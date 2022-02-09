Строгие правила. Вьетнам полностью откроет границы для туристов: названа дата

С ноября 2021 года можно попасть только в определенные регионы страны

Власти Вьетнама объявили о планах полностью открыть свои границы для иностранных туристов. Об этом решении заявил премьер-министр Фам Минь Чин, сообщает Thepointsguy.com.

"Мы можем столкнуться с дальнейшим ростом заболеваемости "Омикроном". И, возможно, с другими новыми вариантами. Однако благодаря более высоким показателям вакцинации наряду с другими мерами мы сможем безопасно открыть страну для восстановления и развития экономики", — сказал он в конце января.

В стране предпринимают шаги к открытию границ для туристов: Вьетнам был практически полностью закрытым с весны 2020 года.

Так, еще в ноябре туристам с пакетными турами разрешили попасть на остров Фукуок, а также в Дананг, Хойан, Нячанг и другие регионы страны. В январе к этому списку добавились новые места. Но это не привлекло большого количества посетителей, чтобы помочь туристической индустрии Вьетнама после разрушительной пандемии.

Какие сейчас действуют ограничения на поездки во Вьетнам

Вьетнам был практически закрыт для иностранных посетителей: весной 2020 года там приостановили безвизовый режим, выдачу виз и въезд во Вьетнам для большинства иностранных граждан, независимо от статуса вакцинации.

Ограниченному числу туристов был разрешен въезд, но только присоединившись к одной из санкционированных государством туристических групп, осуществляющих туры по направлениям, утвержденным Министерством культуры, спорта и туризма.

"При въезде во Вьетнам вы должны пройти карантин либо в специально отведенном отеле, либо в заранее утвержденном месте жительства в течение (трех) дней. Вам нужно будет пройти ПЦР-тест на (третий день) и проводить самоконтроль до 14-го дня. Вы будете нести ответственность за оплату любых гостиничных сборов и расходов на тестирование на коронавирус", — говорится на веб-сайте FCO.

Когда и как изменится политика въезда

Министерство туризма заявило, что планирует открыть свои границы для туристов не раньше 31 марта.

Вьетнам согласился временно признать паспорта вакцинации от COVID-19 из 72 стран, включая Великобританию, чтобы облегчить переход к нормальным условиям поездки.

Каковы требования к вакцинации

По данным министерства, туристы должны быть либо полностью вакцинированы, либо можете доказать, что недавно вылечились от COVID-19.

Кроме этого, необходимо будет предоставить отрицательный результат ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов до прибытия, а также подтверждение наличия медицинской страховки на сумму 37 000 фунтов стерлингов (около 50 000 долларов США), которая покрывает лечение COVID-19.

Фото: Вьетнам откроет границы для туристов не раньше 31 марта (unsplash.com/andreea-popa)

Согласно информации, опубликованной на сайте МИДа разрешен въезд иностранным гражданам во Вьетнам:

дипломатам, сотрудникам иностранных дипломатических и консульских учреждений, сотрудникам представительств международных организаций, аккредитованных во Вьетнаме, и членам их семей;

супругам или детям граждан Вьетнама, о чем есть официальное подтверждение и полученное отдельное разрешение;

квалифицированным сотрудникам вьетнамских компаний или компаний с общим капиталом, которые являются резидентами во Вьетнаме;

инвесторам.

С 1 января 2022 года к полностью вакцинированным авиапассажирам или выздоровевшим от COVID-19 могут применяться требования трехдневной самоизоляции дома, местах проживания, гостиницах.

К невакцинированным или частично вакцинированным гражданам, прибывающим во Вьетнам, будут применяться требования самоизоляции дома в течение семи дней и прохождения ПЦР-тестов на COVID-19 в первый и седьмой день со дня прибытия.

Согласно последнему плану, на первом этапе Вьетнам возобновит авиасообщение до девяти традиционных городов, включая Пекин, Гуанчжоу и Тайбэй (Китай), Токио (Япония), Сеул (РК), Бангкок (Таиланд), Сингапур, Вьентьян, (Лаос), Пномпень (Камбоджа) и Сан-Франциско и Лос-Анджелес (США).

Граждане, которые будут въезжать во Вьетнам с 1 января 2022 года, обязаны будут самоизолироваться по месту жительства в течение трех дней.

Такие меры будут применяться только к тем, кто полностью вакцинирован или выздоровел от COVID-19 и подтверждает отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19.

Такие граждане обязаны будут не покидать местожительство на период самоизоляции.

Все прибывающие в страну должны установить и использовать приложение PC-COVID (информация по распространению). Для въезжающих во Вьетнам с дипломатическими и официальными целями также обязаны использовать эту программу.

Другим категориям иностранцев необходимо:

предварительно получить от карантинных служб Вьетнама письменное согласование для прибытия во Вьетнам;

оформить визу в Посольстве Вьетнама за границей (по прилету визы временно не оформляются);

пройти ПЦР-тест (возможны также экспресс-тесты по решению местных карантинных служб).

С 18.08.2021 года во Вьетнаме признается украинский COVID-сертификат.

Страна признает вакцины:

COVID-19 Vaccine AstraZeneca; Vero Cell компании Sinopharm; Comirnaty компании Pfizer/BioNTech; Spikevax (известная как Moderna) COVID-19; Janssen; Gam-COVID-Vac (известная как SPUTNIK V) ; Hayat-Vax; Abdala.

Напомним, ранее мы писали, когда откроется Австралия для туристов за время пандемии.