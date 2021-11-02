Середньовічні фортеці, терми і церкви: у скільки обійдеться осінній вікенд у Будапешті

Кращі локації столиці Угорщини для подорожі на вікенд
Угорщина стає доступнішою для українських туристів - з 2 листопада поновлюється рух ще одного потягу - з Мукачева до Будапешта. Міжнародний поїзд вирушатиме щодня, повідомили в "Укралізниці".
Маршрут поїзда проходить через Чоп і Захонь. Час у дорозі становить від 6 годин. До столиці Угорщини щодня курсує також міжнародний поїзд Київ - Відень із зупинкою в Будапешті. Квитки для поїздки можна придбати тільки в касах залізничних вокзалів.
На кордоні з Угорщиною українським пасажирам потрібно пред'явити сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест, дійсний 72 години. Без обмежень можуть в'їжджати діти до 18 років.
Столиця Угорщини приваблює туристів великою кількістю пам'яток і невисокими цінами. Ззавичай в Будапешт вирушають на вікенд, розповів в коментарі РБК-Україна туристичний гід компанії Adriatic Travel Володимир Гайдук.
Він назвав сім "топових" локацій міста, які варто побачити туристам:
Фото: Будайський замок у Будапешті (pixabay.com)
Ще однією "топовою" локацією Будапешта, яку варто побачити під час поїздки, експерт називає набережну Дунаю.
Провести вікенд в європейській столиці - цілком по кишені більшості туристів.
Ціни в Будапешті зовсім невисокі, зазначає Володимир Гайдук. Він перераховує ціни на основні пункти в списку туристичних витрат. Курс- 300 угорських форинтів за 1 євро.
Кава - 320 форинтів, пляшка води – 115 форинтів, пиво – 500 форинтів, а вино-1500. При цьому вечеря в ресторані обійдеться близько 9000 форинтів за двох, а у фастфуді – 1750.
У магазинах Будапешта ціни на продукти сьогодні такі:
Громадський транспорт обійдеться в 350 форинтів за одноразовий проїзд, таксі - 700 форинтів за посадку і 300 – за кожен кілометр. Літр бензину - 395 форинтів. А проживання в 3-зірковому готелі за ніч на двох – 24000 форинтів (80 євро).
До слова, ціни не дуже відрізняються від українських - тому Будапешт однозначно варто включити в список міст для подорожі на вихідні.
Нагадаємо, ми писали, в які країни українці можуть вирушити залізницею цієї осені.
Також ми розповідали про поїзди, якими можна вирушити в Польщу у листопаді.