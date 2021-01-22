ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Старі квартали і парки: в Стамбулі туристів вирішили здивувати незвичайним маршрутом

Автор: Ольга Маджумдар

Розпродаж авіаквитків і цікаві новинки турецького мегаполісу

Побувати на екскурсіях в Стамбулі цікаво в будь-яку пору року. Щоб полетіти дешевше, пасажирам авіакомпаній пропонують забронювати квитки заздалегідь. Квитки за ціною від 1 євро можна купити на розпродажі турецького перевізника до 24 січня.

Розпродаж 300 тисяч авіаквитків за тарифом від 1 євро + аеропортові збори почала авіакомпанія Pegasus Airlines. За запропонованою ціною забронювати квитки можна тільки в мобільному додатку авіакомпанії з 20 по 24 січня 2021 року.

Фото: Бухта Золотий Ріг (pixabay.com)

За скільки можна полетіти

Дати, на які можна купити дешеві квитки – з 31 жовтня 2021 року до 26 березня 2022 року. Акція охоплює прямі перельоти за трьома маршрутами з України: у Стамбул зі Львова, Харкова і Запоріжжя. Якщо бронювати маршрут з пересадкою в Стамбулі, то вартість квитків буде стандартна.

За інформацією сайту lowcostavia.com.ua, найдешевші варіанти перельотів можна знайти за ціною від 35 євро.

Наприклад, полетіти до Стамбулу із Запоріжжя 5 грудня 2021 року з поверненням 9 грудня обійдеться в 35 євро. Якщо летіти зі Львова зі Стамбула 26 січня 2022 року з поверненням 3 лютого 2022 року, то квитки обійдуться в 37 євро. Злітати в Стамбул з Харкова у грудні обійдеться в 40 євро.

Нових туристів чекають у квітні

Міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой сподівається, що туристичний сезон в країні почнеться у квітні 2021 року. Він очікує, що до цього часу вакцинація від COVID-19 в Європі досягне певного рівня, що дозволить європейцям більше подорожувати.

Фото: Пам'ятка Стамбула (pixabay.com)

"Ми прагнемо розпочати туристичний сезон 2021 року у квітні", – заявив міністр, повідомляє місцеве видання turizmguncel.com.

Чиновник сподівається, що до квітня кількість нових випадків COVID-19 у країні не буде перевищувати 2500 в добу. За таких умов обсяги міжнародного сполучення повинні зрости.

"Трамвайні" новини Стамбула

Готуючись подорожувати в найпопулярніше місто Туреччини, варто вивчити особливості місцевих поїздок. Наприклад, як їздити по місту громадським транспортом.

В Стамбулі в січні запустили новий трамвайний маршрут, який повезе туристів поряд з найцікавішими місцями, повідомляє сайт ibb.istanbul. Трамвай Т5 рухається по березі бухти Золотий Ріг, доставляючи пасажирів до історичних кварталів і красивих парків.

Фото: Новий трамвай (ibb.istanbul)

Довжина маршруту нового трамвая – 8,8 км, на ньому буде 12 зупинок. Маршрут починається на північ від мосту Ататюрка і закінчується в районі Алібейкой. Дві станції в районі пристані Еміньоню ще добудовуються. Тоді з кінцевої зупинки можна буде пересісти на трамвай у центр міста Т1 або на пороми. На лінії запустять 30 трамваїв, які будуть ходити з інтервалом у 6 хвилин.

Популярні новини

Проїзд у трамваї коштує від 3,5 лір з Istanbulkart – це звичайний міський тариф. Варто врахувати, що з 15 січня цей проїзний квиток став персоніфікованим. Щоб скористатися картою, її треба прив'язати до даних паспорта та HES-коду ("код здоров'я" для пересування по країні, який приходить на телефон з турецькою сім-картою). "Прив'язку" можна зробити самостійно на сайті Istanbulkart або попросити допомогти працівників готелю або аеропорту.

За останніми даними, Туреччина знаходиться в "зеленому переліку" українського МОЗ. Це означає, що при поїздці в цю країну потрібно зробити лише один ПЛР-тест – не раніше 72 годин до вильоту.

Нагадаємо, ми писали, що названа найпопулярніша серед туристів локація Туреччини.

Також ми розповідали про горі Немрут на південному сході Туреччини, яку відвідали рекордна кількість туристів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стамбулотпускотдыхпутешествие