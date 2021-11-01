"Попит буде колосальний". Чи можна зараз полетіти на відпочинок до Таїланду з України

Таїланд відкрився для туристів з 63 країн - з 1 листопада повністю вакциновані мандрівники з Європи, США та деяких інших держав звільнені від обов'язкового карантину після прибуття.

України в списку поки немає, але українські туристи вже їздять відпочивати в Таїланд. Для мандрівників у країні діють кілька моделей туризму.

Які умови відпочинку в Таїланді для туристів у листопаді і коли з'являться прямі рейси у популярну локацію – в матеріалі РБК-Україна.

Туристи з України можуть відпочивати в "туристичній пісочниці"

Повністю вакциновані туристи з 63 країн з 1 листопада можуть в'їжджати в королівство без карантину за умови, що вони пройдуть тест на COVID-19 після приземлення в Таїланді.

Фото: Туристам доступні локації у 17 провінціях (pixabay.com)

До списку країн, громадяни яких звільнені від ізоляції в готелях, входять: Австралія, Бахрейн, Канада, США, Саудівська Аравія, Катару, ОАЕ, більшість країн ЄС і деякі сусідні з Таїландом держави.

Повністю вакциновані відвідувачі з інших країн також будуть допущені до в'їзду, але тільки через програму туристичної пісочниці, яка в даний час діє у 17 провінціях. Вони повинні будуть пройти карантин протягом повного тижня, перш ніж зможуть вирцшити в інші регіони країни.

Туристи, які не отримали вакцину або не пройшли повний курс вакцинації, повинні будуть перебувати на карантині в готелі 10 днів.

Для поїздки буде потрібно:

1. ПЛР-тест за 72 години;

2. Підтвердження оплати готелю;

3. Страховка з сумою покриття не менше 50 тис. доларів;

4. Онлайн реєстрація для отримання дозволу на в'їзд: Thailand Pass.

5. Два ПЛР-тести: після прибуття і на 6-7 день перебування в країні.

Тайська сторона визнає такі вакцини: Moderna, Pfizer, Janssen, AstraZeneca або Covishield, Sinopharm, Corona Vac. Приймаються оформлені в Україні англомовні паперові сертифікати про вакцинацію.

Фото: Храм у Таїланді (pixabay.com)

У Таїланді прогнозують туристичний бум: 1 мільйон туристів за сезон

Кількість бронювань готелів гостями з 63 країн збільшується - це свідчить про те, що пом'якшення умов приваблює туристів з усього світу, зазначив глава Управління з туризму Таїланду (TAT) Ютасак Супасорн.

"Я впевнений, що відкриття принесе велику користь країні, особливо в розпал туристичного сезону, який зазвичай розтягується на початок наступного року. В даний час TAT очікує, що в наступні шість місяців приїде більше 1 мільйона туристів", - зазначив чиновник.

У районах, де застосовується максимальний контроль, ресторанам, як і раніше, заборонено продавати алкогольні напої, за винятком Бангкока, де дозволено подавати алкоголь до 21:00 тільки закладам, сертифікованим управлінням з безпеки та охорони здоров'я.

Фото: Туристи почали активно бронювати готелі (unsplash.com/jonny-clow)

"Попит буде вищий, ніж до пандемії"

Індивідуальні тури в Таїланд вже є, і українці літають на відпочинок в цю країну, розповів РБК-Україна Павло Головненко, керівник туристичної компанії "Пілігрим"

"У нас є туристи, яким ми допомагаємо з оформленням необхідних документів в Таїланд. Це не масовий туризм, людей 5-6 вже літали або будуть мати вильоти найближчим часом", - говорить фахівець.

За його словами, ці туристи вирушають у Таїланд на тривалі терміни - від трьох тижнів і більше. Мінімально такі тури обходяться мандрівникам від 5 тисяч доларів за двох.

"Думаю, що масових турів поки не буде через обмеження. Але якби Таїланд відкрився для українців без карантину, попит був би колосальний - вищий, ніж до пандемії. Люди полетять, бо сильно скучили за цією країною. Туди літали багато туристів - Таїланд привабливий культурою, якісними пляжами і тропічним колоритом, інфраструктурою поза готелями, їжею", - перераховує експерт.

Фото: Таїланд приваблює культурним колоритом та інфраструктурою (pixabay.com)

За його словами, Таїланд - ідеальний варіант для тривалої зимівлі. Його нічим замінити, хіба що островом Балі, який завжди був дорожчим. Українські туристи торік спробували "зимівлю" на Занзібарі, але такий формат тривалого відпочинку не став популярним через культурні особливості та інфраструктуру.

"Якщо Таїланд скасує карантин для українців, з України поставлять чартери, як це було з Занзібаром. Але навіть з пересадкою регулярними рейсами летіти в Таїланд близько 12 годин", - говорить Павло Головненко.

Коли туроператори почнуть пропонувати масові тури, ціна на двох за 9-10 ночей може бути на рівні від 1500-1700 доларів.

"Якщо буде конкуренція, то можливі і нижчі ціни. Таїланд і за 700-800 доларів на двох продавався. Раніше були такі ціни на "гарячі" тури", - зазначає він.

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