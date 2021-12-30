Столиця України увійшла до рейтингу найрозумніших міст світу

Експерти опитали близько 15 тисяч людей із різних країн світу
У Міжнародному інституті управлінського розвитку (IMD) склали рейтинг найрозумніших міст світу. Про це йдеться на сайті компанії.
До трійки лідерів увійшли – Сінгапур, Цюрих та Осло.
Щорічний рейтинг складають на основі економічних та технологічних показників, а також рівень охорони здоров'я та безпеки, мобільність, можливості, перспективи розвитку та зростання. Для цього фахівці компанії опитали близько 15 тисяч людей зі 118 міст.
10 найрозумніших міст світу:
1. Сінгапур
2. Цюрих
3. Осло
4. Тайбей
5. Лозанна
6. Гельсінкі
7. Копенгаген
8. Женева
9. Окленд
10. Більбао
Цього року Київ у світовому рейтингу Smart City Index посів 82 місце. У порівнянні з минулим роком столиця України була на 98 місці.
Нагадаємо, раніше ми писали, українське місто увійшло до престижного британського рейтингу для поїздок у 2022 році.
Також ми писали про рейтинг найбажаніших напрямків для відвідування у 2022 році.