15 млн за два дні. У Чехії ведуть безпрецедентну кампанію збору грошей на зброю для України

Фото: У Чехії збирають гроші на зброю для української армії (Gerry Images)

Бажаючі можуть профінансувати покупку гаубиці, бойової машини піхоти або навіть танка

У Чехії розпочали унікальну кампанію зі збору коштів на озброєння для України. За два дні вже зібрано понад 15 мільйонів доларів.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Atlanticcouncil.

Науковий співробітник Європейського центру Атлантичної ради та дипломат Петр Тома описує, як у Чехії швидко стали збирати гроші для України і які результати це вже принесло.

Українці протистоять найбільшому у Європі вторгненню з часів Другої світової війни

Нова кампанія зі збору коштів на озброєння може допомогти врятувати Україну, пише він.

"Сьогодні світ старанно працює над тим, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії. Хоча санкції - це добре, українці відчайдушно потребують зброї, оскільки вони намагаються протистояти найбільшому у Європі вторгненню з часів Другої світової війни", - зазначає дипломат.

За словами автора статті, питання озброєння України більше не є справою тільки урядів, як це було раніше:

"Світ змінюється. 26 лютого посольство України в Празі в тісній співпраці з офіційними особами Чехії запустило краудфандингову кампанію для забезпечення фінансування закупівель зброї".

Фото: У Чехії розпочали унікальну кампанію зі збору коштів на озброєння для України (Getty Images)

Завдяки такому новому формату, будь-який бажаючий тепер може зробити безпосередній внесок у придбання зброї для України.

"Модель - така сама, як в ініціативах зі збору коштів, які дозволяють людям усиновити тварину в зоопарку. Бажаючі можуть об'єднатися, щоб профінансувати покупку гаубиці, бойової машини піхоти або навіть танка", - пише Петро Тома.

Швидка відповідь на агресію. У Чехії пам'ятають радянське вторгнення 1968 року

Ідея збору грошей від приватних чеських донорів є спонтанною відповіддю на російську агресію і відображає співпрацю між посольством України в Празі, чеськими офіційними особами та службами безпеки, пише автор:

"Чеський історичний досвід радянського вторгнення в 1968 році також відіграв значну роль. Не випадково в день старту кампанії президент України Володимир Зеленський подзвонив прем'єр-міністру Чехії Петру Фіалі".

Фото: Радянські танки Т-55 із "смугами вторгнення" під час операції "Дунай" у Чехословаччині, 1968 рік (wikipedia.org)

Ще одним ключовим фактором, що підвищує потенціал цієї кампанії, є велика оборонна промисловість Чехії.

"Через це таку кампанію вести простіше, ніж в інших європейських країнах. Чехи вважають зброю традиційною частиною своєї промисловості й важливою частиною національного експорту. Крім сучасної військової промисловості, на складах державного і приватного секторів в Чеській Республіці знаходиться значна кількість зброї радянських часів, яка добре знайома українцям", - зазначає Петр Тома.

Гроші негайно направляють на закупівлю зброї для української армії

За словами автора, нова кампанія зі збору грошей в Празі унікальна.

Є кілька інших акцій. Уряд України та інші установи відкрили рахунки для пожертвувань. Але це або загальні кампанії, або зосереджені на гуманітарній допомозі, а не на зброї.

"За перші два дні після запуску кампанії було зібрано більше 15 мільйонів доларів США. Що ще більш важливо, гроші не залишаються на рахунку посольства України в Празі. Вони було негайно відправлено компаніям-учасникам, і в даний час оформляється експорт закупленої зброї", - пише Петр Тома.

У відповідь на цей глобальний попит до початкового рахунку в чеських кронах для пожертвувань був доданий рахунок у доларах США. Наявні запаси зброї в Чехії оцінюються в більш ніж 100 мільйонів доларів США, і уряди можуть також мати можливість приєднатися до цієї ініціативи.

Для кампанії українці склали список побажань на основі того, що є в наявності на чеських складах.

Деякі товари з українського списку можуть виходити за рамки того, що вже готове до відправки з Чеської Республіки, тому проект може розширитися на кілька інших країн Центральної та Європи.

Зазначимо, в ООН хочуть терміново надати Україні допомогу на 1.7 млрд доларів.

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