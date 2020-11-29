Стамбул "на карантине": как отдыхают туристы во время локдауна в Турции

Уже больше недели Турция живет по новым карантинным правилам и соблюдает комендантский час на выходных.

С 20 ноября Турция стала жить по новым карантинным правилам, которые накануне анонсировал президент Реджеп Тайип Эрдоган. К таким мерам власти пришли из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране.

При этом для туристов оставили возможности для полноценного отдыха. По просьбе РБК-Украина турагенты рассказывают, как туристам отдыхается во время локдауна и к чему следует быть готовым, если вы отправились на экскурсии в Стамбул.

Фото: Вечерний Стамбул (pixabay.com)

Какие ограничения действуют

Новые меры предусматривают введение комендантского часа с 20 часов вечера до 10 утра на выходных. Рестораны и кафе смогут работать только "на вынос" и в формате доставки, закроются кинотеатры, выставки, бассейны и муниципальные музеи.

Начиная с 20.00 пятницы, 20 ноября, рестораны, кондитерские, чайные сады, кофейни, кафе работают с 10:00 до 20:00 только "на вынос" или в формате доставки, в том числе - в отели. Можно будет заказать еду онлайн.

- разрешено выходить на улицу в выходные дни (суббота-воскресенье) с 10:00 до 20:00. После 20.00 часов выходить запрещено.

- торгово-развлекательные центры, магазины, рестораны, кафе, салоны красоты будут работать с 10:00 до 20:00.

- рестораны будут обслуживать "на вынос" и на доставку.

- кинотеатры останутся закрытыми вплоть до конца года.

- запрещено курить на центральных улицах и площадях.

Фото: Еду можно купить "на вынос" (pixabay.com)

"Начиная с 20:00 вечера, запрещается выходить на улицу, но это не касается туристов, если у них в это время трансфер из аэропорта в отель или наоборот. Главное, чтобы у туристов были на руках ваучер от туроператора или подтверждение бронирования отеля у самостоятельных путешественников, а также авиабилеты и страховка", - предупреждает читателей РБК-Украина Андрей Соломко, менеджер турецкого направления туроператора "Центр".

По его словам, все экскурсионные программы продолжают работать, практически все музеи открыты. Только в Стамбуле три музея закрыли. Под норму по закрытию попали те, которые находятся под землей и где нет циркуляции воздуха.

Фото: Мечеть Зайрек в бывшем византийском монастыре (Марина Казакова)

"Полиция просит вернуться в отель"

Как Стамбул принимает туристов после введения комендантского часа на выходных, рассказывает РБК-Украина основательница турфирмы "Kazakovs Travel" Марина Казакова. Она недавно съездила в этот город, чтобы проверить, как новые меры влияют на отдых туристов.

"Начну с того, что с 8 часов вечера до 10 утра город "вымирает". Туристам можно выходить, но нужно с собой обязательно носить паспорт, ваучер на поселение в отель. Были случаи, когда полицейские подходили к туристам и просили вернуться в отель Но официально им находиться на улице разрешено", - говорит специалист.

По ее словам, рестораны работают в отелях. В дорогих 4* и 5* звездочных отелях можно завтракать, обедать и ужинать.

"Не работает Ереботан (цистерна Базилика), Галатская башня, цистерны, Миниатюрк, можно кататься на корабликах, но без заказа еды и напитков. Раньше была экскурсия "Босфорская ночь", но ее отменили", - перечисляет закрытые объекты Марина Казакова.

Фото: Район Балат - локация для красочных фото в Стамбуле (Марина Казакова)

Эксперт добавляет, что в самом Султанахмете есть ресторанчики, которые "втихую" могут посадить внутри нескольких клиентов. Но подчеркивает, что этого делать не стоит, ведь все эти заведения работают на вынос. Можно подойти, все заказать по меню и забрать свой заказ. Поесть в парке или у себя в отеле – в этом ограничений тоже нет.

"Рекомендую ли я сейчас людям ехать в Стамбул? Однозначно - да. Потому что если человек едет за красотой, то он ее увидит: мечети и основные достопримечательности открыты. Просто есть нюанс в том, что город "засыпает" в 8 часов вечера, а просыпается в 10 часов утра", - отмечает специалист.

Все так же работают торговые центры: можно купить одежду или интересные вещи.

Фото: В Стамбуле туристов привлекают разноцветные улицы (Марина Казакова)

В каких ресторанах можно поесть

По информации Андрея Соломко, рестораны на территории отеля работают в обычном режиме – у них свой график. Что касается уличных кафе, то по новым карантинным правилам там посидеть за столиком внутри запрещено в любой день.

Марина Казакова поделилась с РБК-Украина списком отелей в Стамбуле, в которых работают рестораны внутри.

-Kupeli palace 3*

-Avicenna 4*

-Sultania BC

-Yasmak Sultan 4*

-Olimpiyat, Romance (сети принадлежит ресторан Olive)

-Dosso Dossi 4*

-Antusa Design 4*

-Mercure Sirkeci 4*

-Vogue Superme Istanbul 5*

- Sura Hagia Sophia Hotel

-большинство отелей 5*

Турагент отмечает, что отели принимают только собственных гостей. Это связано с правилами работы заведений в условиях карантина.

Фото: Гранд Базар - место для покупки сувениров (pixabay.com)

В Стамбуле появился глинтвейн

Блогеры, проживающие в Стамбуле, делятся в соцсетях локациями, в которых теперь стало возможно купить глинтвейн во время прогулок по городу.

Раньше такой вид напитка в городе не был распространен, но из-за введения запрета на прием посетителей в ресторанах, глинтвейн начали варить и предлагать на вынос в нескольких районах города.

- район Мода в азиатской части Стамбула, цена - 25 лир;

- пешеходная улица Истикляль, цена - 30 лир;

- возле Галатской башни в ресторане Guney1964, цена - 42 лиры;

- туристический район Каракей, цена - 44 лиры.

- в Немецком доме книги (кафе-библиотека), цена - 35 лир.

Но, соблюдая карантинные правила, все точки с горячими напитками закрываются в 20:00.

Фото: Точки с горячими напитками закрываются в 8 вечера (pixabay.com)

По словам жителей города, найти туалет в Стамбуле не составит труда. Во-первых, воспользоваться уборной пустят в том же заведении, которое продало глинтвейн. Также публичные туалеты есть во всех парках на многих станциях метро.

К слову, Турция находится в "зеленом списке" украинского Минздрава. Это значит, что тесты или самоизоляция после возвращения в Украину не нужны. При въезде в Турцию рекомендуется иметь страховку, покрывающую лечение COVID-19. Такое страхование включают в стоимость тура большинство туристических компаний.

Напомним, ранее мы писали, что изменится для туристов с новыми карантинными ограничениями в Турции.

Также мы рассказывали о новых карантинных ограничениях в Египте с 1 декабря.