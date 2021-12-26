Стокгольм за два дні: дорого та красиво. Враження та особистий досвід Українки

Подорожі за часів пандемії - та ще лотерея. Але свята і нових вражень хочеться за будь-яких обставин. Так що любителям досліджувати нові країни залишається вибирати ті, які не закрилися.

Наприклад, вирушити до столиці Швеції, Стокгольму. Тим більше, що тепер з України до Швеції знову доступні прямі рейси, повідомляло РБК-Україна раніше.

Актриса шоу "Мамахохотала" на НЛО TV і екоактивістка Анна Гресь хоч і літала з пересадкою в Мюнхені, але захопитися містом це не завадило. З РБК-Україна Анна поділилася своїми враженнями з тими, хто готується до поїздки або ще тільки обирає напрямок.

Карантинні норми: сертифікат, ПЛР-тест та особливі маски

Для поїздки до Стокгольму недостатньо тільки сертифіката про пройдений курс вакцинації: обов'язково потрібно пред'явити ще й негативний ПЛР-тест. У столиці Швеції масочний режим скасовано.

"Перед реєстрацією на рейс у нас з Ромою (Роман Грищук – чоловік Анни) авіакомпанія Lufthansa запросила зелені сертифікати вакцинації й свіжі ПЛР-тести з мокрою печаткою. Це перевіряли дуже суворо, однак більше нас ніхто нічого не питав. Я заходила в літак у своїй шовковій масці, але мене попросили надіти звичайну медичну", — розповідає Анна Гресь.

Фото: Анна Гресь побувала в Стокгольмі разом з чоловіком Романом Грищуком і поділилася своїми порадами щодо поїздки (прес-служба)

"А ось в Мюнхені з масками були пригоди - наших знайомих зупинили поліцейські та сказали купити інші захисні маски – спеціальні, більш облягаючі та "суворі". З цією ж темою я зіткнулася на зворотному шляху - в Мюнхені не пустили в кафешку в нашій звичайній захисній медичній масці, потрібно було купити їх спеціальну за один євро. А в самому Стокгольмі взагалі немає масочного режиму, його скасували - і це дуже круто! Я відчувала себе злегка оголеною, але як же це зручно! Люди, вакцинуйтеся, і будемо ходити без масок", - продовжує вона.

Що подивитися: Музей Ваза й Королівський палац

Туристу в Стокгольмі можна просто гуляти вулицями, розглядати ратушу, старе місто і різноманітні парки. Також місто славиться своїми музеями - Музей шведської історії, музей Ваза, Королівський палац, музей групи ABBA та інші. Для поїздки на кілька днів цих пам'яток вистачить з головою.

"У Швеції я вдруге. Була 10 років тому з автобусним туром, але у нас був всього один день: ми похапцем відвідали музей Ваза, трохи подивилися місто, поїли оселедця й поїхали. Музей Астрід Ліндгрен був закритий, оскільки був понеділок", - згадує актриса.

Фото: Королівський палац (uk.wikipedia.org)

"Цього разу ми приїхали вже на чотири дні, було більше вільного часу подивитися місто, походити по музеях. Відвідали Королівський палац - він справив на мене враження, такий величний, помпезний. Також були в Музеї науки - я не люблю таке, для мене нуднувато. Але саме там я зустріла відому шведську екоактивістку Грету Тунберг. До речі, цього разу знову трапився понеділок, і я знову не потрапила в музей Астрід Ліндгрен.

Так що всім можу сміливо рекомендувати побувати в Королівському палаці та музей Ваза - у цього корабля дивовижна історія!",- розповідає Анна Гресь.

Фото: У Музеї науки Анна Гресь зустріла відому Шведську екоактивістку Грету Тунберг (прес-служба)

Морський музей Ваза: чому його варто відвідати

Колекція музею Васа представлена єдиним у світі збереженим до наших днів вітрильним кораблем 17 століття.

64-гарматний корабель XVII століття "Ваза" майже повністю зберігся. Він затонув 10 серпня 1628 року під час свого першого виходу в море в гавані Стокгольма. Причиною катастрофи стала невдала конструкція корабля, через яку сильні пориви вітру накренили корабель так, що через відкриті гарматні порти вода стала швидко наповнювати корпус.

Фото: Музей Ваза (швед. Vasamuseet) - морський музей в Стокгольмі на острові Юргорден (uk.wikipedia.org)

Корабель пролежав на дні гавані три століття і був знову виявлений дослідником Андерсом Франсеном і водолазом Пером Едвіном Фелтінгом в 1956 році.

Підйом вітрильника вагою близько 700 тонн був здійснений у 1957-1961 роках. Музей Ваза був відкритий в 1990 році і, згідно з інформацією на офіційному сайті, є найбільш відвідуваним музеєм Скандинавії.

Фото: У музеї можна побачити майже повністю збережений 64-гарматний корабель XVII століття "Ваза", який затонув 10 серпня 1628 року (uk.wikipedia.org)

Незвичайні традиції шведів: вода з-під крана, пісок з камінням і безстрашні пішоходи

Шведи дуже цінують гармонію, затишок і баланс у всьому. Вони люблять відпочивати на природі, вести активний спосіб життя, не перепрацьовувати на роботі, піклуватися про навколишнє середовище і просто бути щасливими. Крім того, шведи до всього підходять з розумом. Наприклад, не використовують сіль для позбавлення від снігу на дорогах.

"Це правда прикольно та екологічно! Коли ми були в Стокгольмі, було десь -15, йшов сніг, а дороги посипали не сіллю, а піском з камінчиками. І ходити зручно, і сіль ця не роз'їдає поверхні! Можна змести пісок і використовувати знову.

Фото: Метро в Стокгольмі (unsplash.com/robert-bye)

А ще мене надихнуло, здивувало і збентежило, що скрізь тече питна вода! Пам'ятаю, ми заселялися в готель пізно вночі, я помітила, що немає води та пішла на ресепшн, щоб вирішити це питання. А вони мені: "так ви кран відкрийте і пийте!". Скрізь можна пити з-під крана: заходиш в музеї до вбиральні, набираєш собі водички безкоштовно і насолоджуєшся. У Стокгольмі вода без газу практично не продається - в цьому просто немає потреби. І я дійсно здивувалася: "а так можна було?".

З дивного - в столиці Швеції всі переходять дорогу на червоне світло. Це для них нормально: і машини звикли, зупиняються, якщо йде пішохід, нехай і на червоний".

Їжа в Стокгольмі: ціни кусаються, але є лайфхаки

Стокгольм - найдорожче місто Швеції. А найдорожча його частина, як і у кожного поважаючого себе міста, це центр. Проте і в Стокгольмі можна знайти порівняно бюджетні варіанти для втамування голоду – наприклад, замовляти доставку їжі.

Фото: Приклади цін на їжу і перекушування в Стокгольмі (прес-служба)

"Не брешуть, коли кажуть, що Стокгольм – це дуже дорого. Але я знаю пару лайфхаків! По-перше, можна піти в бістро з фіксованими цінами. Ви платите десь 300 крон (900 грн) і їсте, скільки хочете. Доставка їжі теж вийде більш вигідною, а ще в Стокгольмі є кафешки, які, правда, треба гуглити - в них готують їжу з продуктів, термін придатності яких вже добігає кінця", — продовжує розповідати Анна.

Шведи не люблять марнотратство, нераціональне використання ресурсів. У них навіть термін такий є, філософія "лагом", що означає "не багато і не мало, те, що треба". Хоч вони й багата нація, але не люблять розкидатися грошима. Так що в таких закладах із задоволенням вечеряють самі шведи - це і вигідно, і екологічно.

В цілому, в Стокгольмі смачно. Я об'їлася червоної риби й оселедця на 5 років вперед – на сніданок, обід і вечерю нам давали рибу. Навіть думаю, що у мене передозування рибою, я сама трохи в неї не перетворилася", - згадує акторка.

Нагадаємо, раніше ми писали про вражаючі екологічні звички шведів і норвежців, які варто запозичити українцям.

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