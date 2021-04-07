На старті змін: як готельні "зірки" допоможуть розвивати туризм в Україні

На що звертають увагу мандрівники при виборі готелів

Навесні цього року в Україні відновила роботу комісія зі встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, призначеним для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) при Державному агентстві розвитку туризму.

Вже звучать думки про те, що українські туристи далеко не завжди звертають увагу на наявність або відсутність зірок у готелю. Спробуємо розібратися, чому так відбувається та що зміниться з відновленням процесу присвоєння категорій закладам розміщення.

Туризм довгий час не був в пріоритеті у держави

В Україні туристи, дійсно, далеко не завжди звертають увагу на категорію готелю – наявність офіційно підтверджених "зірок". Часто місце тимчасового розміщення вибираються зовсім за іншими критеріями.

Хоча це все зовсім не тому, що наші п'ятикутні символи гостинності вже так кардинально відрізняються від європейських за своєю суттю. Та й саме визначення "у нас не так, як у Європі", - чисто географічно нонсенс.

Насправді у світі існує багато систем категоризації готелів зі своїми стандартами та умовами. Так, між ними може бути різниця у методології або в обов'язкових параметрах для кожної із загальноприйнятих категорій. Але кінцева мета у всіх одна: робота готельного ринку за прозорими правилами з гарантованим рівнем і якістю сервісу відповідно до своєї категорії.

Фото: В Україні туристи далеко не завжди звертають увагу на наявність офіційно підтверджених "зірок" у готелю (booking.com)

Причин досить слабкої уваги туристів до категорії готелю при його виборі в Україні кілька. Перша – тривалий час туризм не був в пріоритеті у держави, питання категоризації то ставилося на порядок денний, то знову відкладалося на невизначений час.

Це призвело до певної колізії: у багатьох готелів закінчився термін дії свідоцтв про присвоєння категорії, а отримати нове при всьому бажанні не було у кого. Як наслідок, вибір готелів з діючою категорією виявився вельми скромний. Логічно, що гість просто за відсутністю альтернативи буде вибирати готель для відпустки або ділової поїздки зовсім за іншими критеріями, які не враховують "зірковість" об'єкта тимчасового розміщення.

Друга причина – законодавча база застарівала, або несла в собі ряд суперечностей. Одне з них – щодо обов'язкової категоризації готелю – присвоєння згаданих "зірок".

При тому, що сама вимога отримати категорію (а значить - відповідати певним стандартам), на папері існувала, яких-небудь наслідків за відсутність категорії не було, і це ніяк не впливало на легальну роботу об'єкта.

Зараз робота комісії з категоризації готелів відновила роботу і вже опрацювала кілька десятків заявок. Впевнений, далі процес піде ще активніше, і категоризація буде існувати не тільки на папері.

Фото: Відсутність категорії ніяк не впливала на легальну роботу готелю (booking.com)

Правда тут ще треба враховувати нюанс легалізації азартних ігор і необхідності готелю для відкриття залу гральних автоматів чи казино мати підтверджену категорію. Але це вже інша історія.

Нині ж на кілька тисяч працюючих в Україні готелів тільки у декількох сотень були чинні свідоцтва про присвоєння категорії. Відповідно, разом зі зростанням числа категоризованих готелів у мандрівників з'явиться можливість вибрати готель ще й за таким параметром.

Як вибрати готель категорії 4 зірки", якщо в регіоні або місті його просто немає?

Третя причина – не завжди власники готелів поступали чесно, приписуючи своєму об'єкту неіснуючі "зірки". Нерідко можна зустріти на сайті готелю або букінговому ресурсі інформацію про те, що у нього, наприклад, 3 або 4 зірки.

Хоча за фактом він ніколи навіть не подавав заявку на отримання свідоцтва відповідності певній категорії. Або ж свідоцтво давно закінчилося, а "зірки" так і залишилися на вивісці, на сайті й у рекламі.

Враховуючи ці фактори, абсолютно зрозуміло, що причина слабкої уваги до категорії готелю при виборі місця тимчасового проживання не у відмінності наших "зірок" гостинності від "зірок" інших європейських країн. І не в тому, що наші - "не такої якості".

Фото: Курортні регіони з-за закритих кордонів стали популярними, але там ще мало готелів з підтвердженими категоріями (booking.com)

Самих готелів з діючими свідоцтвами дуже мало. І це, як правило, тільки великі або мережеві готелі. А таких - не надто багато, особливо в курортних регіонах, які через закриті кордони стали популярними, але ще не встигли обзавестися готелями з підтвердженими категоріями в силу зрозумілих причин.

Плюс до всього, заявлені "зірки" не завжди були за фактом. Через це сам вибір готелів за параметром "зірок" виявився для мандрівників неефективним інструментом. Приміром, як вибрати готель категорії "4 зірки", якщо в регіоні або місті його просто немає? Або є, але за фактом умови проживання і рівень сервісу абсолютно не відповідають заявленій категорії, яка є в рекламі, але не є юридично.

За даними Держтуризму, чотиризіркових готелів в Україні найбільше серед усіх інших категорій. Максимум - у Києві (17), в Одеській області (9) і Харківській (8). А ось у Кіровоградській, Миколаївській, Сумській та Волинській області - жодного готелю 4*.

"Зірки" зроблять наші готелі привабливішими для іноземних гостей

Однак упевнений: незабаром ця ситуація зміниться кардинально, і цінність "зірок" для кінцевого внутрішнього туриста стане такою ж, як і при подорожах за кордон.

Як вже говорив вище, знову почав працювати орган з присвоєння готелям категорій, переглянуті параметри кожної з категорій у бік сучасних реалій, фокус зроблений саме на гарантування гостю відповідності стандартів надання послуг у відповідній категорії готелю.

До слова, це дуже важливий інструмент і для зростання в'їзного туризму. Іноземним гостям важливий вибір готелю категорії та відповідність їй. Як тільки процес категоризації запрацює на повну, і хоча б половина готелів отримають свідоцтва, це зробить наш ринок більш привабливим для іноземців, з гарантією якості послуг.

Фото: Туристи звертають увагу на відгуки, поради друзів і знайомих, сторінки готелю в соцмережах (booking.com)

На що зараз гості звертають увагу при виборі готелю? В основному на відгуки, рекомендації друзів і знайомих, кореляцію між ціною та описом, набором послуг. На те, чи якісний сайт. Також - на легкість спілкування з персоналом при бронюванні, сторінки у соцмережах, відкриті відгуки на всіх ресурсах, тощо.

У цілому ж, з відновленням роботи комісії з категоризації готелів з'являється надія на те, що "правила гри" будуть більш прозорими, а відповідність готелів вимогам - більш зрозумілою. Буде більше можливостей і для того, щоб іноземний гість вибрав дійсно той готель, де "зірки" не тільки заявлені на папері або на сайті-пошуковику, а й у реальному житті.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому туристи все ще мало подорожують Україною.

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