кордоном (за прильотом візи тимчасово не оформлюються);

пройти ПЛР-тест (можливі також експрес-тести щодо вирішення місцевих карантинних служб).

Від 18.08.2021 у В'єтнамі визнається український COVID-сертифікат.

Країна визнає вакцини:

COVID-19 Vaccine AstraZeneca; Vero Cell компанії Sinopharm; Comirnaty компанії Pfizer/BioNTech; Spikevax (відома як Moderna) COVID-19; Janssen; Gam-COVID-Vac (відома як SPUTNIK V); Hayat-Vax; Abdala.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли відкриється Австралія для туристів під час пандемії.