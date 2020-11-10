Місто з висоти, нова мечеть і яскраві будиночки: "секретні" локації Стамбула для яскравого вікенду

Фото: Найбільша мечеть Туреччини – Чамлиджа (Узол і Манько)

Чотири маловідомих пункти на карті стародавнього міста для дивовижних фото

Цієї осені вибір місць для цікавого відпочинку хоч і невеликий, але один із айбыльш популярних напрямків, Туреччина, залишається доступним і в листопаді. Вважається, що ідеальним містом в цій країні для відвідування в осінній час є Стамбул.

Це єдине у світі місто, яке розташоване на двох континентах: Азії і Європі. Стамбул – гігантський мегаполіс, де живе 16-мільйонів людей, і з кожним роком місто розвивається дедалі активніше. У ньому зібрано стільки пам'яток, що туди можна приїжджати багато разів, і щоразу відкривати нові місця та маловідомі колоритні локації для інстаграмних фото.

Тревел-блогери Максим Узол і Оля Манько нещодавно повернулися зі Стамбулу і діляться з РБК-Україна своїми відкриттями, що незвичайного і "непопсового" варто подивитися в цьому красивому місті.

"Всі знають, що в Стамбулі треба подивитися Блакитну мечеть, Айя-Софію, Палац Топкапи, але ми були вдруге в цьому місті, тому шукали нові, не розкручені, але цікаві місця",- діляться блогери.

Відео: Подорож незвичайними локаціями Стамбула (Youtube.com/Узол і Манька)

Найбільша мечеть Стамбула

Перший пункт мандрівників - мечеть Чамлиджа. Це найбільша мечеть Стамбула і всієї Туреччини. Її відкрили лише навесні 2019 року, тому це місце - нове і ще не всім відоме. Як і у Блакитній мечеті, в комплексі є шість мінаретів.

Чамлиджа знаходиться на величезному пагорбі висотою 268 метрів, тому мечеть видно майже з усього Стамбула. Щоб піднятися до культової споруди, на схилі обладнані ескалатори.

Територія мечеті – величезна: 57 тисяч квадратних метрів, а вміщує святиня понад 60 тисяч парафіян. Всередині мечеть встелена суцільним килимом ручної роботи. Його розмір сягає 17 тисяч квадратних метрів. Це найбільший цільний килим ручної роботи в Туреччині. А під мечеттю облаштована стоянка для 3500 авто.

Фото: Мечеть Чамлиджа в Стамбулі (Узол і Манько)

"Масштаби вражають: щоб їх оцінити, підніміться на балкон. Це неймовірне місце – енергетично та естетично. До речі, крім нас, там на той момент не було жодного туриста. Хоча вхід - безкоштовний. Мечеть розташована в азійській частині міста, в районі Ускюдар. Добиратися з центру міста - понад годину, але це того варте", - каже Оля.

Район різнокольорових будиночків

Друге місце - район різнокольорових будиночків Балат. Історично склалося так, що район Балата був головним притулком євреїв, які втекли від інквізиції. Тому до сі це місце називають єврейським кварталом.

Особливість кварталу в тому, що в ньому багато гарних кольорових будиночків. Це найстаріший район Стамбула, в який заходять мало туристів.

Фото: Вулиця кафе з різнокольоровими будинками (Узол і Манько)

"Насправді євреїв тут практично не залишилося. В кінці 19 століття був сильний землетрус, який викликав пожежі. Тоді більшість дерев'яних будинків згоріли. А євреї переселилися в інші райони. Покинуті будинки почали заселяти курди, роми та кочівники. Так район Балат перетворився у найбільш бідний стамбульський район. Хоча так зовсім не виглядає", - розповідає Макс.

Різнокольорові будиночки, творчі кафе, антикварні лавки. Цей район уподобали творчі люди, і тепер це альтернативне місце для туристів.

"В цьому районі ми радимо обов'язково відвідати вулицю кафе і вулицю зі сходами. Це найбільш атмосферні точки в Балаті. А взагалі по цьому району круто просто гуляти вузенькими вуличками, не розуміючи, куди вони тебе заведуть", - дивується красі місцевості мандрівник.

Фото: Вулиця зі сходами у районі Балат (Узол і Манько)

"Секретна" цистерна 6 століття

Ще одне цікаве місце - це "секретна" цистерна 6 століття під магазином килимів неподалік від Блакитної мечеті. Тобто "підвалу" з кам'яними стінами, куди доставлялась вода з річок або збиралася дощова – півтори тисячі років.

"Що таке цистерна? Це частина грандіозного візантійського водопроводу. У цих приміщеннях з колонами, більше схожих на підземний палац, зберігали прісну воду для міста", - розповідає Оля.

У Стамбулі колись виявили понад 40 таких старовинних цистерн, але не всі вони наразі відкриті для туристів. Найвідоміша і найбільша - цистерна Базиліка. Вхід туди коштує 30 лір (103 грн).

Цистерна Феодосія - менша за розміром і не так відома туристам. У ній часто проводять арт-інсталяції сучасних художників, а щосуботи - акустичні концерти. Вхід сюди коштує 20 лір.

Менша за розмірами та менш відома - це цистерна Філоксена. Ціна за вхід теж 20 лір. Крім того, в Стамбулі є цистерна-музей, цистерна-лобі готелю і навіть цистерна-ресторан.

"Ми ж вибрали для відвідування "секретну" цистерну під магазином килимів з безкоштовним входом. Вона маленька в порівнянні з іншими. Колись власник, відкриваючи в цьому будинку магазин килимів, розчищав підвал і випадково натрапив на цю цистерну. Облагородив її, зробив тут галерею. Там кожен охочий може виставляти свої експонати. Вхід для туристів безкоштовний", - каже Оля.

Візантійські цистерни прикрашені різьбою на незіпсованих часом кам'яних колонах.

Фото: Найвищий оглядовий майданчик - у хмарочосі Сапфір (Узол і Манько)

Найвища оглядова площадка

Ідеальна зустріч заходу сонця у Стамбулі, на думку тревел-блогерів, – на найвищому оглядовому майданчику хмарочоса Сапфір в діловому районі міста. Вхід - платний, ціна за нього становить 38 лір.

"Краєвид відкривається приголомшливий - на 360 градусів, на весь Стамбул. Майданчик розташований на висоті 236 метрів, на 55 поверсі. Там же є ресторанчик, де можна замовити турецький чай і вечерю. А можна принести їжу з собою до чаю", - радить мандрівник.

Всередині хмарочоса розташовані торговий центр і офіси, а ще 10 поверхів знаходяться під землею. Ліфт піднімається на верхні поверхи зі швидкістю 18 км на годину, від чого може навіть закласти вуха.

Оглядовий майданчик захищений скляними стінами з усіх боків. Частина майданчику ще й крита, тому в холодну погоду можна сидіти за столиком біля скла і почуватися на вершині світу.

"Краще ввечері приходити сюди й побачити не тільки захід сонця, але і як у Стамбулі запалюються вогні. Немов мільйон світлячків розбігаються містом", - захоплюється Макс.

Фото: Увечері можна спостерігати, як у Стамбулі запалюються вогні (Узол і Манько)

Блогер радить цю локацію для романтичної вечері. За його словами, навряд чи десь ще є такий приголомшливий краєвид на місто.

В Стамбулі можна відчути себе першовідкривачем цікавих локацій без великого скупчення інших туристів. Це відмінний напрямок для поїздки восени. Тим більше, що спланувати індивідуальну подорож у Стамбул - простіше простого.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі екскурсії, які варто відвідати в Туреччині.

Також повідомлялося, що дістатися в Стамбул з України стане ще простіше.