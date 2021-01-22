Старые кварталы и парки: в Стамбуле туристов решили удивить необычным маршрутом

Побывать на экскурсиях в Стамбуле интересно в любое время года. Чтобы полететь дешевле, пассажирам авиакомпаний предлагают забронировать билеты заранее. Авиабилеты по цене от 1 евро можно купить на распродаже турецкого перевозчика до 24 января.

Распродажу 300 тысяч авиабилетов по тарифу от 1 евро+аэропортовые сборы начала авиакомпания Pegasus Airlines. По предложенной цене забронировать билеты можно только в мобильном приложении авиакомпании с 20 по 24 января 2021 года.

Фото: Бухта Золотой Рог (pixabay.com)

За сколько можно полететь

Даты, на которые можно купить дешевые билеты – с 31 октября 2021 года до 26 марта 2022 года. Акция охватывает прямые перелеты по трем маршрутам из Украины: в Стамбул из Львова, Харькова и Запорожья. Если бронировать маршрут с пересадкой в Стамбуле, то стоимость билетов будет стандартная.

По информации сайта lowcostavia.com.ua, самые дешевые варианты перелетов можно найти по цене от 35 евро.

Например, полететь в Стамбул из Запорожья 5 декабря 2021 года с возвратом 9 декабря обойдется в 35 евро. Если лететь из Львова с Стамбул 26 января 2022 года с возвращением 3 февраля 2022 года, то билеты обойдутся в 37 евро. Слетать в Стамбул из Харькова в декабре обойдется в 40 евро.

Новых туристов ждут в апреле

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой надеется, что туристический сезон в стране начнется в апреле 2021 года. Он ожидает, что к этому времени вакцинация от COVID-19 в Европе достигнет определенного уровня, что позволит европейцам больше путешествовать.

Фото: Достопримечательность Стамбула (pixabay.com)

"Мы стремимся начать туристический сезон 2021 года в апреле", – заявил министр, сообщает местное издание turizmguncel.com.

Чиновник надеется, что апрелю количество новых случаев COVID-19 в стране не будет превышать 2500 в сутки. При таких условиях объемы международного сообщения должны возрасти.

"Трамвайные" новости Стамбула

Готовясь путешествовать в самый популярный город Турции, стоит изучить особенности и местных поездок. Например, как ездить по городу общественным транспортом.

В Стамбуле в январе запустили новый трамвайный маршрут, который повезет туристов рядом с самыми интересными местами, сообщает сайт ibb.istanbul. Трамвай Т5 движется по берегу бухты Золотой Рог, доставляя пассажиров к историческим кварталам и красивым паркам.

Фото: Новый трамвай (ibb.istanbul)

Длина маршрута нового трамвая – 8,8 км, на нем будет 12 остановок. Маршрут начинается севернее от моста Ататюрка и заканчивается в районе Алибейкей. Две станции в районе пристани Эминеню еще достраиваются. Тогда с конечной остановки можно будет пересесть на трамвай в центр города Т1 или паромы. На линии запустят 30 трамваев, которые будут ходить с интервалом в 6 минут.

Проезд в трамвае стоит от 3,5 лир с Istanbulkart – это обычный городской тариф. Стоит учесть, что с 15 января этот проездной билет стал персонифицированным. Чтобы воспользоваться картой, ее нужно привязать к данным паспорта и HES-коду ("код здоровья" для передвижения по стране, который приходит на телефон с турецкой сим-картой). "Привязку" можно сделать самостоятельно на сайте Istanbulkart или попросить помочь работников отеля или аэропрорта.

По последним данным, Турция находится в "зеленом списке" украинского Минздрава. Это значит, что при поездке в эту страну нужно сделать только один ПЦР-тест – не ранее 72 часов до вылета.

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