Строгие правила: в курортной стране рассказали, как будут пускать туристов на отдых

Фото: Отдых в Таиланде (pixabay.com)

Хотя в Таиланд и разрешено ехать туристам, правила въезда остаются строгими

Таиланд - одна из самых посещаемых стран мира, находящаяся в юго-восточной Азии. Среди туристов она широко известна экзотическим отдыхом, разнообразной культурой, буддийскими храмами, тропическими пляжами. Но, как и в большинстве стран мира, туристическая индустрия Таиланда значительно пострадала от пандемии COVID-19.

Осенью Таиланд начал понемногу открываться для туристов и пытается восстановить свой туристический сектор, сообщает профильное издание Travel off Path.

Открыт ли Таиланд для туристов во время COVID-19?

Согласно официальным данным от властей страны, Таиланд снова открыт для некоторых туристов и путешественников, но правила въезда остаются строгими.

Путешественники сначала должны подать заявление на визу в посольстве/консульстве Таиланда в своей стране. Сегодня все иностранные туристы въезжают в страну по новой туристической визе, которая действует сроком до 270 дней. В целом же есть несколько типов виз, которые действуют в течение разных сроков. Заявки на визу подают заблаговременно.

А 1 ноября в Таиланде объявили, что начнут выдавать и 60-дневные туристические визы.

По прибытию в страну туристы должны будут пройти за свой счет 14-дневный карантин, отмечает в комментарии РБК-Украина Александр Шуляк, соучредитель туристической компании "Авиалига".

Фото: Один из храмов в Таиланде (pixabay.com)

Во время пандемии туризм в Таиланде рассчитан в основном на тех, кто имеет возможность остаться в стране надолго, а перед тем – пройти самоизоляцию в утвержденных государством отелях, говорит эксперт.

Непростые правила въезда

В то же время, тест на COVID-19 все же имеет принципиальное значение. Все путешественники, прибывающие в Таиланд, должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до вылета. По прибытии всем путешественникам будет проведен второй ПЦР-тест на COVID-19. Если он окажется положительным, туриста переведут в государственную больницу на карантин.

При отрицательном результате теста турист сможет пройти самоизоляцию в одном из утвержденных отелей.

Кроме того, нужно иметь при себе медицинскую страховку, которая покрывает расходы на лечение COVID-19. Эта страховка должна быть действительна в течение всего срока пребывания туриста в стране.

Только несколько групп туристов посетили страну

Хотя в Таиланде и заявляют, что открыты для туристов, пускают в страну далеко не всех.

Судя по официальным заявлениям властей страны, по состоянию на сегодня известно лишь о некоторых группах туристов из нескольких стран (в частности, из Китая и скандинавских стран), которые путешествовали по стране совсем недавно.

Также для туристов остается открытым вопрос, как добраться в страну.

Фото: Отдых в стране пока доступен далеко не всем (pixabay.com)

В компании "Авиачартер" РБК-Украина объяснили, что чартерные программы в Таиланд от многих украинских авиакомпаний пока не планировались из-за непростой и неопределенной ситуации с границами и визовым режимом в стране. В то же время далеко не все турфирмы в Украине готовы продавать туры в страну.

"Власть Таиланда применила одни из самых строгих ограничений во время пандемии. Поэтому пока неизвестно, как далее будут пускать в страну туристов", - отмечает Александр Шуляк.

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте вскоре может открыться новый курорт.

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