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Зовсім інакше життя: показали, як виглядає "інший" Єгипет поза курортними готелями

Новость на русском → Четвер 18 лютого 2021 13:05
Зовсім інакше життя: показали, як виглядає "інший" Єгипет поза курортними готелями Фото: На вулицях Египта (Колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Місцеві жителі намагаються вижити за рахунок туризму

Вирушаючи на відпочинок в екзотичні країни, туристи часто судять про країну за курортами та дивуються як гостинності, так і наполегливому сервісу.

Зрозуміти ставлення до іноземних туристів можна, якщо побачити життя місцевого населення поза курортними локаціями й готелями.

Як виглядає Єгипет "за готелем", побачила під час подорожі турагент Олена Єгорова та описала цей досвід на своїй сторінці в Facebook.

Типове життя єгиптян

Для Олени Єгорової поїздка в Луксор стала вдалою нагодою, щоб подивитися на типове життя єгиптян. Дорога від курорту Марса-Алам до столиці єгипетських фараонів не близька – близько 360 кілометрів.

"Виїжджаємо затемна о 4:30. Дорога порожня, машин мало. Пагорби, пісок і перші промені сонця. Я у напівсні слухаю музику в навушниках і періодично прокидаюся від частих зупинок на блокпостах. Тут все серйозно: суворі обличчя в армійському обмундируванні з автоматами напереваги, ретельна перевірка документів водія", - розповідає про початок поїздки та заходи безпеки в регіоні турагент.

Зовсім інакше життя: показали, як виглядає &quot;інший&quot; Єгипет поза курортними готелямиФото: "Недобудови" в Єгипті (facebook.com/elena.egorova.1238)

В дорозі вона заснула, а відкривши очі, побачила новий пейзаж, що нагадує Шрі-Ланку: пустеля змінилася зеленню і здалася дівчині особливо яскравою після безкрайніх пісків узбережжя.

"В передмісті та в самому Луксорі тече звичайне життя: народ поспішає у своїх справах на возах з осликами, велосипедах і мопедах, зупиняються для бесід і іноді позують для фото", - описує місцевий колорит Олена.

Вона додає, що за мірками Єгипту в Луксорі живуть забезпечені люди. Туристів можуть ввести в оману будинки у вигляді недобудов – насправді, так деякі єгиптяни ухиляються від податків.

"Зазвичай перший поверх житловий, а другий в очікуванні кращих часів, які не настануть ніколи. Не тому, що все так погано, а просто це нормально для місцевого укладу життя", - підказує дівчина.

За її словами, у більш забезпечених і законослухняних громадян маєтки виглядають завершеними.

Зовсім інакше життя: показали, як виглядає &quot;інший&quot; Єгипет поза курортними готелямиФото: Житло заможних єгиптян (facebook.com/elena.egorova.1238)

У нав'язливого сервісу причина - бідність

В єгипетській глибинці у місцевого населення мало доходів, а економічну ситуацію у 2020 році погіршила пандемія. За словами турагента, 26% єгиптян з 90 мільйонів населення живуть за межею бідності, у сільській місцевості бідних – більша частина населення.

У великих містах зарплата становить 150-200 доларів на місяць, а в сільській місцевості 80-100 доларів.

У 2018 році туризм забезпечував роботою 2,5 млн єгиптян. Через пандемію коронавірусу це число значно скоротилося.

"Гід екскурсійного бюро, у якого хороша освіта і відмінна англійська, розповів, що раніше працював в аеропорту Марса-Алам на офісній посаді й отримував всього 130 доларів. А коли на заправці торговець сувенірами не зміг нам нічого продати та попросив яблуко з ланч-боксу, то мені стало зовсім сумно", - поділилася вона.

Зовсім інакше життя: показали, як виглядає &quot;інший&quot; Єгипет поза курортними готелями

Фото: Місцеві жителі намагаються прогодувати свої сім'ї (facebook.com/elena.egorova.1238)

Олена Єгорова додає, що люди, які їй зустрічалися, не були неробами. Вони, навпаки, намагаються шукати нові види заробітку, вивчають мови.

"У всіх є сім'ї, і вони намагаються їх прогодувати. Тому я стала менше дратуватися через нав'язливе бажання багатьох що-небудь продати. І це я на той момент не відвідала Ель-Кусейр, де дійсно була шокована побаченою злиденністю в самому центрі", - ділиться турагент.

Надії на туризм

Через пандемію в Єгипті втратили велику частку туристів – в основному, з Великобританії та Німеччини. У 2020 році Єгипет відвідали 3,5 млн туристів, з них 730 тисяч українців.

Зовсім інакше життя: показали, як виглядає &quot;інший&quot; Єгипет поза курортними готелямиФото: Готель в Луксорі (palisadehotelyubacity.com)

Єгипетський центр економічних досліджень спрогнозував відновлення туристичного ринку країни в першій половині 2021 року. Експерти очікують, що у щомісяця країну будуть прилітати по півмільйона туристів.

Поки ж у боротьбі за туристів готелі на морських курортах рекордно знижують ціни – до 14 доларів за ніч в 5* в Хургаді.

Шарм-ель-Шейх по-своєму бореться за туристів – курортне місто обнесли 36-кілометровою стіною з чотирма блокпостами з боку пустелі. Крім захисту від проникнення бойовиків з півночі країни, стіна відокремлює туристичні райони від бідних сіл із місцевим населенням, розташованих на околицях міста.

Нагадаємо, ми писали, як злива затопила готелі на популярному єгипетському курорті.

Також повідомлялося, чому тури в Єгипет можуть суттєво подорожчати.

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