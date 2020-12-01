"Мало людей": у готелях Єгипту через пандемію скасовують новорічні вечірки

Деякі готелі на Червоному морі скасовують святкування Різдва та Нового року. Побоюючись другої хвилі пандемії коронавірусу та через низький потік туристів, курортні готелі почали скасовувати більшість святкувань, запланованих на кінець грудня. Про це повідомляє видання Egypt Independent.

Співробітники готелів регіону відзначають, що туризм перебуває на найнижчому рівні за весь рік, хоча зазвичай якраз період напередодні новорічних свят приносить їм найвищі доходи.

Директор одного з готелів на Червоному морі Сахл Хашиш каже, що адміністрація скасувала святкування на відкритій території готелю, яке щорічно проводили на Різдво й Новий рік. Від вечірки відмовилися тому, що попередня заповнюваність готелю на ці дати не перевищує 15%.

Готельєр повідомляє, що біля входу в комплекс все одно встановлять святкове освітлення, розвісять прикраси. Але зазначив, що інших додаткових активностей не буде. За словами директора мережі готелів у Хургаді Сайеда аль-Габрі, туризм на Червоному морі знаходиться сьогодні в поганому становищі, оскільки заповнюваність готелів значно знизилася.

Готелі Хургади заповнені на 15-20%

В готелях Хургади низька заповнюваність спостерігалася й раніше, в тому числі й в листопаді, відзначають експерти туристичного ринку. Більшість готелів навіть в очікуваний пік сезону були заповнені на 15-20%, повідомляє видання.

Так відбулося зокрема й тому, що деякі іноземні туристичні організації та авіакомпанії оголосили про припинення польотів до Єгипту через сплеск COVID-19 в Європі.

Фото: Єгипет зберігає популярність у українців (скріншот з сайту booking.com)

Багато туристичних об'єктів заявили про закриття, щоб заощадити кошти, а багато працівників пішли в оплачувану або неоплачувану відпустку. Інші готелі почали пропонувати суттєві знижки на проживання.

У Міністерстві охорони здоров'я, міністерстві туризму та старожитностей, а також у Єгипетської асоціації готелів сходяться на думці стосовно того, що дозволений рівень заповнюваності готелів треба залишити на рівні не більше 50%.

Нещодавно у Єгипті заявили, що з моменту відкриття курортів в червні країну відвідали понад 400 тисяч туристів. Але туризм в країні все одно так і не вийшов на рівень минулого року, відзначають у Міністерстві туризму і старожитностей.

Бронюють тури до Нового року, побоюючись локдауну

Українці активно бронюють тури в Єгипет і на початку грудня, говорить РБК-Україна спеціаліст з індивідуального підбору турів Любов Чернега. За словами фахівця, про скасування новорічних програм їй від компаній-партнерів у Єгипті чути ще не доводилося.

"Був деякий спад у бронюваннях до місцевих виборів наприкінці жовтня, але потім бронювання досить швидко відновилися. Зараз бронювання теж є, але на найближчий час, а не на новорічні свята. Можу сказати, що в основному тури бронюють спонтанно, щоб виїхати або з "горящим" туром найближчими днями, або хоча б через тиждень", - каже вона.

Фото: Готелі Хургади мало заповнені через другу хвилю пандемії у Європі (скріншот з сайту booking.com)

За словами турагента, наші туристи стали більше побоюватися можливого локдауну в Україні. Через це намагаються встигнути відпочити та повернутися додому до Нового року.

"На мій погляд, це пов'язано з тим, що люди читають новини про можливе введення локдауну на новорічні свята. Але, судячи з практики європейських країн, авіасполучення там не припиняється навіть в умовах жорстких обмежень. Поки говорити рано, але я думаю, що на турах в Єгипет це навряд чи позначиться, якщо авіасполучення залишиться таким, як є зараз. Тобто можна буде літати на відпочинок і далі", - зазначає фахівець.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Занзібарі у преміум-готелях вже розкуплені більшість номерів.

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