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"Спрос вырос в десять раз". В Турции и ОАЭ россияне скупают недвижимость, чтобы обойти санкции

Фото: Дубай, ОАЭ (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Стамбул и Дубай –города, в которых стало продаваться много квартир и домов гражданам РФ

Состоятельные россияне вкладывают деньги в недвижимость в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах в поисках "финансового убежища" после введения западных санкций.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

О таком явлении изданию сообщают многие компании, занимающиеся недвижимостью.

"Каждый день мы продаем россиянам от семи до восьми квартир. Они покупают наличными, открывают банковские счета в Турции или привозят золото ", — сказал Гюль Гюль, соучредитель компании по недвижимости "Золотой знак" в Стамбуле.

Тиаго Калдас, генеральный директор агентства недвижимости Modern Living в Дубае, нанял трех русскоязычных агентов, чтобы удовлетворить интересы россиян, которые, по его словам, выросли в десять раз.

Санкции, введенные после вторжения России в Украину 24 февраля, включают исключение России из банковской системы SWIFT и преследование олигархов, близких к президенту РФ Владимиру Путину.

Хотя Турция и ОАЭ критикуют российское наступление, обе страны имеют относительно хорошие отношения с Москвой и по-прежнему осуществляют прямые рейсы, потенциально предлагая туристические маршруты для россиян, пишут в Reuters.

Напомним, мы писали, какие страны до сих пор готовы принимать туристов из страны-оккупанта.

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Российская ФедерацияОбъединенные Арабские ЭмиратыСтамбулДубай