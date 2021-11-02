Средневековые крепости, термы и церкви: во сколько обойдется уикенд в Будапеште

Лучшие локации столицы Венгрии для путешествия на уикенд
Венгрия становится более доступной для украинских туристов – с 2 ноября возобновляется движение еще одного поезда - из Мукачево в Будапешт. Международный поезд будет отправляться каждый день, сообщили в "Укрализныце".
Маршрут поезда проходит через Чоп и Захонь. Время в пути составляет от 6 часов. В столицу Венгрии ежедневно курсирует также международный поезд Киев-Вена с остановкой в Будапеште. Билеты для поездки можно приобрести только в кассах железнодорожных вокзалов.
На границе с Венгрией украинским пассажирам нужно предъявить сертификат о вакцинации или негативный ПЦР-тест, действительный 72 часа. Без ограничений могут въезжать дети до 18 лет.
Столица Венгрии привлекает туристов большим количеством достопримечательностей и невысокими ценами. Как правило, в Будапешт отправляются на уикенд, рассказал в комментарии РБК-Украина туристический гид компании Adriatic Travel Владимир Гайдук.
Он назвал семь "топовых" локаций города, которые стоит увидеть туристам:
Фото: Будайский замок в Будапеште (pixabay.com)
Еще одной "топовой" локацией Будапешта, которую стоит увидеть во время поездки, эксперт называет набережную Дуная.
Провести уикенд в европейской столице - вполне по карману большинству туристов.
Цены в Будапеште совсем невысокие, отмечает Владимир Гайдук. Он перечисляет цены на основные пункты в списке туристических расходов. Курс – 300 венгерских форинтов за 1 евро.
Кофе – 320 форинтов, бутылка воды - 115 форинтов, пиво – 500 форинтов, а вино – 1500. При этом ужин в ресторане обойдется около 9000 форинтов за двоих, а в фастфуде – 1750.
В магазинах Будапешта цены на продукты сегодня такие:
Общественный транспорт обойдется в 350 форинтов за одноразовый проезд, такси – 700 форинтов за посадку и 300 – за каждый километр. Литр бензина – 395 форинтов. А проживание в 3-звездочном отеле за ночь на двоих – 24000 форинтов (80 евро).
К слову, цены не сильно отличаются от украинских – поэтому Будапешт однозначно стоит включить в список городов для путешествия на выходные.
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