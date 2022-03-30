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"Попит зріс у десять разів". У Туреччині та ОАЕ росіяни скуповують нерухомість, щоб обійти санкції

Фото: Дубай, ОАЕ (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Стамбул і Дубай - міста, у яких стало продаватися багато квартир громадянам РФ

Заможні росіяни вкладають гроші в нерухомість в Туреччині й Об'єднаних Арабських Еміратах у пошуках "фінансового притулку" після введення західних санкцій.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про таке явище виданню повідомляють багато компаній, які займаються нерухомістю.

"Щодня ми продаємо росіянам від семи до восьми квартир. Вони купують готівкою, відкривають банківські рахунки в Туреччині або привозять золото", - сказав Гюль Гюль, співзасновник компанії з нерухомості "Золотий знак" в Стамбулі.

Тіаго Калдас, генеральний директор агентства нерухомості Modern Living в Дубаї, найняв трьох російськомовних агентів, щоб задовольнити інтереси росіян, які, за його словами, виросли в десять разів.

Санкції, введені після вторгнення Росії в Україну 24 лютого, включають виключення Росії з банківської системи SWIFT і переслідування окремих олігархів, близьких до президента РФ Володимира Путіна.

Хоча Туреччина та ОАЕ критикують російський наступ, обидві країни мають відносно хороші відносини з Москвою і, як і раніше, здійснюють прямі рейси, потенційно пропонуючи туристичні маршрути для росіян, пишуть в Reuters.

Нагадаємо, ми писали, які країни досі готові приймати туристів з країни-окупанта.

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Російська ФедераціяОб'єднані Арабські ЕміратиСтамбулДубай