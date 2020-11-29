Стамбул "на карантині": як відпочивають туристи під час локдауна в Туреччині

Вже більше тижня Туреччина живе за новим карантинних правилами і дотримується комендантської години на вихідних.

З 20 листопада Туреччина стала жити за новим карантинним правилами, які напередодні анонсував президент Реджеп Тайїп Ердоган. До таких заходів влада вдалася через зростання захворюваності на коронавірус у країні.

При цьому для туристів залишили можливості для повноцінного відпочинку. На прохання РБК-Україна турагенти розповідають, як туристам відпочивати під час локдауна і до чого слід бути готовим, якщо ви вирушили на екскурсію в Стамбул.

Фото: Вечірній Стамбул (pixabay.com)

Які обмеження діють

Нові заходи передбачають введення комендантської години з 20 години вечора до 10 ранку на вихідних. Ресторани і кафе зможуть працювати тільки "на винос" і у форматі доставки, закриються кінотеатри, виставки, басейни і муніципальні музеї.

Починаючи з 20.00 п'ятниці, 20 листопада, ресторани, кондитерські, чайні сади, кав'ярні, кафе працюють з 10:00 до 20:00 тільки "на винос" або у форматі доставки, в тому числі - в готелі. Можна буде замовити їжу онлайн.

- дозволено виходити на вулицю у вихідні дні (субота-неділя) з 10:00 до 20:00. Після 20.00 годин виходити заборонено.

- торгово-розважальні центри, магазини, ресторани, кафе, салони краси будуть працювати з 10:00 до 20:00.

- ресторани будуть обслуговувати "на винос" і на доставку.

- кінотеатри залишаться закритими аж до кінця року.

- заборонено курити на центральних вулицях і площах.

Фото: Їжу можна купити "на винос" (pixabay.com)

"Починаючи з 20:00 вечора, забороняється виходити на вулицю, але це не стосується туристів, якщо у них в цей час трансфер з аеропорту в готель або навпаки. Головне, щоб у туристів були на руках ваучер від туроператора або підтвердження бронювання готелю у самостійних мандрівників, а також авіаквитки і страховка", - попереджає читачів РБК-Україна Андрій Соломко, менеджер турецького напрямку туроператора "Центр".

За його словами, всі екскурсійні програми продовжують працювати, практично всі музеї відкриті. Тільки в Стамбулі три музеї закрили. Під норму щодо закриття потрапили ті, які знаходяться під землею і де немає циркуляції повітря.

Фото: Мечеть Зайрек в колишньому візантійському монастирі (Марина Казакова)

"Поліція просить повернутися в готель"

Як Стамбул приймає туристів після введення комендантської години на вихідних, розповідає РБК-Україна засновниця фірми "Kazakovs Travel" Марина Казакова. Нещодавно вона з'їздила в це місто, щоб перевірити, як нові заходи впливають на відпочинок туристів.

"Почну з того, що з 8 години вечора до 10 ранку місто "вимирає". Туристам можна виходити, але потрібно з собою обов'язково носити паспорт, ваучер на поселення в готель. Були випадки, коли поліцейські підходили до туристів і просили повернутися в готель, Але офіційно їм перебувати на вулиці дозволено", - говорить фахівець.

За її словами, ресторани працюють у готелях. У дорогих 4* і 5* зіркових готелях можна снідати, обідати і вечеряти.

"Не працює Ереботан (цистерна Базиліка), Галатская вежа, цистерни, Мініатюрк, можна кататися на корабликах, але без замовлення їжі і напоїв. Раніше була екскурсія "Босфорська ніч", але її скасували", - перераховує закриті об'єкти Марина Казакова.

Фото: Район Балат - локація для барвистих фото в Стамбулі (Марина Казакова)

Експерт додає, що в самому Султанахметі є ресторанчики, які "нишком" можуть посадити всередині декількох клієнтів. Але наголошує, що цього робити не варто, адже всі ці заклади працюють на винос. Можна підійти, все замовити по меню і забрати своє замовлення. Поїсти в парку або у себе в готелі – у цьому теж немає обмежень.

"Чи рекомендую я зараз людям їхати в Стамбул? Однозначно - так. Тому що якщо людина їде за красою, то він її побачить: мечеті і основні пам'ятки відкриті. Просто є нюанс у тому, що місто "засинає" о 8 годині вечора, а прокидається о 10 годині ранку", - відзначає фахівець.

Так само працюють торгові центри: можна купити одяг або цікаві речі.

Фото: У Стамбулі туристів приваблюють різнокольорові вулиці (Марина Казакова)

В яких ресторанах можна поїсти

За інформацією Андрія Соломка, ресторани на території готелю працюють у звичайному режимі – у них свій графік. Що стосується вуличних кафе, то за нових карантинних правил там посидіти за столиком всередині заборонено в будь-який день.

Марина Казакова поділилася з РБК-Україна списком готелів у Стамбулі, в яких працюють ресторани всередині.

-Kupeli palace 3*

-Avicenna 4*

-Sultania BC

-Yasmak Sultan 4*

-Olimpiyat, Romance (мережі належить ресторан Olive)

-Dosso Dossi 4*

-Antusa Design 4*

-Mercure Sirkeci 4*

-Vogue Superme Istanbul 5*

- Сура Hagia Sophia Hotel

- більшість готелів 5*

Турагент зазначає, що готелі приймають тільки власних гостей. Це пов'язано з правилами роботи закладів в умовах карантину.

Фото: Гранд Базар - місце для купівлі сувенірів (pixabay.com)

В Стамбулі з'явився глінтвейн

Блогери, які мешкають у Стамбулі, діляться в соцмережах локаціями, в яких тепер стало можливо купити глінтвейн під час прогулянок по місту.

Раніше такий вид напою в місті не був поширений, але через введення заборони на прийом відвідувачів у ресторанах, глінтвейн почали варити і пропонувати на винос в декількох районах міста.

- район Мода в азіатській частині Стамбула, ціна - 25 лір;

- пішохідна вулиця Істікляль, ціна - 30 лір;

- біля Галатської вежі в ресторані Guney1964, ціна - 42 ліри;

- туристичний район Каракей, ціна - 44 ліри.

- в Німецькому домі книги (кафе-бібліотека), ціна - 35 лір.

Але, дотримуючись карантинних правил, всі точки з гарячими напоями закриваються о 20:00.

Фото: Точки з гарячими напоями закриваються о 8 вечора (pixabay.com)

За словами жителів міста, знайти туалет в Стамбулі нескладно. По-перше, скористатися вбиральнею пустять в тому самому закладі, який продав глінтвейн. Також громадські туалети є в усіх парках на багатьох станціях метро.

До речі, Туреччина знаходиться в "зеленому списку" українського МОЗ. Це означає, що тести або самоізоляція після повернення в Україну не потрібні. При в'їзді до Туреччини рекомендується мати страховку, яка покриває лікування COVID-19. Таке страхування включають у вартість туру більшість туристичних компаній.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зміниться для туристів з новими карантинними обмеженнями в Туреччині.

Також ми розповідали про нові карантинні обмеження у Єгипті з 1 грудня.