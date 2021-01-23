Попит перевищив усі очікування: розкрили секрет популярності Єгипту серед українців

Фото: Відпочинок у готелі Шарм-ель-Шейху, Єгипет (booking.com)

Напрямок цінують за гарний клімат і низькі ціни на тури

Відпочинок у Єгипті цікавить багатьох українських туристів незалежно від сезону, карантинних обмежень та святкових дат.

Туроператори констатують, що це напрям має попит серед наших туристів традиційно ось уже багато років. Але в чому ж полягає секрет популярності цієї курортної країни?

Клімат і зручний переліт

Чому так активно наші туристи обирають Єгипет? Тут впливає не один фактор, а відразу декілька, кажуть РБК-Україна у прес-службі туроператора "Anex Tour".

"Єгипет користується в українського туриста особливою популярністю давно. Насамперед напрямок цінують за зручний переліт, клімат, комфортні умови, хороший сервіс. До речі, ціноутворення на тури від карантину не залежить. Під час локдауну серед наших туристів Єгипет не втратив в попиті, а навпаки - зріс. Так що ця курортна країна взимку дуже доступна для відпочинку, навіть попри карантинні обмеження", - пояснюють у компанії.

Там відзначили, що ціни на путівки до Єгипту завжди були динамічними.

"Вони трохи збільшилися в період новорічних свят, але на час жорсткого карантину в Україні вартість турів не зростає: залишається попередньою", - відзначають в "Anex Tour" .

Фото: Вигідні ціни та знижки на відпочинок у готелях Єгипту від різних туркомпаній (booking.com)

Судячи з відкритих даних на сайтах українських туркомпаній, знижки можуть надавати практично будь-який час року, і при цьому тури навіть у п'ятизіркові готелі Єгипту сьогодні можна купити за ціною до 10 тисяч гривень на одну людину.

"Були серйозні побоювання, що турпотік не відновиться"

Під час жорсткого локдауна в березні 2020 року були серйозні побоювання, що українці взагалі нікуди не полетять, коли тури будуть відновлюватися. Про це РБК-Україна каже турагент Любов Чернега.

"Були серйозні побоювання, що турпотік навіть по такому популярному напрямку як Єгипет не відновиться. Але я вважаю, що пізніше попит перевищив усі очікування. Турами в цю країну цікавляться в будь-який час року. З іншого боку, і сьогодні багато готелів Шарму чи Хургади просто не заповнені - дається взнаки падіння турпотоку з Великої Британії, Німеччини та інших країн", - зазначає вона.

За словами турагента, секрет популярності Єгипту - у доступності цін на відпочинок.

"Зараз без особливо тривалих пошуків можна знайти путівки в Єгипет за 200-300 євро. Думаю, у непрості часи пандемії багато хто зважується туди летіти саме через ціни", - вважає фахівець.

Попит зріс у зв'язку з карантином в Україні

Але все ж турпотік з України до Єгипту поки не відновився повністю, кажуть профільному виданню "Турпрофи" представники ринку.

Так, рік тому до карантину з України до Єгипту виконувалося 176 рейсів в тиждень (з них 35 рейсів – в Шарм-ель-Шейх). Але у грудні 2020 року до Єгипту прилітали тільки 72 рейси на тиждень, а зараз - лише 18, повідомила виданню маркетинг-менеджер Four Seasons Resort Sharm El Sheikh Наталія Скібо.

Фото: Рік тому до Єгипту з України виконувалося 176 рейсів на тиждень, а зараз - близько 70-ти (РБК-Україна)

"Ковідні заходи безпеки наклали на всіх великі обмеження і призвели до додаткових витрат. Наприклад, не можна заповнювати всі номери готелю і заселяти трьох дорослих в один номер. Понад 50% кімнат не задіяно, хоча попит був великий. І було дуже прикро, що був шанс заробити, але не можна".

Попит на тури до Єгипту у зв'язку з локдауном в Україні виріс, каже "Турпрофі" керівник напрямку Єгипет компанії "Tez Tour Ukraine" Іванна Чучман.

"Дуже хочеться, щоб такий самий попит залишився і в лютому. Готелі відмінно заповнюються, плюс - цього року як ніколи хороша погода. Багато туристів підкреслюють, що навіть увечері можна гуляти в футболці - для січневого Єгипту це рідкість", - міркує вона.

Фото: Від обмежень постраждали багато готелів курортної країни, констатують у туркомпаніях (booking.com)

Іванна Чучман додає, що з ПЛР-тестами тепер теж проблем немає:

"Все затихло, туристи здають тести в українських лабораторіях, отримують результати з QR-кодами та спокійно летять".

Керівник харківського турагентства "Азимут" Ольга Красікова теж підтверджує, що труднощів з Єгиптом немає. А з "мінусів" курорту називає економію на багатьох моментах сервісу.

"Є лише півтора десятки готелів, які продовжують тримати марку навіть у нинішніх умовах. Цей факт слід взяти до відома і завжди порівнювати, що ти можеш отримати за 10-12,5 тисяч гривень на тиждень, припустимо, в Бердянську, Затоці або Кирилівці й у Шармі (при вартості туру 20-25 тисяч гривень на двох)", - підсумовує фахівець.

Відзначимо, раніше у Єгипті археологи представили унікальні стародавні артефакти.

Також повідомлялося, що у готелях Хургади туристам пропонують суттєві знижки на відпочинок.