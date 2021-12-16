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Як вирушити у мандрівку до Швеції на зимові свята: ціни на авіа, автобуси та залізницю 

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Четвер 16 грудня 2021 18:31
Як вирушити у мандрівку до Швеції на зимові свята: ціни на авіа, автобуси та залізницю  Фото: Стокгольм, Швеція (unsplash.com/jon-flobrant)
Автор: Євгенія Тугушева

Рейси авіакомпанії WizzAir будуть здійснюватися двічі на тиждень

Угорський лоукостер Wizz Air відновив прямі рейси з України до Швеції за маршрутом Київ-Стокгольм, пише Аvianews.com.

16 грудня 2021 року авіаперевізник розпочав здійснювати польоти з аеропорту "Київ" (Жуляни) до аеропорту Стокгольм (Скавста).

Рейси будуть здійснюватися двічі на тиждень – щочетверга та неділі.

Яка вартість авіаквитків за маршрутом Київ-Стокгольм

Мінімальна ціна авіаквитків на січень 2022 року становить від 469 грн ($17) в одну сторону.

Як дістатися до Швеції: альтернативні способи

До Швеції також можна дістатися поїздом. Час у дорозі складає 12 годин з пересадками, адже прямого сполучення з країною немає.

Ціна квитка на поїзд починається від 49 євро (від 1485 грн в залежності від курсу валют).

Так, є різні залізничні сполучення, якими модна добратися в країну:

1. Стокгольм (Швеція) – Берлін (Німеччина) – Варшава (Польща) – Київ (Україна);
2. Стокгольм (Швеція) – Копенгаген (Данія) – Берлін (Німеччина) – Варшава (Польща) – Київ (Україна);
3. Стокгольм (Швеція) - Гданськ (Польща) - Варшава (Польща) - Київ (Україна).

Як вирушити у мандрівку до Швеції на зимові свята: ціни на авіа, автобуси та залізницю

Фото:Стокгольм, Швеція (unsplash.com/raphael-andres)

Крім того, до Швеції можна дістатися автобусом, придбавши спершу квиток з Києва до Гамбурга (Німеччина). Вартість квитка становить від 2025 грн. Далі треба зробити пересадку на автобус сполученням Гамбург – Стокгольм. Ціна квитка – від 40 євро (1215 грн).

Нагадаємо, ми писали, чи можна взимку вирушити до Кракова та Афін бюджетно.

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