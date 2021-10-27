Острови, джунглі та вілли за зниженими цінами. Як відпочити на Пхукеті після локдауну

Що пропонує сьогодні мандрівникам тайський "острів щастя"

Довгоочікуване відкриття країни

Влада Таїланду досить довго не приймала рішення про відкриття, побоюючись нової хвилі COVID. Але після того, як було вакциновано переважну більшість населення популярного курортного острова Пхукет, з цієї локації стартувала туристична програма Phuket Sandbox, повідомляло РБК-Україна напередодні.

Система відкриття кордонів поетапно поширилася й на інші регіони країни. Очікується, що повністю Таїланд відкриється для туристів у 2022 році в міру просування темпів вакцинації.

Сьогодні ж хороша новина для українців в тому, що ціни на вілли і номери в готелях знижені, і відпочити в країні можна набагато дешевше, ніж до пандемії, повідомив РБК-Україна Ніколас Дімітров, представник міністерства туризму Таїланду в Україні та автор гучного футуристичного роману "Дилер реальності", багато сцен якого натхненні тайською екзотикою.

За словами Дімітрова, завдяки невеликому потоку туристів і низьким цінам Таїланд в цьому сезоні буде відмінним вибором як для звичайної відпустки, так і для довгострокової втечі від зимових холодів в Україні. Перехід багатьох фахівців на дистанційну роботу дає їм шанс провести незабутню зиму разом з близькими на віллі біля теплого моря в оточенні тропічної природи.

Фото: В Таїланд поки їде мало туристів, що дає можливість провести в країні відпустку подалі від інших мандрівників (РБК-Україна)

Умови в'їзду в Таїланд з України

З 1 листопада вакциновані українці зможуть відвідувати без карантину вже 17 популярних туристичних напрямків Таїланду, включаючи Бангкок.

Для в'їзду в країну необхідно мати з собою сертифікат про вакцинацію і негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 2 доби до вильоту.

Фото: На Пхукет дозволяється летіти вакцинованим туристам (РБК-Україна)

По прильоту в аеропорту треба буде зробити ще один тест, а через 6 днів перебування здати тест повторно. Перші 7 ночей вам потрібно "відмічатися" в готелі, в якому ви зупинилися (готель повинен мати сертифікат безпеки SHA), після чого можна вільно переміщуватися по країні.

Невакциновані або частково вакциновані мандрівники можуть відвідувати Таїланд з карантином у 10 днів і двома ковід-тестами.

Як дістатися на Пхукет: відпочинок починається з польоту

Переліт проходить на крилах авіакомпанії Qatar Airways, яка неодноразово була визнана кращою в світі за результатами опитування міжнародної рейтингової організації Skytrax.

Однією з особливостей карантинного періоду стала рання реєстрація, яка відкривається за три години до вильоту. Це, враховуючи значний розмір стопки документів, дозволів і підтверджень, які необхідно пред'явити перед виходом на гейт, виявилося цілком логічною і зручною опцією.

Прямого авіасполучення між Україною і Таїландом немає: рейс Qatar Airways здійснює пересадку в Досі (Катар).

Фото: Таїланд поступово відкривається для туристів, дозволяючи в'їзд в різні провінції. Пхукет відкрявся першим серед усіх інших (РБК-Україна)

До слова, аеропорт в Досі виявився навіть більшим і сучаснішим, ніж можна було припустити. Вразила величезна кількість бутиків, преміальних брендів і широкий асортимент фуд-корту з цілком прийнятними цінами. Наприклад, велика склянка капучино і пляшка води в Старбаксі коштують 26 місцевих ріалів, що в еквіваленті становить 190 гривень.

Переліт з Києва на Пхукет в цілому займає близько 15-16 годин. На борту можна дивитися фільми і грати в ігри - їх вибір просто приголомшує - а також смачно їсти, тому час у польоті пролітає непомітно.

Фото: На Пхукеті, крім відпочинку в готелях і поїздки на острови, вас також чекають прогулянки колоритними міськими вуличками (РБК-Україна)

І ось ми вже в аеропорту Пхукета - після заповнення всіх необхідних документів потрібно зробити ПЛР-тест і відразу ж звідти направлятися в готель в очікуванні його результату. Потрібно відзначити, що весь процес добре організований і не забирає багато часу.

Менталітет тайців: щирість та ніяких бездомних

Тайці - досить стримані люди, але дуже радіють приїзду іноземців і розмов з туристами. Впадає в очі вітання - місцеві чемно кланяються, бачачи будь-яких гостей.

Фото: Повсякденне життя тайців на Пхукеті (РБК-Україна)

У Таїланді ви не зустрінете бездомних – їх тут немає від слова зовсім. Вся справа в тому, що місцеві традиції і уклад життя виключає це сумне явище, дуже поширене в інших країнах.

Фото: Біля місцевої каучукової плантації (РБК-Україна)

Коли людина в Таїланді старіє і стає непрацездатною, втрачаючи можливість заробляти собі на хліб (а ледарство тут - один з найбільш засуджуваних гріхів), або в силу будь-яких причин втрачає своє майно, турботу про неї беруть на себе його родичі або близькі.

Фото: Спонтанна фотосесія місцевих жителів на вулиці (РБК-Україна)

Рай інтроверта. Особливості відпочинку в країні після карантину

Розглянемо переваги відпочинку в Таїланді. Враховуючи, що країна тільки починає відкриватися, співвідношення ціна-комфорт буде тут максимально приємним.

Пляжі - максимально небагатолюдні, та й найвідоміші інстаграмні локації - майже порожні. Такий собі рай для інтроверта.

Фото: Нещодавно на Пхукеті знову відкрилися ринки - довгоочікувана подія для місцевих і туристів (РБК-Україна)

З іншого боку, товариським любителям тусовок тут теж буде чим зайнятися.

Нещодавно на Пхукеті стали відкриватися бари і ресторани, де вже щосили кипить життя. Ну а місцеві ринки порадують вас великою кількістю знаменитої тайської їжі і традиційних для острова сувенірів.

Фото: Асортимент локальних продуктів здатний здивувати навіть досвідчених гурманів (РБК-Україна)

Фото: Бари на острові з недавніх пір теж відкриті, і тут тепер знову "кипить" життя (РБК-Україна)

Вулиці на основних туристичних локаціях Пхукета-акуратні і комфортні, з великою кількістю зелені та якісного благоустрою.

Що чекає вас на Пхукеті після локдауну?

Відсутність величезних натовпів людей навіть в найбільш туристичних місцях;

Низькі ціни і знижки в готелях, барах і ресторанах. Попит визначає пропозицію;

Вільні комфортні пляжі;

Особливо висока якість сервісу;

Атмосфера того, що ви перебуваєте в райському, недоступному іншим іноземцям місці. Радимо не надто зволікати з поїздкою, адже зовсім скоро тут знову може стати багатолюдно.

Зверніть увагу. Щоб потрапити в країну вам доведеться пройти невеликий квест по збору необхідних формальностей. Але якщо ви вирішите летіти через одного з туроператорів, то проходження цього квесту ляже на його плечі.

Фото:На Пхукеті - прекрасні заходи сонця (РБК-Україна)

Парки, слони, храми і острови. Що подивитися на Пхукеті: головні локації

Слонова ферма Phuket Elephant Sanctuary

Це унікальна волонтерська ініціатива щодо забезпечення гідної старості для покалічених, хворих і старих слонів. Як розповідає господар притулку, у російських туристів вона не особливо популярна, так як вони хочуть на слонах кататися, а тут це не дозволяється.

Власник локації не хоче їх експлуатувати в таких цілях. У розмові господар ферми зазначає, що це зовсім не бізнес, а благодійність.

Фото: Слоники дуже люблять, щоб їх мазали брудом, а потім мили водою (РБК-Україна)

Що тут можна робити і чого не можна? Забороняється на слонах кататися, а також здійснювати всілякі неприємні тварині дії, що включають будь-яке насильство. Тут слонів тотально люблять і не ображають. На відміну від сафарі-парків, атракціонів і цирків, з яких вони нарешті були звільнені.

Фото: У парку слони утримуються в гуманних умовах: на них категорично заборонено кататися (РБК-Україна)

Coconut Island (Кокосовий Острів)

Якщо ви бажаєте усамітнитися, відпочити від суєти або побути наодинці з собою і своїми думками, для вас є одна відмінна локація - "перлина" затоки Пханг Нга – порослий первісними пальмовими джунглями і мангровим лісом Кокосовий острів.

Фото: Кокосовий острів розташовується в затоці Пханг Нга (РБК-Україна)

Це невеликий острів, на який безпроблемно можна дістатися на човні-таксі всього за кілька хвилин. Тут ви знайдете кілька піщаних пляжів, чудові пейзажі, а також зможете поспостерігати за мавпочками в їх природному середовищі існування.

Фото: Невеликий острів - локація для усамітнення й споглядання природи (РБК-Україна)

Особливістю острова є те, що переважна більшість його жителів – мусульмани, на острові навіть є мечеть. Тут можна взяти в оренду велосипед для більш ретельного його вивчення.

До слова, при відвідуванні острова нас чекав подарунок у вигляді майстер-класу з приготування страв тайської кухні від Ніколаса Дімітрова, який в деталях знає місцеві кулінарні особливості.

Фото: Майстер-клас з приготування традиційних тайських страв від Ніколаса Дімітрова (РБК-Україна)

В гостях у Великого Будди

Статуя і храмовий комплекс, який однозначно варті вашої уваги при відвідуванні Пхукета. Сама статуя Будди має 45 метрів у висоту і є 3-ю за величиною статуєю Будди в Таїланді.

Кошти на її будівництво збиралися у вигляді пожертвувань від приватних осіб і туристів. Знаходиться вона в заповідному лісі на горі Накакед і підноситься майже на 500 метрів над рівнем моря, тому побачити її можна з різних частин острова Пхукет.

Фото: Грандіозний храм розташовується на горі Накакед, а статуя Будди підноситься майже на 500 метрів на рівнем моря (РБК-Україна)

За місцевою легендою, сюди колись приходив медитувати сам Будда. Підніматися на гору пішки підійде не всім, оскільки це може зайняти кілька годин часу і вимагає певної фізичної підготовки. Але сюди можна спокійно піднятися на тук-туку, скутері або таксі.

Фото: Храм час від часу огортає туман, що надає місцю особливої атмосфери (РБК-Україна)

Вілли за зниженими цінами. Скільки коштує відпочинок

Як зазначалося вище, практично всі преміальні готелі і вілли Пхукета пропонують знижки на честь старту сезону, що напевно вигідно позначиться на ваших витратах. Редакції РБК-Україна вдалося побачити кілька готелів на Пхукеті на запрошення Міністерства туризму Таїланду (ТАТ).

Фото: Особливість вілл на Пхукеті - розміщення туристів в умовах місцевої природи (РБК-Україна)

Anantara Mai Khao

Один з найбільш атмосферних і розкішних готелів острова. Знаходиться на півночі Пхукета, в 15 хвилинах їзди від аеропорту й складається з 83 вілл преміального сегменту з індивідуальними басейнами на кожній.

Оселитися на одній з вілл - прекрасний спосіб побачити, що являє собою місцева природа, практично не виходячи з дому. Тут не покидає відчуття, що знаходишся в справжніх джунглях, хоча і облагороджених рукою досвідченого садівника.

У багатьох вілл є ставки, з'єднані між собою каналами, де плавають величезні екзотичні для наших широт риби, годування яких не тільки дозволено, але і заохочується.

Не лякайтеся, якщо побачите, що по території ходить, повзає і плаває кілька величезних варанів. Їх, як і риб, можна годувати. Але тільки коли вони плавають в ставку, оскільки наближатися до них на суші ми б не радили. Ну і звичайно ж, більшість преміальних вілл розташовані в безпосередній близькості від комфортабельного чистого пляжу з ресторанами, барами і величезним басейном.

Ціна - 7148 грн на добу за одну індивідуальну віллу з басейном.

Anantara Layan Phuket Villas

Ще один курортний готель преміальної мережі Anantara за дві хвилини ходьби від пляжу Лаян. Є спа-центр, відкритий басейн і фітнес-центр, а також всі умови для веслування на каное, віндсерфінгу і снорклінгу. Особливість готелю - акцент на розкішному відпочинку на віллах серед природи.

Фото: На віллах Пхукета можна перезимувати в оточенні тропічної природи (РБК-Україна)

Ціна - окремий "люкс" - 5622 грн, вілла" делюкс" з басейном - 6676 грн на добу.

Keemala

Курортний готель розташований посеред багатої зеленню природної зони неподалік від села Камала і Андаманського моря. Є оздоровчий спа-центр, масажні процедури, ресторан. Відстань від пляжу Камала - два кілометри.

Ціна - індивідуальний котедж з басейном - 10638 грн на добу.

Diamond Cliff Resort & Spa

Курортний спа-готель розташований серед красивого саду площею 8 гектарів над пляжем Патонг. З готелю відкривається вид на Андаманське море і пляж Каліма. Є 3 ресторани, 3 бари і 2 басейни. Гостям пропонують безкоштовний вітальний напій і фрукти.

Ціна - двомісний "делюкс" - 1050 грн.

Maikhao Dream Villa

Ексклюзивний тропічний готель пропонує вілли з просторою вітальнею, дизайн - в тайському стилі. Розміщується на первозданному пляжі Майкхао. Серед зручностей на віллах - власний басейн і басейн з гідромасажем.

Ціна - вілла з окремим басейном - 11149 грн на добу.

Four Point by Sheraton

Курортний готель знаходиться на курорті Патонг-Біч, за декілька кроків від пляжу Патонг. До послуг - ресторан, безкоштовна приватна парковка, відкритий басейн і фітнес-центр. На всій території гості можуть скористатися безкоштовним wi-fi. Щоранку пропонуються континентальні сніданки за системою "шведський стіл". Є затишні тераси.

Ціна - покращений двомісний номер - 1530 грн на добу.

Наш вердикт: поїздка на Пхукет – одна з найбільш вдалих ідей для незабутнього відпочинку вже сьогодні. Малолюдні пляжі, тропічна природа, автентична культура і кухня, а також приємно знижені ціни не залишать байдужими ні новачків, ні завсідників Таїланду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Таїланд відкриє для туристів Бангкок та ще 16 провінцій.

Також повідомлялося, скільки коштують бюджетні тури на Мальдіви та Занзібар цієї осені.