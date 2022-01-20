Почти сотня курортных направлений. Куда украинцы смогут полететь на отдых в 2022 году

Фото: Куда украинцы смогут полететь на отдых в 2022 году (unsplash.com/briesha-bell)

В Госавиаслужбе назвали локации, куда могут открыть рейсы украинские авиакомпании в новом сезоне. В список попали 96 курортов в 29 странах мира

Список из 96 курортных направлений в 29 странах, куда смогут летать украинские авиакомпании, определила Госавиаслужба, главный авиационный регулятор Украины. Об этом сообщает Avianews.com.

"Данный список действителен для летнего расписания 2022 года. Оно вступит в силу с переходом на летнее время 27 марта и будет действовать до 30 октября ", — говорится в сообщении.

В список вошли традиционные популярные курорты для летнего отдыха в Египте, Турции, Болгарии, Италии, Грузии, Греции, Испании, Черногории, Хорватии, а также экзотические страны — Шри-Ланку, Мальдивы, Танзанию, Кубу, Таиланд.

Число рейсов по маршрутам неограниченно. Это означает, что начать полеты сможет любая авиакомпания из любого аэропорта Украины.

Фото: В список вошли традиционные популярные курорты (unsplash.com/rebe-adelaida)

Единственным условием является выполнение не менее одного рейса в неделю или не менее трех рейсов в месяц.

Полный список направлений, куда украинские авиакомпании могут открыть чартеры:

Албания: Тирана; Болгария: Варна, Бургас, Пловдив; Вьетнам: Камрань; Греция: Ираклион, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закинтос, Араксос, Превеза; Грузия: Батуми; Доминикана: Пунта-Кана, Ла Романа; Египет: Хургада, Шарм-эль-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса-Алам, Эль-Аламейн, Марса-Матрух; Израиль: Эйлат; Индия: Гоа; Индонезия: Денпасар; Иордания: Акаба; Испания: Тенерифе, Фуэртевентура, Ла-Пальма, Гран-Канариа, Ланзароте, Аликанте, Малага, Пальма-де-Майорка, Реус, Жирона, Валенсия, Барселона, Ибица; Италия: Римини, Форли, Венеция, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешия, Бергамо, Верона, Тревизо, Болонья, Турин; Кипр: Пафос; Китай: Санья, Хайкоу; Куба: Варадеро; Мальдивы: Мале; Мальта: Лука; Марокко: Агадир, Касабланка; ОАЭ: Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Дубай, Шарджа; Португалия: Фуншал, Порту-Санту, Фаро; Словения: Марибор, Любляна; Таиланд: Пхукет, Краби, Утапао; Танзания: Занзибар; Тунис: Тунис, Монастир, Энфида, Джерба; Турция: Анталия, Даламан, Измир, Бодрум, Эрзурум, Бурса, Алания, Газипаша, Кайсери, Невшехир; Хорватия: Сплит, Дубровник, Пула, Риека, Задар; Черногория: Тиват, Подгорица. Шри-Ланка: Коломбо.

Утверждение списка со стороны Госавиаслужбы не гарантирует, что рейсы будут запущены, однако делает проще подготовку полетов.

Конечное решение о старте чартеров по тому или иному направлению зависит от спроса и туроператора, который выступает фактическим заказчиком рейсов и формирует туристические пакеты.

Фото: В список вошли экзотические страны — Шри-Ланка, Мальдивы, Танзания, Куба, Таиланд (unsplash.com/bhanuka-gamage)

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