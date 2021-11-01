"Спрос будет колоссальный". Можно ли сейчас полететь на отдых в Таиланд из Украины

Таиланд открылся для туристов из 63 стран – с 1 ноября полностью вакцинированные путешественники из Европы, США и некоторых других государств освобождены от обязательного карантина после прибытия.

Украины в списке пока нет, но украинские туристы уже ездят отдыхать в Таиланд. Для путешественников в стране действуют несколько моделей туризма.

Какие условия отдыха в Таиланде для туристов в ноябре и когда появятся прямые рейсы в популярную локацию – в материале РБК-Украина.

Туристы из могут отдыхать в "туристической песочнице"

Полностью вакцинированные туристы из 63 стран с 1 ноября могут въезжать в королевство без карантина при условии, что они пройдут тест на COVID-19 после приземления в Таиланде.

Фото: Туристам доступны локации в 17 провинциях (pixabay.com)

В список стран, граждане которых освобождены от изоляции в отелях, входят: Австралия, Бахрейн, Канада, США, Саудовская Аравия, Катара, ОАЭ, большинство стран ЕС и некоторые соседние с Таиландом государства.

Полностью вакцинированные посетители из других стран также будут допущены к въезду, но только через программу туристической песочницы, которая в настоящее время действует в 17 провинциях. Они должны будут пройти карантин в течение полной недели, прежде чем смогут отправиться в другие регионы страны.

Туристы, которые не получили вакцину или не прошли полный курс вакцинации, должны будут находиться на карантине в отеле 10 дней.

Для поездки потребуется:

1. ПЦР-тест за 72 часа;

2. Подтверджение оплаты отеля;

3. Страховка с суммой покрытия не менее 50 тыс. долларов;

4. Онлайн регистрация для получения разрешения на въезд: Thailand Pass.

5. Два ПЦР-теста: после прибытия и на 6-7 день пребывания в стране.

Тайская сторона признает следующие вакцины: Moderna, Pfizer, Janssen, AstraZeneca или Covishield, Sinopharm, Corona Vac. Принимаются оформленные в Украине англоязычные бумажные сертификаты о вакцинации.

Фото: Храм в Таиланде (pixabay.com)

В Таиланде прогнозируют туристический бум: 1 миллион туристов за сезон

Количество бронирований отелей гостями из 63 стран увеличивается - это свидетельствует о том, что смягчение условий привлекает туристов со всего мира, отметил глава Управления по туризму Таиланда (TAT) Ютасак Супасорн.

"Я уверен, что открытие принесет большую пользу стране, особенно в разгар туристического сезона, который обычно растягивается на начало следующего года. В настоящее время TAT ожидает, что в следующие шесть месяцев приедет более 1 миллиона туристов", - отметил чиновник.

В районах, где применяется максимальный контроль, ресторанам по-прежнему запрещено продавать алкогольные напитки, за исключением Бангкока, где разрешено подавать алкоголь до 21:00 только заведениям, сертифицированным управлением по безопасности и охране здоровья.

Фото: Туристы начали активно бронировать отели (unsplash.com/jonny-clow)

"Спрос будет выше, чем до пандемии"

Индивидуальные туры в Таиланд уже есть, и украинцы летают на отдых в эту страну, рассказал РБК-Украина Павел Головненко, руководитель туристической компании "Пилигрим"

"У нас есть туристы, которым мы помогаем с оформлением необходимых документов в Таиланд. Это не массовый туризм, человек 5-6 уже летали или будут иметь вылеты в ближайшее время", - говорит специалист.

По его словам, эти туристы отправляются в Таиланд на длительные сроки – от трех недель и больше. Минимально такие туры обходятся путешественникам от 5 тысяч долларов за двоих.

"Думаю, что массовых туров пока не будет из-за ограничений. Но если бы Таиланд открылся для украинцев без карантина, спрос был бы колоссальный - выше, чем до пандемии. Люди полетят, потому что сильно соскучились по этой стране. Туда летало много туристов – Таиланд притягателен культурой, качественными пляжами и тропическим колоритом, инфраструктурой вне отелей, едой", - перечисляет эксперт.

Фото: Таиланд привлекает культурным колоритом и инфраструктурой (pixabay.com)

По его словам, Таиланд - идеальный вариант для длительной зимовки. Его нечем заменить, разве что островом Бали, который всегда был дороже. Украинские туристы в прошлом году попробовали "зимовку" на Занзибаре, но такой формат длительного отдыха не стал популярным из-за культурных особенностей и инфраструктуры.

"Если Таиланд отменит карантин для украинцев, из Украины поставят чартеры, как это было с Занзибаром. Но даже с пересадкой регулярными рейсами лететь в Таиланд около 12 часов", - говорит Павел Головненко.

Когда туроператоры начнут предлагать массовые туры, цена на двоих за 9-10 ночей может быть на уровне от 1500-1700 долларов.

"Если будет конкуренция, то возможны и более низкие цены. Таиланд и по 700-800 долларов на двоих продавался. Раньше были такие цены на "горящие" туры", - отмечает он.

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