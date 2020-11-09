Грандіозні плани: у Єгипті незабаром може відкритися новий курорт

Фото: Монастир святої Катерини в Єгипті (pixabay.com)

Місто Санта-Катарин відбудують для туристів

В Єгипті готуються приступити до розвитку туристичного місця Санта-Катарин на Південному Синаї, щоб залучити нових туристів. Масштабний проект покликаний зробити місто нової локацією на міжнародній туристичній мапі, повідомляє видання Middle East Eye.

Одна з основних визначних пам'яток, навколо якої збираються зводити туристичну інфраструктуру - монастир Святої Катерини біля підніжжя гори Синай. Він був заснований в 4 столітті, коли поруч із кущем неопалимої купини була побудована каплиця.

Цей монастир – один з найдавніших постійно діючих у світі – був названий в 9 столітті на честь Святої Катерини після отримання її мощей. Чоловічий монастир належить до Єрусалимської православної церкви.

"Місту Санта-Катарин є що запропонувати представникам всіх релігій", - каже Ахмед Ідрісс, член комітету з туризму в єгипетському парламенті.

Комплексний план

План розвитку міста Санта-Катарин було вперше озвучено президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі в кінці вересня.

Профільні відомства повинні були сформулювали план комплексного розвитку міста, який зберігав би його релігійну специфіку, але відповідав культурному і туристичному значення.

Фото: Монастир приваблює тисячі паломників (facebook.com/4StCatherineMonastery)

Місто розташоване приблизно за 200 км на північний захід від Шарм-ель-Шейха - найбільш розвиненого і відомого курорту Єгипту. Проте раніше його розташування не допомагало отримати кошти на розвиток міста як центру туризму.

У Санта-Катарині сьогодні мало готелів, а дороги потребують ремонту. Крім того, відсутність житла у місті позбавляє туристів можливості зупинитися тут надовго. Стан аеропорту також ускладнює можливість прямих міжнародних перельотів.

"Відсутність адекватних готелів та інфраструктури в цьому місті відлякало туристів і вплинуло на рівень послуг, які місто може запропонувати своїм відвідувачам", - зазначив Самі Сулейман, глава відділу туризму асоціації інвесторів.

Мечеть, канатна дорога, старовинні джерела

На дорозі до монастиря замінять освітлення. При вході в монастир будуть встановлені нові ворота безпеки для спостереження за відвідувачами.

Сад монастиря, в якому ростуть одні з найстаріших і стародавніх дерев у світі, буде реконструйований. Також будуть відновлені старовинні джерела і колодязі саду. За межами монастиря і в інших частинах міста планують відкрити нові готелі на будь-який смак та бюджет.

Також буде влаштовано низку базарів з товарами бедуїнів, де можна буде познайомитися з бедуїнського кухнею та придбати все необхідне.

Фото: Буде облаштований ряд базарів із товарами бедуїнів (pixabay.com)

"Проект розвитку спрямований на те, щоб допомогти місту Санта-Катарин зайняти гідну нішу на карті міжнародного туризму", - сказав Абдель Рахім Рихан, глава відділу досліджень і досліджень Міністерства туризму і старожитностей Південного Синаю.

Єгипетська влада розробила безліч планів, як привабити туристів. Наприклад, в околицях монастиря Святої Катерини збираються проводити звукові та світлові шоу з використанням гір і унікальної географічної природи міста.

Також планується встановити канатну дорогу над горами в різних місцях міста Санта-Катарин. Також в цьому районі побудують Велику мечеть, названу Мечеттю походження. Міністерство у справах релігій спільно з місцевою владою Південного Синаю вже виділили на її будівництво 1,8 мільйона доларів.

Незамінний сектор

Розробкою плану розвитку міста Санта-Катарин Єгипет намагається збільшити доходи від туристичного сектору.

Туризм має величезне значення для економіки Єгипту. На його частку припадає 11,9 відсотка валового внутрішнього продукту Єгипту. У сфері туризму зайнято 12 відсотків національної робочої сили. Місцеві профільні відомства з туризму сподіваються, що релігійний туризм може залучити різних за світоглядом людей з усіх куточків світу.

"Місто унікальне тим, що в ньому є старожитності, що уособлюють велич всіх релігій", - сказав Рихан.

Повідомляється, що єгипетська влада також намагалася відродити шлях Святого Сімейства в Єгипті, щоб спонукати християн з усього світу дослідити місця, які, як вважається, відвідували Ісус Христос і Діва Марія, коли вони прибули сюди.

Фото: Стародавні фрески в монастирі Святої Катерини (pixabay.com)

Місто-скарбниця

Місто Санта-Катарин - це справжня скарбниця з величезним списком обов'язкових до відвідування місць, включаючи древній монастир Святої Катерини, його бібліотеку і сад.

Гора Синай - одне із найсвященніших місць міста. Гора заввишки 2285 метрів (гора Хорив у Старому Завіті та Джебель-Муса у мусульман) шанується послідовниками юдаїзму, християнства та ісламу як місце, де Бог відкрив Десять заповідей Мойсея.

У місті також є 7 з 12 джерел, з якими пов'язані різні історії про Мойсея.

"Розвиток дозволить місту залучати туристів з усіх куточків світу, в тому числі з Ізраїлю, який знаходиться зовсім недалеко", зауважив Сулейман.

Лише у 2019 році різні райони Синаю відвідали більше мільйона ізраїльтян.

Поки ж місто-святиня чекає втілення в життя грандіозних планів розвитку, відвідати його можна і зараз - на одно - або дводенної екскурсії під час відпочинку у Шарм-ель-Шейху.

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