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Почти сотня курортных направлений. Куда украинцы смогут полететь на отдых в 2022 году

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Четверг 20 января 2022 16:35
Почти сотня курортных направлений. Куда украинцы смогут полететь на отдых в 2022 году Фото: Куда украинцы смогут полететь на отдых в 2022 году (unsplash.com/briesha-bell)
Автор: Евгения Тугушева

В Госавиаслужбе назвали локации, куда могут открыть рейсы украинские авиакомпании в новом сезоне. В список попали 96 курортов в 29 странах мира

Список из 96 курортных направлений в 29 странах, куда смогут летать украинские авиакомпании, определила Госавиаслужба, главный авиационный регулятор Украины. Об этом сообщает Avianews.com.

"Данный список действителен для летнего расписания 2022 года. Оно вступит в силу с переходом на летнее время 27 марта и будет действовать до 30 октября ", — говорится в сообщении.

В список вошли традиционные популярные курорты для летнего отдыха в Египте, Турции, Болгарии, Италии, Грузии, Греции, Испании, Черногории, Хорватии, а также экзотические страны — Шри-Ланку, Мальдивы, Танзанию, Кубу, Таиланд.

Число рейсов по маршрутам неограниченно. Это означает, что начать полеты сможет любая авиакомпания из любого аэропорта Украины.

Почти сотня курортных направлений. Куда украинцы смогут полететь на отдых в 2022 году

Фото: В список вошли традиционные популярные курорты (unsplash.com/rebe-adelaida)

Единственным условием является выполнение не менее одного рейса в неделю или не менее трех рейсов в месяц.

Полный список направлений, куда украинские авиакомпании могут открыть чартеры:

  1. Албания: Тирана;
  2. Болгария: Варна, Бургас, Пловдив;
  3. Вьетнам: Камрань;
  4. Греция: Ираклион, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закинтос, Араксос, Превеза;
  5. Грузия: Батуми;
  6. Доминикана: Пунта-Кана, Ла Романа;
  7. Египет: Хургада, Шарм-эль-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса-Алам, Эль-Аламейн, Марса-Матрух;
  8. Израиль: Эйлат;
  9. Индия: Гоа;
  10. Индонезия: Денпасар;
  11. Иордания: Акаба;
  12. Испания: Тенерифе, Фуэртевентура, Ла-Пальма, Гран-Канариа, Ланзароте, Аликанте, Малага, Пальма-де-Майорка, Реус, Жирона, Валенсия, Барселона, Ибица;
  13. Италия: Римини, Форли, Венеция, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешия, Бергамо, Верона, Тревизо, Болонья, Турин;
  14. Кипр: Пафос;
  15. Китай: Санья, Хайкоу;
  16. Куба: Варадеро;
  17. Мальдивы: Мале;
  18. Мальта: Лука;
  19. Марокко: Агадир, Касабланка;
  20. ОАЭ: Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Дубай, Шарджа;
  21. Португалия: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;
  22. Словения: Марибор, Любляна;
  23. Таиланд: Пхукет, Краби, Утапао;
  24. Танзания: Занзибар;
  25. Тунис: Тунис, Монастир, Энфида, Джерба;
  26. Турция: Анталия, Даламан, Измир, Бодрум, Эрзурум, Бурса, Алания, Газипаша, Кайсери, Невшехир;
  27. Хорватия: Сплит, Дубровник, Пула, Риека, Задар;
  28. Черногория: Тиват, Подгорица.
  29. Шри-Ланка: Коломбо.

Утверждение списка со стороны Госавиаслужбы не гарантирует, что рейсы будут запущены, однако делает проще подготовку полетов.

Конечное решение о старте чартеров по тому или иному направлению зависит от спроса и туроператора, который выступает фактическим заказчиком рейсов и формирует туристические пакеты.

Почти сотня курортных направлений. Куда украинцы смогут полететь на отдых в 2022 году

Фото: В список вошли экзотические страны — Шри-Ланка, Мальдивы, Танзания, Куба, Таиланд (unsplash.com/bhanuka-gamage)

Напомним, ране мы писали, что какие страны в 2022 году откроются для туристов впервые за время пандемии

Также мы рассказывали, что туристам придется заплатить за въезд в 2022 году в некоторых странах.

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