На старте изменений: как отельные "звезды" помогут развивать туризм в Украине

На что обращают внимание путешественники при выборе гостиниц

Весной этого года в Украине возобновила работу комиссия по установлению категорий гостиницам и другим объектам, предназначенным для предоставления услуг по временному размещению (проживанию) при Государственном агентстве развития туризма.

Уже звучат мнения о том, что украинские туристы далеко не всегда обращают внимание на наличие или отсутствие звезд у отеля. Попробуем разобраться, почему так происходит и что изменится с возобновлением процесса присвоения категорий гостиницам.

Туризм долгое время не был в приоритете у государства

В Украине туристы, действительно, далеко не всегда обращают внимание на категорию отеля – наличие официально подтвержденных "звезд". Часто место временного размещения выбираются совсем по другим критериям.

Хотя это все вовсе не потому, что наши пятиконечные символы гостеприимства уж так кардинально отличаются от европейских в своей сути. Да и само определение "у нас не так, как в Европе", - чисто географически нонсенс.

На самом деле в мире существует много систем категоризации отелей – со своими стандартами и условиями. Да, между ними может быть разница в методологии или в обязательных параметрах для каждой из общепринятых категорий. Но конечная цель у всех одна: работа отельного рынка по прозрачным правилам с гарантированным уровнем и качеством сервиса соответственно своей категории.

Фото: В Украине туристы далеко не всегда обращают внимание на наличие официально подтвержденных "звезд" у отеля (booking.com)

Причин достаточно слабого внимания туристов к категории отеля при его выборе в Украине несколько. Первая – длительное время туризм не был в приоритете у государства, вопрос категоризации то ставился на повестку дня, то снова откладывался на неопределенное время.

Это привело к некой коллизии: у многих отелей закончился срок действия свидетельств о присвоении категории, а получить новое при всем желании не было у кого. Как следствие, выбор отелей с действующей категорией оказался весьма скромен. Логично, что гость просто за неимением альтернативы будет выбирать отель для отпуска или деловой поездки совершенно по другим критериям, не учитывающим "звездность" объекта временного размещения.

Вторая причина – законодательная база устаревала, или несла в себе ряд противоречий. Одно из них – касательно обязательной категоризации отеля – присвоения упомянутых "звезд".

При том, что само требование получить категорию (а значит - соответствовать определенным стандартам), на бумаге существовало, каких-либо последствий за отсутствие категории не было, и это никак не влияло на легальную работу объекта.

Сейчас работа комиссии по категоризации отелей возобновила работу и уже обработала несколько десятков заявок. Уверен, дальше процесс пойдет еще активнее, и категоризация будет существовать не только на бумаге.

Фото: Отсутствие категории никак не влияло на легальную работу отеля (booking.com)

Правда тут еще надо учитывать нюанс легализации азартных игр и необходимости отелю для открытия зала игровых автоматов или казино иметь подтвержденную категорию. Но это уже другая история.

Сейчас же на несколько тысяч работающих в Украине отелей только у нескольких сотен были действующие свидетельства о присвоении категории. Соответственно, вместе с ростом числа категоризированных отелей у путешественников появится возможность выбрать гостиницу еще и по такому параметру.

Как выбрать отель категории 4 "звезды", если в регионе или городе его попросту нет?

Третья причина – не всегда владельцы отелей поступали честно, приписывая своему объекту несуществующие "звезды". Нередко можно встретить на сайте отеля или букинговом ресурсе информацию о том, что у него, к примеру, 3 или 4 звезды.

Хотя по факту он никогда даже не подавал заявку на получения свидетельства соответствия определенной категории. Или же свидетельство давно закончилось, а "звезды" так и остались на вывеске, на сайте и в рекламе.

Учитывая эти факторы, совершенно понятно, что причина слабого внимания к категории отеля при выборе места временного проживания не в отличии наших "звезд" гостеприимства от "звезд" других европейских стран. И не в том, что наши - "не такого качества".

Фото: Курортные регионы из-за закрытых границ стали популярными, но там еще мало отелей с подтвержденными категориями (booking.com)

Самих отелей с действующими свидетельствами очень мало. И это, как правило, только большие или сетевые гостиницы. А таковых - не слишком много, особенно – в курортных регионах, которые из-за закрытых границ стали популярными, но еще не успели обзавестись отелями с подтвержденными категориями в силу понятных причин.

Плюс ко всему, заявленные "звезды" не всегда были по факту. Отчего сам выбор гостиниц по параметру "звезд" оказался для путешественников неэффективным инструментом. К примеру, как выбрать отель категории 4 "звезды", если в регионе или городе его попросту нет? Или есть, но по факту условия проживания и уровень сервиса абсолютно не соответствуют заявленной категории, которая есть в рекламе, но не присутствует юридически.

По данным Гостуризма, четырехзвездочных гостиниц в Украине больше всего среди всех других категорий. Максимум - в Киеве (17), в Одесской области (9) и Харьковской (8). А вот в Кировоградской, Николаевской, Сумской и Волынской области - ни одного отеля 4*.

"Звезды" сделают наши отели привлекательнее для иностранных гостей

Тем не менее, уверен: в скором времени эта ситуация изменится кардинально, и ценность "звезд" для конечного внутреннего туриста станет такой же, как и при путешествиях за границу.

Как уже говорил выше, вновь начал работать орган по присвоению отелям категории, пересмотрены параметры каждой из категорий в сторону современных реалий, фокус сделан именно на гарантирование гостю соответствия стандартов предоставления услуг в соответствующей категории отеля.

Кстати сказать, это очень важный инструмент и для роста въездного туризма. Иностранным гостям важен выбор отеля по категории и соответствие ей. Как только процесс категоризации заработает на полную, и хотя бы половина отелей получат свидетельства, это сделает наш рынок более привлекательным для иностранцев, с гарантией качества услуг.

Фото: Туристы обращают внимание на отзывы, советы друзей и знакомых, страницы отеля в соцсетях (booking.com)

На что сейчас гости обращают внимание при выборе отеля? В основном на отзывы, рекомендации друзей и знакомых, корреляцию между ценой и описанием, набором услуг. На то, качественный ли сайт. Также - на легкость общения с персоналом при бронировании, страницы в соцсетях, открытые отзывы на всех ресурсах и так далее.

В целом же, с возобновлением работы комиссии по категоризации отелей появляется надежда на то, что "правила игры" будут более прозрачными, а соответствие отелей требованиям - более понятным. Будет больше возможностей и для того, чтобы иностранный гость выбрал действительно тот отель, где "звезды" не только заявлены на бумаге или на сайте-поисковике, а и в реальной жизни.

Напомним, ранее мы писали, почему туристы все еще мало путешествуют по Украине.

Также сообщилось, что мешает Украине развивать туризм в новых реалиях.