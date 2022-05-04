В США хотят принять 100 000 украинских беженцев. Сработает ли план Байдена

В стране запустили программу помощи украинцам. Как ей воспользоваться

Министерство внутренней безопасности США запустило программу "Объединяемся для Украины", чтобы помочь людям, ищущим временное убежище из-за российского вторжения. Администрация президента Джо Байдена заявляет, что в рамках программы страна примет до 100 000 украинских беженцев.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Theweek.com рассказывает, как будет работать программа и сколько украинцев могут ей воспользоваться.

Что предусматривает программа "Объединяемся для Украины"

"Объединяемся для Украины" – это часть более широкой инициативы: программы, которая упрощает процесс временного обустройства украинских беженцев в США. Она дает возможность для некоторых лиц въехать и остаться в стране в течение ограниченного периода времени без иммиграционной или неиммиграционной визы по "неотложным гуманитарным причинам или значительной общественной пользе".

Такой статус дают украинцам в каждом конкретном случае. Президент Байден заявил на прошлой неделе, что такая программа "дополнит существующие правовые возможности, доступные для украинцев, включая иммиграционные визы и оформление статуса беженца".

Почему администрация Байдена решила создать программу

Американские чиновники говорят: в общении с перемещенными украинцами многие из них рассказывали, что ищут безопасное место для жизни во время войны, но не хотят постоянно переселяться за пределы Украины.

Те, кто приезжает в США в рамках программы "Объединяемся для Украины", могут остаться в стране на срок до двух лет.

Фото: Украинцы в США по специально разработанной программе могут оставаться на срок до двух лет (Getty Images)

Как зарегистрироваться в Uniting for Ukraine

В отличие от стран ЕС, где украинцы могут обратиться за получением статуса беженца или временным убежище напрямую, здесь такого не предусмотрено.

Вместо этого спонсоры, проживающие в США на законных основаниях, должны заполнить форму I-134. Это может сделать физическое или юридическое лицо. Например, школа или некоммерческая организация.

Спонсор должен согласиться оказать финансовую поддержку беженцу и обеспечить его надлежащим жильем, а дальше - пройти проверку на предмет предотвращения эксплуатации мигрантов. Если спонсора одобрят, украинец получит электронное письмо от Службы гражданства и иммиграции США. Затем надо выполнить несколько требований, включая проверку паспорта и биографии.

Детальнее о программе можно почитать на сайте Посольства Украины.

Какие беженцы из Украины могут воспользоваться программой

Программа открыта для всех граждан Украины, а также их детей, супругов и гражданских партнеров, которые покинули Украину после 11 февраля 2022 года.

Обратите внимание. Начиная с 25 апреля 2022 года гражданам Украины, которые намерены пересечь сухопутную границу с США без наличия действительной визы или без предварительного разрешения на въезд в Соединенные Штаты через программу "Объединяемся для Украины", будет отказано во въезде и направлено для подачи заявки через приложение.

Сколько времени займет весь процесс?

Это пока неясно. Многое зависит от того, сколько людей подаст заявку на участие в программе. Министерство внутренней безопасности заявило, что процесс будет довольно быстрым, но не может дать никаких оценок. Обычно для завершения процесса предоставления статуса беженца в США требуется от 18 до 24 месяцев.

Что происходит, когда въезд украинцу в США одобрили

У беженца есть 90 дней, чтобы въехать в США. Они должны организовать свое путешествие самостоятельно. Перед прибытием также должны сделать некоторые прививки и выполнить другие требования здравоохранения.

Оказавшись в США, украинские беженцы имеют право подать заявление на получение разрешения на работу, и им предлагается зарегистрировать номер социального страхования.

Фото: В США украинские беженцы имеют право работать - разрешение надо получать отдельно (Getty Images)

Они также могут претендовать на участие в некоторых государственных программах, в том числе в экстренных программах Medicaid, а также в услугах и льготах для женщин, младенцев и детей (WIC). Разрешение на въезд будет действовать будет автоматически прекращено, если они покинут Соединенные Штаты без предварительного разрешения.

Что делать тем, кто въезжает в США из Мексики

После начала полномасштабного вторжения РФ многие украинцы сначала отправились в Мексику, где легче получить визу, а затем попытались въехать в США через южную границу.

Представители Таможенной и пограничной службы США заявили, что в марте они приняли там 3274 украинца. Это на 1100% больше, чем в феврале. Высокопоставленный чиновник Министерства национальной безопасности сообщил журналистам, что в общей сложности сотрудники иммиграционной службы США за последние три месяца обработали заявки почти 15 000 украинцев без документов.

Одна из целей цели "Uniting for Ukraine" - удержание украинцев от попыток въезда в США через наземные порты въезда. После запуска программы тем беженцам, которые прибывают на границу без действительных виз или предварительного разрешения на пересечение границы, может быть отказано во въезде, сообщило Министерство внутренней безопасности.

Украинцам в СШа помогает посольство

При этом посольством Украины в США в городе Вашингтон, а также консульскими учреждениями Украины на территории США - городах Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, осуществляется содействие во временном размещении граждан Украины, оставшихся на территории США после начала полномасштабной российской военной агрессии. РФ в Украине при помощи волонтерских инициатив украинской общины и граждан США, пишет МИД Украины.

Гражданам Украины, получившим статус временной защиты, могут подавать документы для оформления разрешения на трудоустройство.

"По программе поедут те, у кого есть родственники в США"

"Объединяемся для Украины" – хорошая программа, но в США по ней поедут в основном те, у кого уже есть родственники или близкие знакомые в стране, считает Светлана Миллер, которая пять лет проживает в Вашингтоне.

Фото: Американцы и общественные организации уже подают заявки на спонсорство украинцев в США (Getty Images)

"Я знаю несколько организаций здесь в городе, которые уже подали заявки и хотят стать спонсорами украинцев. У всех из них были личные контакты с украинцами, они давно поддерживали общение, в основном по работе. У меня еще есть знакомые, которые хотят перевезти в страну своих родственников. Но что делать тем, кто, например, не знает английского и у него нет никого в США? Думаю, процесс будет длительным и непростым", — говорит она в комментарии РБК-Украина.

Жизнь в США недешевая, а если кому-то из беженцев нужна будет медицинская помощь, то без оформления страховки лечение может обойтись в огромные суммы, предупреждает она. Женщина обращает внимание, что путешествие в США будет долгим: сначала – выезд из Украины, поиск авиабилетов, скорее всего с пересадками. Также за билеты надо платить самим, или же это должен сделать спонсор.

"Поэтому самое главное – иметь здесь хорошие контакты и быть уверенным, что вам точно помогут, если вы не будете знать, куда обращаться. Думаю, по программе поедут в основном те, у кого в США есть родственники", — высказывает она мнение.

Программа только запущена, и о ее эффективности пока нет данных, говорит РБК-Украина другая украинка, которая живет в США и преподает английский язык нашим соотечественникам онлайн.

"В США вас пустят не сразу, как в страны ЕС. Грубо говоря, если купит на завтра билет, то вас туда не пустят: надо запастись терпением. Но пусть вас это не смущает: американцы сейчас очень поддерживают украинцев, и будут рады вас здесь видеть. Поэтому если все-таки решились ехать, то смело ищите контакты спонсора", — советует она.

Напомним, ранее Матеуш Моравецкий заявил, что украинцы укрепляют экономику Польши.