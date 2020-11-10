Суворі правила: в курортній країні розповіли, як будуть пускати туристів на відпочинок

Фото: Відпочинок у Таїланді (pixabay.com)

Хоча в Таїланд і дозволено їхати туристам, правила в'їзду залишаються суворими

Таїланд - одна з найбільш відвідуваних країн світу, яка розташована в південно-східній Азії. Серед туристів вона широко відома екзотичним відпочинком, різноманітною культурою, буддійськими храмами, тропічними пляжами. Але, як і в більшості країн світу, туристична індустрія Таїланду значно постраждала від пандемії COVID-19.

Восени Таїланд почав потроху відкриватися для туристів та намагається відновити свій туристичний сектор, повідомляє профільне видання Travel off Path.

Чи відкритий Таїланд для туристів під час COVID-19?

Згідно з офіційними даними від влади країни, Таїланд знову відкритий для деяких туристів і мандрівників, але правила в'їзду залишаються суворими.

Мандрівники спершу мають подати заяву на візу в посольстві/консульстві Таїланду. Сьогодні всі іноземні туристи в'їжджають в країну за новою туристичною візою, яка діє строком до 270 днів. У цілому ж є кілька типів віз, які діють протягом різних термінів. Заявки на візу подають завчасно.

А 1 листопада в Таїланді оголосили, що почнуть видавати й 60-денні туристичні візи.

По прибуттю в країну туристи повинні будуть пройти своїм коштом 14-денний карантин, зазначає у коментарі РБК-Україна Олександр Шуляк, співзасновник туристичної компанії "Авіаліга".

Фото: Один з храмів у Таїланді (pixabay.com)

Під час пандемії туризм в Таїланді розрахований в основному на тих, хто має можливість залишитися в країні надовго, а перед тим – пройти самоізоляцію в затверджених державою готелях, каже експерт.

Непрості правила в'їзду

Водночас тест на COVID-19 все ж має принципове значення. Всі мандрівники, які прибувають в Таїланд, повинні пред'явити негативний результат ПЛР-тесту, зробленого протягом 72 годин до вильоту. По прибутті всім мандрівникам буде проведено другий ПЛР-тест на COVID-19. Якщо він виявиться позитивним, туриста переведуть до державної лікарні на карантин.

При негативному результаті тесту турист зможе пройти самоізоляцію в одному з затверджених готелів.

Крім того, потрібно мати при собі медичну страховку, яка покриває витрати на лікування COVID-19. Ця страховка має бути дійсна протягом усього терміну перебування туриста в країні.

Тільки кілька груп туристів відвідали країну

Хоча в Таїланді й заявляють, що відкриті для туристів, пускають в країну далеко не всіх.

Судячи з офіційних заяв влади країни, станом на сьогодні відомо лише про кілька груп туристів з декількох країн (зокрема, з Китаю і скандинавських країн), які подорожували по країні зовсім недавно.

Також для туристів залишається відкритим питання, як дістатися в країну.

Фото: Відпочинок в країні поки доступний далеко не всім (pixabay.com)

У компанії "Авіачартер" РБК-Україна пояснили, що чартерні програми в Таїланд від багатьох українських авіакомпаній поки не планувалися через непросту й невизначену ситуацію з кордонами та візовим режимом у країні. Водночас далеко не всі фірми в Україні готові продавати тури до цієї країни.

"Влада Таїланду застосувала одні з найсуворіших обмежень під час пандемії. Тому поки невідомо, як далі будуть пускати в країну туристів", - відзначає Олександр Шуляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Єгипті незабаром може відкритися новий курорт.

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