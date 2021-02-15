Спали на шезлонгах: дві сотні українських туристів застрягли у Танзанії

Майже дві сотні українських туристів не можуть повернутися з Занзібару додому, починаючи з 13 лютого. Затримка сталася через поломку літака української авіакомпанії SkyUp.

Як скаржаться туристи в соцмережах, їх дві доби возять між аеропортом і другосортними готелями без можливості повноцінно відпочити. Туристи виснажені не тільки поганими умовами очікування, але і відсутністю чіткої інформації про те, коли вони потраплять додому.

На що скаржаться туристи

Турист Антон Ткачов написав на своїй сторінці в Facebook, що разом з дружиною застряг на Занзібарі. Він повідомив, що час вильоту був о 12:50 13 лютого. Всіх посадили на автобус до літака, але через п'ять хвилин його розвернули та всіх висадили.

"Сказали, що це для нашої безпеки. Через 6 годин очікування нам дали 1,5 літра води та пару булочок перекусити. О 20 годині вийшов пілот, сказав, що літак зламався і потрібно почекати до 3 ночі, поки літак заправлять", - розповідає турист.

Туристів розвезли по різних готелях на кілька годин, багатьом попалися некомфортні умови. Фото: Туристам довелося спати поруч із валізами (facebook.com/Karpov.Igor)

Як пишуть туристи, на наступний день їх забрали з готелів у аеропорт і вже під час реєстрації на рейс його знову скасували. Через п'ять годин в аеропорту українців відвезли в 5-зірковий готель.

"Єдиний "плюс" цієї історії, що нас завезли (без заселення, спали на лежаках) на один день 5-зірковий готель all inclusive. Але рейс був запланований на 22:00, і нас повинні були забрати о 18:30. Кожні дві години нас переміщали, але інформації не було аж до 00:30. Весь цей час ми стояли на сумках при вході в готель", - повідомляє він.

15 лютого туристів знову розселили по різних готелях в очікуванні рейсу. Українці пишуть, що дуже втомилися.

"За ці дві доби неймовірно змучилися, достовірної інформації ніхто не дає. Постійно тягаємо свій багаж, умови жахливі. Це просто знущання і катастрофа. З нами є також сім'ї з маленькими дітьми, взагалі не уявляю, як їм", - обурюється Антон Ткачов.

На фотографіях і відео видно, що туристам довелося спати на матах, розкладених поруч з валізами біля входу в готель, або шезлонгах на пляжі.

До речі, на злощасний рейс поскаржилася в Instagram і Анастасія Зінченко (відома як дівчина з Уханя), яка відпочивала на Занзібарі c чоловіком Максимом Соколюком, головою Міграційної служби України.

"Умови в хостелі жахливі"

Пізніше з'явилися фото одного з готелів, в яку переселили українців. Знімки надав один з туристів для Hromadske.

"Скоординувати з ще двома жінками, щоб разом бути у двомісному номері, щоб і іншим вистачило номерів", - розповіла одна з туристок виданню.

Ще один пасажир, який попросив залишитися анонімним, розповів, що частина людей (28 пасажирів) заселили в хостел. Він, за словами туриста, "виявився борделем".

"Умови в хостелі жахливі. Бруд, антисанітарія, відсутність елементарних людських умов для проживання. Є засобів гігієни, нас не забезпечили навіть водою. Шістьом людям не вистачило місць", - розповів він виданню. Фото: Відпочинок на Занзібарі туристи запам'ятають надовго (pixabay.com)

Що говорять в авіакомпанії

Ситуація з туристами відома і туроператорам, і дипломатичним структурам. Так, прес-служба МЗС прокоментувала проблему в Twitter.

"Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. Поламався літак. МЗС і посольство в Кенії працюють з туроператором, щоб він забезпечив туристів належними умовами перебування на час затримки та найбільш швидко вирішив питання з поверненням", - заявив спікер українського МЗС Олег Ніколенко.

У авіакомпанії SkyUp пояснюють, що літак був готовий летіти вже через кілька годин 13 лютого.

"Однак для дотримання правил і процедур при виконанні рейсу, в тому числі щодо робочого часу екіпажів, для виконання даного рейсу потрібно було внести зміни у маршрут і отримати відповідні необхідні дозвільні документи від країн, чиї кордони ми перетинаємо", - уточнюють в авіакомпанії.

Фото: Аеропорт Занзібару (flickr com/kevharb)

Протягом 13-15 лютого ведуться переговори з авіаційними органами країн для отримання дозволів на проліт в їхньому повітряному просторі. До переговорів приєдналася Державіаслужба України.

"У зв'язку з високим сезоном на острові нам не вдалося відразу забезпечити пасажирів комфортним проживанням - тільки харчуванням і можливістю користуватися інфраструктурою готелів, однак зараз всі розселені в окремих номерах до 16 лютого", - відзначають в SkyUp.

У компанії додають, якщо не вдасться отримати дозвіл на виліт 15 лютого, 16 лютого всіх пасажирів заберуть регулярним рейсом.

Чому виникають подібні випадки?

Певні ризики існують під час будь-яких подорожей, зазначає в коментарі РБК-Україна експерт у сфері туризму Ігор Короленко.

"Дана ситуація - яскрава ілюстрація того, чим чартерні рейси на близькомагістральних літаках відрізняються від регулярних. Річ у тому, що такі літаки передбачають польоти на ближні рейси тривалістю до 4-5 годин. Це результат того, що подібний тип літаків було використано для перельоту на далеку відстань. Крім того, там (де знаходиться літак - ред.) відсутня ремонтна база, на якій можна було б вирішити елементарну поломку. Ось і результат", - висловлює думку він.

За словами Ігоря Короленка, регулярні рейси, звичайно, теж не застраховані від технічних проблем. Це - штатна ситуація для багатьох компаній.

"Але у регулярного перевізника рейси здійснюються майже щодня, і у них є швидші можливості заміни борту і вивезення пасажирів за допомогою інших авіакомпаній", - говорить експерт.

Фото: На Занзібар здійснюють регулярні та чартерні рейси (booking.com)

Подібної думки - й організатор подорожей у ТК "Географ" Дмитро Баєвський. У коментарі профільному виданню Turprofi.com.ua він зазначив, що схожі проблеми можуть траплятися з усіма авіакомпаніями. За його словами, в цій ситуації зіграв роль збіг декількох факторів.

"Середньомагістральний літак на далекому напрямку (борт, за інформацією авіакомпанії, був готовий до вильоту, але аеропорти шляху не дають дозволу на посадку для дозаправки), високий сезон на Занзібарі (острів просто забитий, у готелях мало місць, особливо в нормальних готелях). В цьому випадку ще й вихідні на першу добу затримки, коли на острів приїжджають і жителі столиці Танзанії", - говорить він.

За словами Дмитра Баєвського, сьогодні SkyUp на всяк випадок забронювали готель для пасажирів до завтра, хоча виліт сподіваються здійснити о 16:30.

"Зробили це про всяк випадок: якщо з дозволом на дозаправку так і не вийде, то пасажирам точно буде де переночувати", - додає представник туркомпанії.

Раніше туристи розкрили неприємні деталі про відпочинок на островах.

Також туристичний експерт Ігор Короленко у своїй колонці писав, які ризики можуть чекати туристів під час подорожей у 2021 році.