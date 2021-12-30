Столиця України увійшла до рейтингу найрозумніших міст світу

У Міжнародному інституті управлінського розвитку (IMD) склали рейтинг найрозумніших міст світу. Про це йдеться на сайті компанії.

До трійки лідерів увійшли – Сінгапур, Цюрих та Осло.

Щорічний рейтинг складають на основі економічних та технологічних показників, а також рівень охорони здоров'я та безпеки, мобільність, можливості, перспективи розвитку та зростання. Для цього фахівці компанії опитали близько 15 тисяч людей зі 118 міст.

Які країни увійшли до рейтингу

10 найрозумніших міст світу:

1. Сінгапур

2. Цюрих

3. Осло

4. Тайбей

5. Лозанна

6. Гельсінкі

7. Копенгаген

8. Женева

9. Окленд

10. Більбао

Цього року Київ у світовому рейтингу Smart City Index посів 82 місце. У порівнянні з минулим роком столиця України була на 98 місці.

Нагадаємо, раніше ми писали, українське місто увійшло до престижного британського рейтингу для поїздок у 2022 році.

Також ми писали про рейтинг найбажаніших напрямків для відвідування у 2022 році.