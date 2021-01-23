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Спрос превысил все ожидания: раскрыли секрет популярности Египта среди украинцев

Суббота 23 января 2021 13:17
Спрос превысил все ожидания: раскрыли секрет популярности Египта среди украинцев
Фото: Отдых в отеле Шарм-ель-Шейха, Египет (booking.com)
Автор: Катерина Гончарова

Направление ценят за хороший климат и низкие цены на туры

Отдых в Египте интересует многих украинских туристов вне зависимости от сезона, карантинных ограничений и праздничных дат.

Туроператоры констатируют, что это направление пользуется спросом среди наших туристов традиционно вот уже много лет. Но в чем же состоит секрет популярности этой курортной страны?

Климат и удобный перелет

Почему так активно наши туристы выбирают Египет? Здесь влияет не один фактор, а сразу несколько, говорят РБК-Украина в пресс-службе туроператора "Anex Tour".

"Египет пользуется у украинского туриста особой популярностью давно. Прежде всего направление ценят за удобный перелет, климат, комфортные условия, хороший сервис. Кстати, ценообразование на туры от карантина не зависит. Во время локдауна среди наших туристов Египет не потерял в спросе, а наоборот - вырос. Так что эта курортная страна зимой очень доступна для отдыха, даже несмотря на карантинные ограничения", - объясняют в компании.

Там отметили, что цены на путевки в Египет всегда были динамичны.

"Они немного увеличились в период новогодних праздников, но на время жесткого карантина в Украине стоимость туров не растет: остается прежней", - отмечают в "Anex Tour".

Фото: Выгодные цены и скидки на отдых в отелях Египта от разных туркомпаний (booking.com)

Судя по открытым данным на сайтах украинских туркомпаний, скидки могут предоставлять практически в любое время года, и при этом туры даже в пятизвездочные отели Египта сегодня можно купить по цене до 10 тысяч гривен на одного человека.

"Были серьезные опасения, что турпоток не восстановится"

Во время жесткого локдауна в марте 2020 года были серьезные опасения, что украинцы вообще никуда не полетят, когда туры будут восстанавливаться. Об этом РБК-Украина говорит турагент Любовь Чернега.

"Были серьезные опасения, что турпоток даже по такому популярному направлению как Египет не восстановится. Но я считаю, что позже спрос превысил все ожидания. Турами в эту страну интересуются в любое время года. С другой стороны, и сегодня многие гостиницы Шарма или Хургады просто не заполнены - сказывается падение турпотока из Великобритании, Германии и других стран", - отмечает она.

По словам турагента, секрет популярности Египта - в доступности цен на отдых.

"Сейчас без особо длительных поисков можно найти путевки в Египет за 200-300 евро. Думаю, в непростые времена пандемии многие решаются туда лететь именно из-за цен", - считает специалист.

Спрос вырос в связи с карантином в Украине

Но все же турпоток из Украины в Египет пока не восстановился полностью, говорят профильному изданию "Турпрофи" представители рынка.

Так, год назад до карантина из Украины в Египет выполнялось 176 рейсов в неделю (из них 35 рейсов – в Шарм-эль-Шейх). Но в декабре 2020 года в Египет прилетали 72 рейса в неделю, а сейчас - только 18, сообщила изданию маркетинг-менеджер Four Seasons Resort Sharm El Sheikh Наталия Скибо.

Спрос превысил все ожидания: раскрыли секрет популярности Египта среди украинцевФото: Год назад в Египет из Украины выполнялось 176 рейсов в неделю, а сейчас - около 70-ти (РБК-Украина)

"Ковидные меры безопасности наложили на всех большие ограничения и привели к дополнительным расходам. Например, нельзя заполнять все номера гостиницы и селить троих взрослых в один номер. Больше 50% комнат не задействовано, хотя спрос был большой. И было очень обидно, что можно было бы заработать, но нельзя".

Спрос на туры в Египет в связи с локдауном в Украине вырос, говорит "Турпрофи" руководитель направления Египет компании "Tez Tour Ukraine" Иванна Чучман.

"Очень хочется, чтобы такой же спрос остался и в феврале. Отели отлично заполняются, плюс - в этом году как никогда хорошая погода. Многие туристы подчеркивают, что даже вечером можно гулять в футболке - для январского Египта это редкость", - рассуждает она.

Спрос превысил все ожидания: раскрыли секрет популярности Египта среди украинцевФото: От ограничений пострадали многие отели курортной страны, констатируют в туркомпаниях (booking.com)

Иванна Чучман добавляет, что с ПЦР-тестами теперь тоже проблем нет:

"Все утихомирилось, туристы сдают тесты в украинских лабораториях, получают результаты с QR-кодами и спокойно летят".

Руководитель харьковского турагентства "Азимут" Ольга Красикова тоже подтверждает, что трудностей с Египтом нет. А из "минусов" курорта называет экономию на многих моментах сервиса.

"Есть лишь полтора десятка отелей, которые продолжают держать марку даже в нынешних условиях. Этот факт нужно принять к сведению и всегда сравнивать, что ты можешь получить за 10-12,5 тысяч гривен в неделю, предположим, в Бердянске, Затоке или Кирилловке и в Шарме (при стоимости тура 20-25 тысяч гривен на двоих)", - подводит итог специалист.

Отметим, ранее в Египте археологи представили уникальные древние артефакты.

Также сообщалось, что в отелях Хургады туристам предлагают существенные скидки на отдых.

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