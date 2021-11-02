Средневековые крепости, термы и церкви: во сколько обойдется уикенд в Будапеште

Венгрия становится более доступной для украинских туристов – с 2 ноября возобновляется движение еще одного поезда - из Мукачево в Будапешт. Международный поезд будет отправляться каждый день, сообщили в "Укрализныце".

Маршрут поезда проходит через Чоп и Захонь. Время в пути составляет от 6 часов. В столицу Венгрии ежедневно курсирует также международный поезд Киев-Вена с остановкой в Будапеште. Билеты для поездки можно приобрести только в кассах железнодорожных вокзалов.

На границе с Венгрией украинским пассажирам нужно предъявить сертификат о вакцинации или негативный ПЦР-тест, действительный 72 часа. Без ограничений могут въезжать дети до 18 лет.

Что посмотреть в Будапеште: знаковые локации города

Столица Венгрии привлекает туристов большим количеством достопримечательностей и невысокими ценами. Как правило, в Будапешт отправляются на уикенд, рассказал в комментарии РБК-Украина туристический гид компании Adriatic Travel Владимир Гайдук.

Фото: Парламент в Будапеште (pixabay.com)

Он назвал семь "топовых" локаций города, которые стоит увидеть туристам:

Парламент. Это визитка города, является наиболее узнаваемым и самым большим зданием Венгрии. Рыбацкий бастион – это архитектурный комплекс в неоготическом стиле. Крепость получила свое название благодаря тому, что там когда-то находился рыбный рынок. Гора Геллерт. На ее вершине находится цитадель, с которой открывается вид на оба берега Дуная. Свое название локация получила от имени католического святого, которого с этой горы сбросили язычники. Площадь Героев. Она находится на центральном проспекте Андраши. На площади установлены несколько памятников, среди них конные скульптуры вождей 7 племен, объединивших государство. Купальни Сечени. Это огромный комплекс горячих термальных источников, который состоит из 16 бассейнов и является самым большим спа-центром в Венгрии и Европе. Столетнее сооружение напоминает дворец, а после реновации в 2007 году соответствует всем современным требованиям по оздоровлению. Будайская крепость – резиденция венгерских королей на вершине холма у берега Дуная. Кроме пышной архитектуры туристы могут насладиться панорамным видом на город. Церковь Матяша в составе Будайского замка. Одно из самых красивых сооружений Будапешта – в готическом стиле. Церковь была построена в 14 веке, а реконструирована в конце 19 века.

Фото: Будайский замок в Будапеште (pixabay.com)

Еще одной "топовой" локацией Будапешта, которую стоит увидеть во время поездки, эксперт называет набережную Дуная.

Цены в Будапеште: кофе и транспорт за 1 евро

Провести уикенд в европейской столице - вполне по карману большинству туристов.

Цены в Будапеште совсем невысокие, отмечает Владимир Гайдук. Он перечисляет цены на основные пункты в списке туристических расходов. Курс – 300 венгерских форинтов за 1 евро.

Кофе – 320 форинтов, бутылка воды - 115 форинтов, пиво – 500 форинтов, а вино – 1500. При этом ужин в ресторане обойдется около 9000 форинтов за двоих, а в фастфуде – 1750.

В магазинах Будапешта цены на продукты сегодня такие:

хлеб - 120 форинтов;

яблоки – 440 форинтов;

апельсины – 500 форинтов;

картофель – 270 форинтов;

колбаса – 2800 форинтов;

сыр – 1200.

Общественный транспорт обойдется в 350 форинтов за одноразовый проезд, такси – 700 форинтов за посадку и 300 – за каждый километр. Литр бензина – 395 форинтов. А проживание в 3-звездочном отеле за ночь на двоих – 24000 форинтов (80 евро).

Фото: Одна из самых популярных локаций - Рыбацкий бастион (pixabay.com)

К слову, цены не сильно отличаются от украинских – поэтому Будапешт однозначно стоит включить в список городов для путешествия на выходные.

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