Курорты открываются: где отдохнуть в термальных бассейнах Закарпатья весной

Отдых в Закарпатье весной снова стал доступным для украинских туристов – в области заработали термальные бассейны. О возобновлении приема гостей объявили местные термальные комплексы.

"Оздоровительный комплекс "Жаворонок" с 11 апреля работает в обычном режиме. Принимаем все гостей на отдых та посещение термальных вод", - говорится в сообщении на странице заведения.

Объявление об открытии также опубликовано на странице "Термальных вод Косино" в Facebook.

Закарпатская область по состоянию на 14 апреля находится в "желтой" зоне по уровню распространения COVID. Это значит, что могут работать рестораны, оздоровительные комплексы, а транспорту разрешено перевозить пассажиров по количеству сидячих мест.

Большинство термальных бассейнов Украины находятся именно в Закарпатье – здесь в местах тектонических разломов поверхностные воды попадают вглубь, насыщаются целебными минералами, нагреваются и под давлением выбрасываются на поверхность.

Фото: Джакузи с термальной водой (zhayvoronok.net)

Берегово

В термальных источниках Берегово вода - кремниево-хлоридно-натриевая высокой минерализации. Такой состав воды сравнивают с водами Исландии и Новой Зеландии. Считается, что такая вода полезна для нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, помогает восстановить иммунитет после респираторных заболеваний.

Минеральная вода в Берегово поднимается с глубины 1080-1150 метров. Она выходит на поверхность с температурой 56-58 градусов. Чтобы отдыхающие могли купаться в бассейнах, ее охлаждают до комфортной температуры. Так, в детских бассейнах температура воды составляет 36 градусов, во взрослых – 33.

В Берегово находятся комплексы отдыха с термальными бассейнами. К примеру, в "Жаворонке" есть крытый бассейн с гидромассажем и водопадами, отдельно – джакузи, и также два термальных бассейна под открытым небом.

Стоимость: от 200 гривен за 2 часа, и 400 гривен за весь день.

Фото: Крытый термальный бассейн в Берегово (zhayvoronok.net)

Косино

Еще одна известная локация, куда отправляются отдыхать "на воды" – село Косонь в Береговском районе (в 13 километрах от Берегово), где расположен комплекс "Термальные воды Косино". Там находятся источники с разной температурой.

Вода поступает из шлейфа залегания минеральных вод, который пролегает через Францию, Италию, Австрию, Швейцарию и Балканы. Глубина залегания вод в Косине – 110 метров. С глубины 90 метров ее поднимают на поверхность с помощью насоса – в бассейн такая вода подается с температурой 41 градус.

В комплексе можно греться и принимать процедуры в семи бассейнах. Пять из них – с горячей минеральной водой, а два – с пресной.

Один из самых популярных в комплексе - термальный бассейн "Золотой кран здоровья" с фонтанами-джакузи в форме посуды для традиционных местных напитков. Бассейны "Инь-Янь" и "17 шагов здоровья" задуманы для чередования ванн с температурой 38-40 градусов и 7-10 градусов для оздоровительного эффекта.

Стоимость: 450 гривен за 3 часа в бассейнах комплекса, 900 – за весь день.

Фото: Термальный бассейн в селе Косонь (kosino.ua)

Также в селе Косонь можно принять термальные ванны лечебно-оздоровительном комплексе "Эко-Термал". Вода в бассейне имеет температуру 38-39 градусов.

Стоимость: полный день пользования бассейнами стоит 500 гривен или 150 гривен за два часа.

Ужгород

Во время поездки в Ужгород туристы стараются совместить культурную программу с посещением термального комплекса, который находится в двух километрах от города. На территории комплекса "Золотая гора" в селе Барвинок работают пять бассейнов. Один из них – большой термальный бассейн с температурой 29 градусов, маленький термальный бассейн – с температурой 39 градусов. Есть также открытый детский бассейн, большой крытый термальный бассейн с температурой воды 26 градусов и джакузи – 34 градуса.

Вода из здешнего источника по химическому составу относится к горячим кремниевым гидрокарбонатным водам средней минерализации. По составу близка к термальным водам курортов Чехии, Франции и Германии.

На термальные воды источника едут лечить подагру, сахарный диабет, анемию, заболевания почек и органов пищеварения.

Стоимость: 2 часа – 250 гривен, целый день – 500 гривен.

Фото: Термальный бассейн в селе Барвинок (zolota-gora.com)

В 12 километрах от Ужгорода находится еще один комплекс с термальными источниками – в санаторном комплексе "Дереновская купель" в селе Нижнее Солотвино. Этот источник из урочища Дереновка был известен в Европе еще четыре века назад.

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Термальная вода в бассейнах богата кремнием и бором. Оказывает позитивное действие на суставы, сердце и сосуды, нервную и эндокринную системы. Благодаря кремнию вода считается омолаживающей и способствующей регенерации кожи.

Стоимость: посещения спа-комплекса с термальным бассейном обойдется 550-800 гривен за полдня (в зависимости от дня недели и сезона).

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