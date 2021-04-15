Курорти відкриваються: де відпочити в термальних басейнах Закарпаття навесні

Відпочинок в Закарпатті навесні знову став доступним для українських туристів – в області запрацювали термальні басейни. Про відновлення прийому гостей оголосили місцеві термальні комплекси.

"Оздоровчий комплекс "Жайворонок" з 11 квітня працює в звичайному режимі. Приймаємо всі гостей на відпочинок та відвідування термальних вод", - йдеться в повідомленні на сторінці закладу.

Ооголошення про відкриття також опубліковано на сторінці "Термальних вод Косино" у Facebook.

Закарпатська область станом на 14 квітня знаходиться в жовтій зоні за рівнем поширення COVID. Це означає, що можуть працювати ресторани, оздоровчі комплекси, а транспорту дозволено перевозити пасажирів за кількістю сидячих місць.

Більшість термальних басейнів України знаходяться саме в Закарпатті – тут в місцях тектонічних розломів поверхневі води потрапляють всередину, насичуються цілющими мінералами, нагріваються і під тиском викидаються на поверхню.

Фото: Джакузі з термальною водою (zhayvoronok.net)

Берегово

В термальних джерелах Берегово вода - кремнієво-хлоридно-натрієва високої мінералізації. Такий склад води порівнюють з водами Ісландії та Нової Зеландії. Вважається, що така вода корисна для нервової, серцево-судинної та ендокринної систем, допомагає відновити імунітет після респіраторних захворювань.

Мінеральна вода в Берегово піднімається з глибини 1080-1150 метрів. Вона виходить на поверхню з температурою 56-58 градусів. Щоб відпочивальники могли купатися в басейнах, її охолоджують до комфортної температури. Так, в дитячих басейнах температура води складає 36 градусів, у дорослих – 33.

В Берегово знаходяться комплекси відпочинку з термальними басейнами. Приміром, у "Жайворонка" є критий басейн з гідромасажем і водоспадами, окремо – джакузі, і також два термальних басейни просто неба.

Вартість: від 200 гривень за 2 години, і 400 гривень за весь день.

Фото: Критий термальний басейн в Берегово (zhayvoronok.net)

Косино

Ще одна відома локація, куди вирушають відпочивати "на води" – село Косонь у Берегівському районі (в 13 кілометрах від Берегово), де розташований комплекс "Термальні води Косино". Там знаходяться джерела з різною температурою.

Вода надходить зі шлейфа залягання мінеральних вод, який пролягає через Францію, Італію, Австрію, Швейцарію і Балкани. Глибина залягання вод у Косино – 110 метрів. З глибини 90 метрів її піднімають на поверхню з допомогою насоса – в басейн така вода подається з температурою 41 градус.

У комплексі можна грітися і приймати процедури в семи басейнах. П'ять з них – з гарячою мінеральною водою, а два – з прісною.

Один з найпопулярніших в комплексі - термальний басейн "Золотий кран здоров'я" з фонтанами-джакузі у формі посуду для традиційних місцевих напоїв. Басейни "Інь-Янь" та "17 кроків здоров'я" задумані для чергування ванн з температурою 38-40 градусів та 7-10 градусів для оздоровчого ефекту.

Вартість: 450 гривень за 3 години в басейнах комплексу, 900 – за весь день.

Фото: Термальний басейн в селі Косонь (kosino.ua)

Також в селі Косонь можна прийняти термальні ванни лікувально-оздоровчому комплексі "Еко-Термал". Вода в басейні має температуру 38-39 градусів.

Вартість: повний день користування басейнами коштує 500 гривень або 150 гривень за дві години.

Ужгород

Під час поїздки в Ужгород туристи намагаються поєднати культурну програму з відвідуванням термального комплексу, який знаходиться в двох кілометрах від міста. На території комплексу "Золота гора" в селі Барвінок працюють п'ять басейнів. Один з них – великий термальний басейн з температурою 29 градусів, маленький термальний басейн – з температурою 39 градусів. Є також відкритий дитячий басейн, критий термальний басейн з температурою води 26 градусів і джакузі – 34 градуси.

Вода з тутешнього джерела за хімічним складом відноситься до гарячих кремнієвих гідрокарбонатних вод середньої мінералізації. За складом близька до термальних вод курортів Чехії, Франції та Німеччини.

На термальні води джерела їдуть лікувати подагру, цукровий діабет, анемію, захворювання нирок та органів травлення.

Вартість: 2 години – 250 гривень, цілий день – 500 гривень.

Фото: Термальний басейн у селі Барвінок (zolota-gora.com)

В 12 кілометрах від Ужгорода знаходиться ще один комплекс з термальними джерелами – в санаторному комплексі "Деренівська купіль" в селі Нижнє Солотвино. Це джерело з урочища Деренівка було відомим у Європі ще чотири століття тому.

Термальна вода в басейнах багата кремнієм і бором. Має позитивну дію на суглоби, серце і судини, нервову та ендокринну системи. Завдяки кремнію вода вважається омолоджувальною і сприяє регенерації шкіри.

Вартість: відвідування спа-комплексу з термальним басейном коштуватиме 550-800 гривень за півдня (в залежності від дня тижня і сезону).

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