У США хочуть прийняти 100 000 українських біженців. Чи спрацює план Байдена

У країні запустили програму допомоги українцям. Як їй скористатися

Міністерство внутрішньої безпеки США запустило програму "Об'єднуємося для України", щоб допомогти людям, які шукають тимчасовий притулок через російське вторгнення. Адміністрація президента Джо Байдена заявляє, що в рамках програми країна прийме до 100 000 українських біженців.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Theweek.com розповідає, як працюватиме програма і скільки українців можуть нею скористатися.

Що передбачає програма "Об'єднуємося для України"

"Об'єднуємося для України" – це частина ширшої ініціативи: програми, яка спрощує процес тимчасового облаштування українських біженців у США. Вона дає можливість для деяких осіб в'їхати й залишитися в країні протягом обмеженого періоду без імміграційної або неімміграційної візи з "невідкладних гуманітарних причин або значної суспільної користі".

Такий статус дають українцям у кожному конкретному випадку. Президент Байден заявив минулого тижня, що така програма "доповнить існуючі правові можливості, доступні для українців, включаючи імміграційні візи та оформлення статусу біженця".

Чому адміністрація Байдена вирішила створити програму

Американські чиновники кажуть: у спілкуванні з переміщеними українцями багато з них розповідали, що шукають безпечне місце для життя під час війни, але не хочуть постійно переселятися за межі України.

Ті, хто приїжджає в США в рамках програми "Об'єднуємося для України", можуть залишитися в країні на термін до двох років.

Фото: Українці в США за спеціально розробленою програмою можуть залишатися на термін до двох років (Getty Images)

Як зареєструватися в Uniting for Ukraine

На відміну від країн ЄС, де українці можуть звернутися за отриманням статусу біженця або тимчасовим притулок напряму, тут такого не передбачено.

Замість цього спонсори, які проживають в США на законних підставах, повинні заповнити форму I-134. Це може зробити фізична або юридична особа. Наприклад, школа або некомерційна організація.

Спонсор повинен погодитися надати фінансову підтримку біженцю і забезпечити його належним житлом, а далі – пройти перевірку на предмет запобігання експлуатації мігрантів. Якщо спонсора схвалять, українець отримає електронний лист від Служби громадянства та імміграції США. Потім треба виконати кілька вимог, включаючи перевірку паспорта та біографії.

Детальніше про програму можна почитати на сайті Посольства України.

Які біженці з України можуть скористатися програмою

Програма відкрита для всіх громадян України, а також їхніх дітей, подружжя та цивільних партнерів, які покинули Україну після 11 лютого 2022 року.

Зверніть увагу. Починаючи з 25 квітня 2022 року громадянам України, які мають намір перетнути сухопутний кордон з США без наявності дійсної візи або без попереднього дозволу на в'їзд до Сполучених Штатів через програму "Об'єднуємося для України", буде відмовлено у в'їзді та направлено для подачі заявки через додаток.

Скільки часу займе весь процес?

Це поки неясно. Багато залежить від того, скільки людей подасть заявку на участь у програмі. Міністерство внутрішньої безпеки заявило, що процес буде досить швидким, але не може дати ніяких оцінок. Зазвичай для завершення процесу надання статусу біженця в США потрібно від 18 до 24 місяців.

Що відбувається, коли в'їзд українцю до США схвалили

У біженця є 90 днів, щоб в'їхати до США. Вони мають організувати свою подорож самостійно. Перед прибуттям також повинні зробити деякі щеплення і виконати інші вимоги охорони здоров'я.

Опинившись у США, українські біженці мають право подати заяву на отримання дозволу на роботу, і їм пропонується зареєструвати номер соціального страхування.

Фото: У США українські біженці мають право працювати – дозвіл треба отримувати окремо (Getty Images)

Вони також можуть претендувати на участь у деяких державних програмах, включаючи екстрені програми Medicaid, а також послуги та пільги для жінок, немовлят та дітей (WIC). Дозвіл на в'їзд буде діяти буде автоматично припинено, якщо вони покинуть Сполучені Штати без попереднього дозволу.

Що робити тим, хто в'їжджає до США з Мексики

Після початку повномасштабного вторгнення РФ багато українців спочатку вирушили до Мексики, де легше отримати візу, а потім спробували в'їхати в США через південний кордон.

Представники митної та прикордонної служби США заявили, що у березні вони прийняли там 3274 українця. Це на 1100% більше, ніж у лютому. Високопоставлений чиновник міністерства національної безпеки повідомив журналістам, що в цілому співробітники імміграційної служби США за останні три місяці обробили заявки майже 15 000 українців без документів.

Одна з цілей мети "Uniting for Ukraine" – утримання українців від спроб в'їзду в США через наземні порти в'їзду. Після запуску програми тим біженцям, які прибувають на кордон без дійсних віз або попереднього дозволу на перетин кордону, може бути відмовлено у в'їзді, повідомило Міністерство внутрішньої безпеки.

Українцям у США допомагає посольство

При цьому посольством України в США в місті Вашингтон, а також консульськими установами України на території США – містах Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, здійснюється сприяння в тимчасовому розміщенні громадян України, що залишилися на території США після початку повномасштабної російської військової агресії РФ в Україні за допомогою волонтерських ініціатив української громади та громадян США, пише МЗС України.

Громадянам України, які отримали статус тимчасового захисту, можуть подавати документи для оформлення дозволу на працевлаштування.

"За програмою поїдуть ті, у кого є родичі в США"

"Об'єднуємося для України – хороша програма, але в США по ній поїдуть в основному ті, у кого вже є родичі або близькі знайомі в країні, вважає Світлана Міллер, яка п'ять років проживає у Вашингтоні.

Фото: Американці та громадські організації вже подають заявки на спонсорство українців у США (Getty Images)

"Я знаю кілька організацій тут в місті, які вже подали заявки й хочуть стати спонсорами українців. У всіх з них були особисті контакти з українцями, вони давно підтримували спілкування, в основному по роботі. У мене ще є знайомі, які хочуть перевезти в країну своїх родичів. Але що робити тим, хто, наприклад, не знає англійської і у нього немає нікого в США? Думаю, процес буде тривалим і непростим", – говорить вона у коментарі РБК-Україна.

Життя в США недешеве, а якщо комусь із біженців потрібна буде медична допомога, то без оформлення страховки лікування може обійтися у величезні суми, попереджає вона. Жінка звертає увагу, що подорож в США буде довгою: спочатку – виїзд з України, потім пошук авіаквитків, швидше за все з пересадками. Також за квитки треба платити самим, або ж це повинен зробити спонсор.

"Тому найголовніше – мати тут хороші контакти та бути впевненим, що вам точно допоможуть, якщо ви не будете знати, куди звертатися. Думаю, за програмою поїдуть в основному ті, у кого в США є родичі", — висловлює вона думку.

Програма тільки запущена, і про її ефективність поки немає даних, говорить РБК-Україна інша українка, яка живе в США і викладає англійську мову нашим співвітчизникам онлайн.

"До США вас пустять на відразу, як в країни ЄС. Грубо кажучи, якщо купити на завтра квиток, то вас туди не пустять: треба запастися терпінням. Але нехай вас це не бентежить: американці зараз дуже підтримують українців, і будуть раді вас тут бачити. Тому якщо все-таки зважилися їхати, то сміливо шукайте контакти спонсора", – радить вона.

Нагадаємо, раніше Матеуш Моравецький заявив, що українці зміцнюють економіку Польщі.