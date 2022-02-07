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Австралія вперше за часи пандемії відкриється для туристів: названа дата

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Понеділок 07 лютого 2022 12:31
Австралія вперше за часи пандемії відкриється для туристів: названа дата Фото: Австралія відкриває кордони для туристів (unsplash.com/dan-freeman)
Автор: Євгенія Тугушева

Вакциновані від COVID зможуть відвідати країну вже цього місяця

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон оголосив, що країна знову відкриє свої кордони для вакцинованих мандрівників цього місяця після двох років пандемії. Про це повідомляє Reuters.

"Якщо ви пройшли подвійну вакцинацію, ми з нетерпінням чекаємо на можливість вітати вас знову в Австралії", – сказав Моррісон.

Відкриття країни для мандрівників заплановано на 21 лютого 2022 року.

В останні місяці країна зробила кроки щодо послаблення прикордонного контролю. Наприклад, почала пускати кваліфікованих співробітників з інших країн та організувала поїздки без карантину (так звані туристичні бульбашки) з деякими країнами, такими як Нова Зеландія.

Австралія вперше за часи пандемії відкриється для туристів: названа дата

Фото: Вакциновані від COVID зможуть відвідати країну вже цього місяця (unsplash.com/henrique-felix)

Вже зараз влада докладає зусиль для відновлення туристичної галузі.

"Протягом двох років після закриття кордонів галузь стояла на колінах. Тепер ми можемо направити наші спільні зусилля на відновлення галузі, яка перебуває в аварійному стані", – сказав телефоном директор Австралійської ради з експорту туризму Пітер Шеллі.

Генеральний директор Форуму з туризму та транспорту Марджі Осмонд сказала, що галузь "у захваті" від новини про відкриття, але їй "потрібна координація, щоб забезпечити конкурентоспроможність Австралії як цікавого спрямування".

"Це не так просто, як відкрити кран. І ми бачимо, що кількість іноземних туристів повертається туди, де вони були до COVID", – сказала вона журналістам.

За даними державного органу дослідження туризму Австралії, збитки від міжнародного та внутрішнього туризму з початку пандемії склали 101,7 млрд австралійських доларів (72 млрд доларів).

Нагадаємо, раніше ми писали, що Португалія полегшує правила в'їзду для вакцинованих туристів.

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