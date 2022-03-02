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"Дивна позиція". ОАЕ змінює правила в'їзду для українців на тлі вторгнення Росії - ЗМІ

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Середа 02 березня 2022 16:08
"Дивна позиція". ОАЕ змінює правила в'їзду для українців на тлі вторгнення Росії - ЗМІ Фото: ОАЕ змінює правила в'їзду для українців (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

З 1 березня українці мають отримувати візу для поїздки в країну - посольство України в ОАЕ

Об'єднані Арабські Емірати можуть призупинити безвізовий в'їзд українців після того, як ОАЕ утрималася від прийняття резолюції Ради Безпеки ООН, яка засуджує російське вторгнення.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

"ОАЕ, в яких розміщуються американські війська, в останні роки зблизилися з Росією, співпрацюючи з нею і координуючи поставки на світові ринки нафти в рамках угоди з іншими ключовими виробниками Близького Сходу", - йдеться в публікації.

Абу-Дабі виступає за дипломатичне рішення в Україні, заявляючи, що прийняття будь-якої сторони "призведе до ще більшого насильства". Однак рішення країни по візах, схоже, показує дивну позицію ОАЕ, вважає автор публікації.

Коли російські війська наближалися до столиці України, шейх Мухаммед уникав публічної критики Москви, підкреслюючи "необхідність мирного вирішення кризи", пише WSJ.

В українському посольстві підтвердили зміни правил в'їзду

"Громадянам України, які мали право на перебування в ОАЕ місяць, тепер необхідно оформити візу для відвідування країни", - пишуть на сторінці українського посольства в ОАЕ у Facebook.

"З 1 березня 2022 року Об'єднані Арабські Емірати тимчасово призупиняють дію меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів про взаємне скасування візових вимог", - йдеться в повідомленні дипломатичного відомства.

Сьогодні громадяни України-пред'явники паспортів громадянина України для виїзду в країну повинні отримувати відповідну візу для візиту в ОАЕ.

"Тимчасове припинення дії Меморандуму про взаєморозуміння не стосується тих громадян України, які вже знаходяться на території ОАЕ. Щодо громадян України, які прибули в ОАЕ в туристичних цілях і які не змогли повернутися в Україну через початок збройної агресії Російської Федерації, Посольство буде додатково інформувати", - зазначили в посольстві.

Нові правила вимагають роз'яснень - співрозмовники в турагентствах

У розмові з РБК-Україна співрозмовник зі сфери туризму зазначає, що така позиція ОАЕ є "дивною", особливо в умовах прямого нападу Росії на Україну.

Другий співрозмовник зазначив, що турагенти ще не отримували повідомлень про нові правила в'їзду в країну і поки не можуть підтвердити, що таке рішення дійсно вступило в силу.

У той же час один з користувачів в коментарях до посту українського посольства в ОАЕ зазначив, що ряд пунктів залишилися неясними. Зокрема:

  • Чи було призупинено дію меморандуму в односторонньому порядку тільки стороною ОАЕ?
  • Чи були пояснення з боку ОАЕ про таке рішення?
  • Яку візу і яким чином потрібно буде отримувати (електронну, після прибуття) і на який термін?
  • Які умови для тих, хто вже знаходиться в Еміратах? Наприклад, якщо закінчується 40-денний термін перебування в країні, чи можна буде робити візаран, чи потрібно оформляти туристичну візу?
  • Якщо закінчився термін дії резидентської візи і вийшов грейс-період, чи потрібно оформляти туристичну візу?

Відзначимо, в Чехії ведуть безпрецедентну кампанію збору грошей на зброю для України.

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