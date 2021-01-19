Скарбниця та храм цариці: у Єгипті виявили унікальні древні артефакти

Фото: Піраміда Джосера в Сакарі, Єгипет (pixabay.com)

У країні сподіваються привабити більше туристів на екскурсії

Колишній міністр туризму і старожитностей Єгипту та відомий археолог Захі Хавасс на днях розкрив деталі про нові унікальні знахідки. У великому некрополі на південь від Каїра його команда археологів знайшла стародавній похоронний храм та більше п'ятдесяти саркофагів. Про це повідомляє Hurriyetdailynews.

Раніше тут знайшли сотню мумій у дерев'яних саркофагах, яким нараховується близько 2500 років.

Хавасс розповів журналістам, що цього разу археологам вдалося розкопати храм цариці Нейт, дружини короля Тітки й першого царя Шостої династії, яка правила Єгиптом з 2323 року до 2150 року до нашої ери. За його словами, археологи також знайшли 4-метровий папірус з текстами з Книги мертвих.

Окрім того, археологи виявили могильні колодязі, труни та мумії, що належать до періоду Нового царства, яке правило Єгиптом приблизно з 1570-го по 1069 рік до нашої ери.

Фото: Деякі зі знахідок команди археологів (facebook.com/Dr-Zahi-Hawass)

"Доктор Захі Гавас підтверджує: це найважливіше археологічне відкриття у поточному році в Саккарі, що дозволяє по-новому поглянути на історію цього місця", - повідомляється на сторінці археолога в Facebook.

Ділянка локації Саккара, де проводять розкопки вже близько десяти років, є частиною некрополя древньої столиці Єгипту - Мемфіса. Це місто існувало на рубежі Верхнього і Нижнього Єгипту з початку 3-го тисячоліття до нашої ери й до другої половини 1-го тисячоліття нашої ери.

Локація включає також знамениті піраміди Гізи й менші за розмірами, але не менш цікаві піраміди в інших місцях. До слова, руїни Мемфіса були внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ще у 1970-х роках.

Фото: Саккара, в якій вже десять років ведуть розкопки – місце, де знаходиться некрополь столиці Давнього Єгипту – Мемфіса (pixabay.com)

Ставка на екскурсії для туристів

В останні роки Єгипет активно просував нові археологічні знахідки в міжнародних ЗМІ в надії залучити до країни більше туристів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на майбутній туристичний сезон у 2021 році єгипетська влада розробила нові плани залучення туристів. Цього разу вирішили зробити ставку на досвідчених туристів, які звикли поєднувати яскраві враження з комфортним відпочинком і сервісом. Там сподіваються, що нові археологічні відкриття допоможуть розвивати екскурсійний туризм в різних регіонах країни.

Фото: Ступінчаста піраміда (піраміда Джосера) в Саккарі вважається найдавнішою у світі кам'яною спорудою (pixabay.com)

Так, нещодавно гробниці Рамзеса I в Долині царів знову відкрили для публіки після періоду закриття через реставраційні роботи. Вона вважається однією з найкраще збережених царських гробниць у Долині - збереглася значна частина первісного оздоблення і яскравих кольорів споруди.

Паралельно в Єгипті проходять реставраційні роботи пірамід Гізи – популярної локації серед туристів зі всього світу. На плато Гіза зі знаменитим Сфінксом і пірамідами реалізують масштабний проект з центром для туристів.

Також з жовтня минулого року туристи можуть відвідати новий Музей Шарм-ель-Шейху: він став першим музеєм старожитностей у відомому курортному місті, яке асоціюють переважно лише з пляжним відпочинком.

Зазначимо, раніше на одному з єгипетських курортів оголосили значні знижки.

Також туристка розкрила несподівані деталі про свій відпочинок в Єгипті у січні.