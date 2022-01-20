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Майже сотня курортних напрямків. Куди українці зможуть полетіти на відпочинок у 2022 році

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Четвер 20 січня 2022 16:35
Майже сотня курортних напрямків. Куди українці зможуть полетіти на відпочинок у 2022 році Фото: Куди українці зможуть полетіти на відпочинок у 2022 році (unsplash.com/briesha-bell)
Автор: Євгенія Тугушева

У Державіаслужбі назвали локації, куди можуть відкрити рейси українські авіакомпанії у новому сезоні. До списку потрапили 96 курортів у 29 країнах світу

Список із 96 курортних напрямків у 29 країнах, куди зможуть літати українські авіакомпанії, визначила Державіаслужба, головний авіаційний регулятор України. Про це повідомляє Avianews.com.

"Цей список дійсний для літнього розкладу 2022 року. Він набуде чинності з переходом на літній час 27 березня і діятиме до 30 жовтня", — йдеться у повідомленні.

До списку увійшли традиційні популярні курорти для літнього відпочинку в Єгипті, Туреччині, Болгарії, Італії, Грузії, Греції, Іспанії, Чорногорії, Хорватії, а також екзотичні країни Шрі-Ланку, Мальдіви, Танзанію, Кубу, Таїланд.

Число рейсів за маршрутами необмежене. Це означає, що розпочати польоти зможе будь-яка авіакомпанія з будь-якого аеропорту України.

Майже сотня курортних напрямків. Куди українці зможуть полетіти на відпочинок у 2022 році

Фото: До списку увійшли традиційні популярні курорти (unsplash.com/rebe-adelaida)

Єдиною умовою є виконання не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць.

Повний список напрямків, куди українські авіакомпанії можуть відкрити чартери:

  1. Албанія: Тиран;
  2. Болгарія: Варна, Бургас, Пловдів;
  3. В'єтнам: Камрань;
  4. Греція: Іракліон, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закінтос, Араксос, Превеза;
  5. Грузія: Батумі;
  6. Домінікана: Пунта-Кана, Ла Романа;
  7. Єгипет: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса-Алам, Ель-Аламейн, Марса-Матрух;
  8. Ізраїль: Ейлат;
  9. Індія: Гоа;
  10. Індонезія: Денпасар;
  11. Йорданія: Акаба;
  12. Іспанія: Тенерифе, Фуертевентура, Ла-Пальма, Гран-Канаріа, Ланзароте, Аліканте, Малага, Пальма-де-Майорка, Реус, Жірона, Валенсія, Барселона, Ібіца;
  13. Італія: Ріміні, Форлі, Венеція, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешія, Бергамо, Верона, Тревізо, Болонья, Турін;
  14. Кіпр: Пафос;
  15. Китай: Санья, Хайкоу;
  16. Куба: Варадеро;
  17. Мальдіви: Мале;
  18. Мальта: Лука;
  19. Марокко: Агадір, Касабланка;
  20. ОАЕ: Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Дубай, Шарджа;
  21. Португалія: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;
  22. Словенія: Марібор, Любляна;
  23. Таїланд: Пхукет, Крабі, Утапао;
  24. Танзанія: Занзібар;
  25. Туніс: Туніс, Монастир, Енфіда, Джерба;
  26. Туреччина: Анталія, Даламан, Ізмір, Бодрум, Ерзурум, Бурса, Аланія, Газіпаша, Кайсері, Невшехір;
  27. Хорватія: Спліт, Дубровник, Пула, Рієка, Задар;
  28. Чорногорія: Тіват, Підгориця.
  29. Шрі-Ланка: Коломбо.

Затвердження списку з боку Державіаслужби не гарантує, що рейси будуть запущені, проте ускладнює підготовку польотів.

Кінцеве рішення про старт чартерів за тим чи іншим напрямом залежить від попиту та туроператора, який виступає фактичним замовником рейсів та формує туристичні пакети.

Майже сотня курортних напрямків. Куди українці зможуть полетіти на відпочинок у 2022 році

Фото: До списку увійшли екзотичні країни — Шрі-Ланка, Мальдіви, Танзанія, Куба, Таїланд (unsplash.com/bhanuka-gamage)

Нагадаємо, раніше ми писали, що які країни у 2022 році відкриються для туристів вперше за час пандемії.

Також ми розповідали, що туристам доведеться заплатити за в'їзд у 2022 році у деяких країнах.

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