Нові реалії поїздок: головні ризики, про які варто пам'ятати туристам у 2021 році

Фото: Новорічні локації в Європі (pixabay.com)

З чим можна зіткнутися при покупці туру й під час відпочинку

З настанням 2021 року експерти з туризму будують безліч прогнозів щодо того, якими будуть подорожі в новому сезоні та яка чергова курортна країна відкриє свої двері для туристів. Але я вважаю, що під час повторної хвилі пандемії в усьому світі будувати будь-які сценарії - безглуздо.

На цю тему є анекдот. Журналіст запитує у лікаря, що він думає про все це й коли нарешті це закінчиться. Лікар відповідає: "Вибачте, я тільки лікар, а не політик".

Тому варто залишити прогнози іншим та спробувати визначити головні ризики, з якими можуть зіткнутися мандрівники у 2021 році як під час планування поїздки, так і безпосередньо на відпочинку.

Фінансові гарантії та безпека коштів

Розглянемо коротко ситуації, на які я б радив звернути увагу клієнтам (туристам), враховуючи непрості часи пандемії COVID-19.

Перше - фінансова безпека процедури замовлення туру. Так склалося, що клієнти не готові довіряти навіть невелику суму грошей банку без договору і цілого ряду питань, без будь-якої перевірки фінансової безпеки та без жодної впевненості в тому, що їхні гроші знаходяться в надійному місці.

Але водночас клієнти сміливо відправляють набагато вищі суми на платіжну картку або віддають їх готівкою навіть без квитанції кожному, хто назвав себе турагентом.

Туристи сміливо віддають гроші й часто не дуже цікавляться, хто саме цей турагент, які реальні фінансові гарантії безпеки їх грошей, крім красивого сайту і реклами в соцмережах. Турагент як вид ведення бізнесу в Україні не ліцензується, але кількість дрібних і великих фінансових махінацій - величезна, часом доходить до сотень тисяч євро.

Фото: Подорожуючи в інші країни, треба пам'ятати про фінансові ризики під час бронювання турів (pixabay.com)

Тому будь-якого турагента перед покупкою туру варто перевіряти не менш ретельно, ніж банк, в якому ви залишаєте гроші на депозиті.

ПЛР-тест може виявитися позитивним за день до поїздки

Друге - сама поїздка в нинішній час пандемії коронавірусної інфекції. В цьому контексті може виникнути відразу кілька ризиків. Перший - якщо ви летите в країну з вимогою негативного результату ПЛР-тесту, треба бути готовим до ситуації, коли буквально за день до вильоту ви можете отримати позитивний тест вдома, ще до поїздки.

Навіть якщо ви не захворіли, а позитивний результат отримано через технічну похибку лабораторії, ваша поїздка в будь-якому випадку скасовується. Тут допомагає страховка від невиїзду, але її вартість зазвичай становить близько 10% від вартості туру і передбачає дуже жорсткі умови від страхових компаній.

Другий ризик полягає в наступному: ви прилітаєте на відпочинок, і повторний ПЛР-тест по прильоту виявляється позитивним. Замість оплаченого вами готелю місцеві санітари відвозять вас на карантин у дуже аскетичні й жорсткі умови за ваші гроші.

Фото: З квітня-травня 2021 року подорожувати ми зможемо, швидше за все, тільки з негативними результатами ПЛР-тестів (pixabay.com)

Не менш серйозний ризик пов'язаний з тим, що вже були випадки реальних помилок або "нібито помилок" місцевих лабораторій по ПЛР-тестам, і пропозицій "все врегулювати за розумну винагороду".

Ні в якому разі не можна йти на такі пропозиції "порішати". Що ж робити? Потрібно вимагати повторний тест в іншій лабораторії та негайно повідомляти про це зустрічаючому туроператору.

Чи стануть тести обов'язковими у всіх країнах

Плануючи відпочинок в країні, де не вимагають тестів, не можна вірити, що там реально немає хвороби та небезпеки. Зрозуміло, що для таких випадків є страховки, але вони не компенсують нервових потрясінь і зіпсованого відпочинку.

Я не закликаю сидіти вдома і боятися подорожей. Лише ділюся історіями за період з липня по грудень 2020-го, щоб ще раз нагадати про ризики, які супроводжують нас у подорожах і сьогодні.

Що стосується прогнозів, то абсолютно очевидно, що з квітня-травня 2021 року літати в різні країни ми зможемо, скоріш за все, тільки з негативними результатами ПЛР-тестів на COVID-19 або при наявності сертифікатів про вакцинації. Проте будь-які деталі щодо сертифікатів, судячи з усього, з'являться не раніше березня. А поки що бажаю всім здоров'я і терпіння. Скоро точно полетимо!

Нагадаємо, раніше ми писали, чи стануть ПЛР-тести обов'язковими для всіх подорожей.

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