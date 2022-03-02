"Странная позиция". ОАЭ меняет правила въезда для украинцев на фоне вторжения России - СМИ

С 1 марта украинцы должны получать визу для поездки в страну - посольство Украины в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты могут приостановить безвизовый въезд украинсцев после того, как ОАЭ воздержалась от принятия резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей российское вторжение.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

"ОАЭ, в которых размещаются американские войска, в последние годы сблизились с Россией, сотрудничая с ней и координируя поставки на мировые рынки нефти в рамках сделки с другими ключевыми производителями Ближнего Востока", - говорится в публикации.

Абу-Даби выступает за дипломатическое решение в Украине, заявляя, что принятие какой-либо стороны "приведет к еще большему насилию". Однако решение страны по визам, похоже, показывает странную позицию ОАЭ, считает автор публикации.

Когда российские войска приближались к столице Украины, шейх Мухаммед избегал публичной критики Москвы, подчеркивая "необходимость мирного решения кризиса", пишет WSJ.

В украинском посольстве подтвердили изменения правил въезда

"Гражданам Украины, имевшим право на пребывание в ОАЭ месяц, теперь необходимо оформить визу для посещения страны", - пишут на странице украинского посольства в ОАЭ в Facebook.

"С 1 марта 2022 года Объединенные Арабские Эмираты временно приостанавливают действие Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной отмене визовых требований", - говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Сегодня граждане Украины - предъявители паспортов гражданина Украины для выезда в страну должны получать соответствующую визу для визита в ОАЭ.

"Временная приостановка действия Меморандума о взаимопонимании не касается тех граждан Украины, которые уже находятся на территории ОАЭ.

Относительно граждан Украины, прибывших в ОАЭ в туристических целях и которые не смогли вернуться в Украину из-за начала вооруженной агрессии Российской Федерации, Посольство будет дополнительно информировать", - отметили в посольстве.

Новые правила требуют разъяснений - собеседники в турагентствах

В разговоре с РБК-Украина собеседник из сферы туризма отмечает, что такая позиция ОАЭ является "странной", особенно в условиях прямого нападения России на Украину.

Второй собеседник отметил, что турагенты еще не получали уведомлений о новых правилах въезда в страну и пока не могут подтвердить, что такое решение действительно вступило в силу.

В то же время один из пользователей в комментариях к посту украинского посольства в ОАЭ отметил, что ряд пунктов остались неясными. В частности:

Было ли приостановлено действие меморандума в одностороннем порядке только стороной ОАЭ?

Были ли объяснения со стороны ОАЭ о таком решении?

Какую визу и каким образом нужно будет получать (электронную, по прибытии) и на какой срок?

Какие условия для уже находящихся в Эмиратах граждан? Например, если истекает 40-дневный срок пребывания в стране, можно ли будет делать визаран, нужно ли оформлять туристическую визу?

Если истек срок действия резидентской визы и вышел грейс-период, нужно ли оформлять туристическую визу?

Отметим, в Чехии ведут беспрецедентную кампанию сбора денег на оружие для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.