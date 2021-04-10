Долини крокусів і нарцисів: найяскравіші локації для "квіткових" турів у квітні

Екскурсії везуть автобусами з різних міст

Екскурсії Україною навесні – особливе задоволення в гарну погоду. Але ще більше позитивних емоцій можна отримати у квіткових турах, які дуже затребувані у туристів після холодної зими.

"Напрямки з природними локаціями, де можна милуватися квітами, особливо актуальні саме навесні. Коли починається цвітіння - дуже круто отримати дозу такої краси після зими і холодів", - розповідає РБК-Україна про популярні екскурсії директор турагентства "Тури по Україні. Подорожуй з нами" Оксана Ольховська.

Куди можна поїхати на цвітіння в квітні

Ми зібрали найяскравіші місця, де можна милуватися квітами і знайомитися з місцевими пам'ятками.

"Обов'язково рекомендую потрапити на цвітіння сакури в Ужгороді та Мукачеві, на тюльпани в Добропарку, в долину крокусів в Колочаві і на Драгобраті, а також - в долину нарцисів у Хусті", - перераховує локації must see Оксана Ольховська.

Вона уточнює, що в Колочаві крокуси почали цвісти на початку квітня - зазвичай цвітіння триває 2-3 тижні, якщо погода прохолодна. На Драгобраті крокуси будуть пізніше, з початку травня. Нарциси цвітуть у середині травня.

"Сакура зазвичай зацвітає з середини до кінця квітня. Вона відцвітає дуже швидко, всього за тиждень-півтора", - розповідає вона про особливості цвітіння.

Фото: Крокуси в Колочаві (kolochava.com)

Крокуси

Першими в гірських долинах з'являються крокуси, або шафран Гейфелів. Вони внесені до Червоної книги України, ці квіти не можна зривати.

"Село Колочава на Закарпатті – найкраще місце, щоб помилуватися їхнім цвітінням. Щовесни тут все потопає в квітах. Драгобрат квітне крокусами на початку травня", - розповідає Ольховська.

Крім того, багатий на крокуси район – гірський хребет Чорногора. Також масово цвіте шафран Гейфеля на хребтах Кострич, Кукул та Скупова.

Фото: Крокуси в горах (facebook.com/Balabanov Konstantyn)

Тюльпани

Милуватися тюльпанами в Україні можна в багатьох містах у парках і на спеціально засаджених полях. Наприклад, в новому дендропарку "Добропарк" поруч з Києвом або в дендропарку у Кропивницькому, де висаджують півмільйона цих квітів. Або Долині тюльпанів в Івано-Франківській області – з понад двох мільйонів квітів. Її висадив підприємець, який раніше працював у Голландії. У попередні роки його долиною тюльпанів туристи милувалися в Чернівецькій області.

Між тим в природі ростуть також дикі, або чорні тюльпани – наприклад, в селі Надітичі Львівської області можна побачити долину в заплаві річки Дністер, де масово цвітуть ці квіти. Їх правильна назва – рябчик шаховий, названий так через своєї забарвлення, що нагадує шахову дошку. Ці квіти охороняються законом, тому зривати їх не можна. Але помилуватися ними туристам не забороняють.

Фото: Долина диких тюльпанів (dailylviv.com)

Сакура

Дерево японської вишні цвіте рожевими махровими квітами – це одне з найбільш видовищних природних явищ навесні на міських вулицях Чернівців, Ужгорода та Мукачева. Багато сакур також зростає у Виноградові, Іршаві та Хусті.

"Декоративну японську вишню завезли в Ужгород з Відня, і зараз вона росте по всьому місту. Пік цвітіння, коли гілки сакур покриваються пишними шапками рожевих квітів – надзвичайно хвилююче видовище", - ділиться враженнями турагент.

Тури в Західну Україну спеціально намагаються поєднати з періодом цвітіння сакури, яке вважається "візитною карткою" цих міст. Помилуватися різними відтінками кольорів японської вишні з'їжджаються тисячі туристів щороку. В цей час зазвичай організовують сакура-фест – різноманітні заходи, присвячені цвітінню рідкісного дерева.

Фото: Цвітіння сакури (facebook.com/Андрій Яцуляк)

Нарциси

Долина диких нарцисів – невеликих білих квітів з помаранчевими серединками, які відрізняються особливим ароматом, знаходиться поруч з містом Хуст на Закарпатті. Насправді долина – це цілий природний масив в Карпатському біосферному заповіднику, де нарцис вузьколистий росте на загальній території 85 гектарів. Це рослина збереглася з післяльодовикового періоду.

Крім реліктових нарцисів, у заповіднику росте майже п'ятсот видів різних рослин, включаючи 16 видів орхідей, рідкісний еритроній собачий зуб та півники сибірські.

Фото: Долина нарцисів в Карпатах (guide.karpaty.ua/Любомир Тригубишин)

Бузок

Бузок – одна з улюблених садових рослин в Україні, яке цвіте на травневі свята. Кущі бузку можна побачити в кожному ботанічному саду. Наприклад, у київському ботсаду імені Гришка зібрана колекція з більш ніж 130 сортів бузку, а в цілому на схилах саду ростуть півтори тисячі кущів цієї рослини.

Втім, якщо хочеться на травневі свята поїхати з міста, але не пропустити цвітіння бузку, можна вирушити в місто Корсунь-Шевченківський з квітковим туром від компанії "KrainaUa".

Милуватися бузком туристи можуть під час відвідування садиби Лопухіних – парк навколо палацу раніше порівнювали з Софіївкою в Умані. Під час травневих свят гора Янталка на території парку потопає в квітучих кущах бузку.

Фото: Бузок у Корсунь-Шевченківському (procherk.info)

Як вирушити на екскурсії під час карантину

Зазвичай поїздки в "квіткові" тури займають 1-3 дні, в залежності від дальності місця і від програми. Групу охочить везуть автобусом у супроводі екскурсовода. В квіткові тури можна вирушити з різних міст України.

"Якщо тур розрахований на 2-3 дні, тоді в ціну додатково включено проживання в готелі і сніданок", - зазначає організатор поїздок.

Оскільки карантинні правила в різних областях постійно змінюються, то відвідування різних музеїв і пам'яток залежить від поточної ситуації – десь музеї виявляються закриті, десь приймають туристів. Тому під час карантинних екскурсій роблять ставки на музеї просто неба.

Також деякі туристичні компанії в програми екскурсійних поїздок додають відпочинок в термальних басейнах.

Від дальності, тривалості і кількості відвідуваних місць буде залежати і ціна туру. Наприклад, поєднати екскурсію в замок Радомишль чи іншу пам'ятку Житомирської області та дендропарк "Добропарк" поруч з Києвом може коштувати 600-700 гривень, тоді як триденна поїздка квітковими локаціями в Західній Україні з відвідуванням міст – у 2400-2700 гривень з проживанням.

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