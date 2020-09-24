Стрімке падіння: тури в Чорногорію різко подешевшали наприкінці сезону

Ціни на тури на популярний балканський курорт дивують дешевизною – тижневий відпочинок в Чорногорії у найближчі дні можна придбати за 200 євро. В цей час на узбережжі Адріатики триває оксамитовий сезон, і поки з України до Чорногорії літають чартери, ще можна встигнути відпочити в європейській атмосфері і насолодитися красою місцевих пейзажів.

Країна приваблива як пляжами, так і історичними пам'ятками: замками, музеями, парками. В Чорногорію їдуть не тільки купатися в морі, але і набиратися вражень на екскурсіях.

Фото: Архітектура Чорногорії (pixabay.com)

Погода в Чорногорії

Поки в Україні тепло, у Чорногорії почалися дощі. Вони, за прогнозами метеорологів, закінчаться 29 вересня. Мінлива погода - одна з причин, чому туроператори знижують ціни на гарячі тури.

До речі, денна температура в курортній Будві в найближчий тиждень очікується на рівні 24-26 градусів. Не спека, але тепло – оксамитовий сезон триває.

Температура води у морі на пляжах Будви - 24,8 градусів, що відповідає цілком ще літнім показникам. До речі, середня температура води у морі біля Чорногорії у вересні за останнє десятиріччя становить в середньому 23,8 градусів.

Що подивитися на курорті

Під кінець курортного сезону в Чорногорії з напрямів по пакетним турам доступні локації Будванськой рів'єри – красивої пляжної зони з цікавими пам'ятками.

Будва – найпопулярніший курорт серед туристів у Чорногорії. У місті хороша інфраструктура – багато ресторанів, супермаркетів, торгових центрів і бутиків для недорогого шопінгу.

Житло в Будві – на будь-який смак і гаманець – від дешевих кімнат на 3-4* віллах до 5-зіркових готелів.

Фото: Нічне життя у Будві (pixabay.com)

Основні пляжі - Слов'янський і Могрен. Вода в морі тепла і тиха, бо вітер дме з берега. Пляж - гальково-піщаний з платними лежаками.

В Будві варто відвідати Старе місто з середньовічними вуличками, руїнами римського некрополя і оглядовим майданчиком. Також можна знайти секретні двері з виходом у море з ресторану – відмінне місце для фотосесії.

Тихе містечко Бечічі знаходиться у пішохідній близькості від Будви – між його набережною і Слов'янським пляжем приблизно 2 кілометри Туристичний маршрут проходить через тунель в скелі. Тому гостям міста доступні всі визначні місця Будви в будь-який час.

У минулому столітті пляж Бечічі вважався найкрасивішим у Європі. Він покритий дрібною галькою і ракушняком. Пляжна смуга – громадська і безкоштовна, але за оренду шезлонга з парасолькою просять 7-12 євро. Море тут прозоре з блакитним відтінком, вхід у воду - пологий, але глибина набирається швидко.

Поблизу знаходиться острів Святого Ніколи, який порівнюють з Гаваями, і на який туристів везуть катером за кілька євро.

Рафаїловичі – містечко для спокійного відпочинку з дітьми, у якому апартаменти і готелі знаходяться близько до моря. Там працюють пара супермаркетів, але за розвагами доведеться ходити в сусідні містечка.

На береговій лінії знаходяться декілька пляжів. Перший з них - спільний з містом Бечічі. Він піщаний, облаштований для сімейного відпочинку з дітьми. Навколо багато кафе і водних розваг. Наступний пляж звужується, а на ще одному люди відпочивають на покривалах: там немає лежаків.

Один з дальніх пляжів – Каменеве – називають найчистішим у країні. Він піщаний, але є і ділянки з камінням. Цей пляж трохи дорожчий і респектабельніший, ніж у Рафаїловичах і Будві.

Фото: Пляжі в Чорногорії (pixabay.com)

Особливості розміщення

"Гарячі" пропозиції у Чорногорії за найнижчими цінами пропонують вирушити в Будву, Бечічі і Рафаїловічі, які розташовані поруч.

На цих курортах багато варіантів бюджетного житла – 2-3* готелів і апартаментів на віллах без харчування. По суті це номери квартирного типу з мінімальною кухонною технікою – холодильником та електрочайником. У більшості випадків харчування у ціну за проживання не входить.

Купуючи тур в Чорногорію, варто окремо розраховувати витрати на харчування в ресторанах і кафе, яке за тиждень обійдеться від 250-300 євро з людини.

У цьому сенсі виграють тури з харчуванням "all inclusive" в Туреччину і Єгипет. Втім, у Чорногорії можна насолодитися спокійним відпочинком без скупчення туристів та європейською атмосферою.

Фото: Готелі в Будві (booking.com)

Скільки коштує відпочинок у Чорногорії

Ми вивчили "гарячі" путівки на тижневий відпочинок для двох з вильотом з Києва на дати з 26 вересня від провідних туроператорів.

Туроператори, готуючись до закінчення пляжного сезону в Чорногорії, різко знижують ціни на тури на найближчий тиждень.

Так, туроператор "Adria Hit" пропонує знижки до 75% з формулюванням "Закриття літнього сезону 2020! Розпродаж турів на останні рейси".

Тижневий відпочинок в 3* апартаментах в Бечичах з вильотом 26 вересня у "Adria Hit" обійдеться в 399 євро, в Рафаиловичах на ці дати – 409 євро. В 4* готелі в Рафаиловичах – від 477 євро, в Будві – від 527 євро. Проживання в 5* готелі з сніданками буде коштувати від 1073 євро на двох.

У туроператора "Аполло-тур" ціни на тижневий відпочинок у Чорногорії ще нижчі. Приміром, 7 ночей в готелі 3* обійдуться у 378 євро в Бечичах і 409 євро в Рафаиловичах з вильотом 26 вересня, а 4* розміщення в Бечичах – від 414 євро. Відпустка в 5* готелі в Будві з сніданками – від 915 євро за двох.

Приблизно такі ж ціни на ці дати і у туроператора "JoinUp!" та інших туркомпаній.

Фото: Природа Чорногорії (pixabay.com)

Збираючись прощатися з європейським влітку в Чорногорії, слід бути готовим до здачі ПЛР-тестів після повернення в Україну.

Згідно з даними українського МОЗу, зараз ця балканська країна знаходиться для нас у "червоній" зоні – там налічують 365,2 активних випадків COVID-19 на 100 тисяч населення (в Україні – 99,8).

Раніше ми писали, коли краще за все планувати відпустку в Чорногорії.

Також ми порівнювали ціни на відпочинок у Хорватії та Чорногорії у вересні.