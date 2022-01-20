Почти сотня курортных направлений. Куда украинцы смогут полететь на отдых в 2022 году
В Госавиаслужбе назвали локации, куда могут открыть рейсы украинские авиакомпании в новом сезоне. В список попали 96 курортов в 29 странах мира
Список из 96 курортных направлений в 29 странах, куда смогут летать украинские авиакомпании, определила Госавиаслужба, главный авиационный регулятор Украины. Об этом сообщает Avianews.com.
"Данный список действителен для летнего расписания 2022 года. Оно вступит в силу с переходом на летнее время 27 марта и будет действовать до 30 октября ", — говорится в сообщении.
В список вошли традиционные популярные курорты для летнего отдыха в Египте, Турции, Болгарии, Италии, Грузии, Греции, Испании, Черногории, Хорватии, а также экзотические страны — Шри-Ланку, Мальдивы, Танзанию, Кубу, Таиланд.
Число рейсов по маршрутам неограниченно. Это означает, что начать полеты сможет любая авиакомпания из любого аэропорта Украины.
Фото: В список вошли традиционные популярные курорты (unsplash.com/rebe-adelaida)
Единственным условием является выполнение не менее одного рейса в неделю или не менее трех рейсов в месяц.
Полный список направлений, куда украинские авиакомпании могут открыть чартеры:
- Албания: Тирана;
- Болгария: Варна, Бургас, Пловдив;
- Вьетнам: Камрань;
- Греция: Ираклион, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закинтос, Араксос, Превеза;
- Грузия: Батуми;
- Доминикана: Пунта-Кана, Ла Романа;
- Египет: Хургада, Шарм-эль-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса-Алам, Эль-Аламейн, Марса-Матрух;
- Израиль: Эйлат;
- Индия: Гоа;
- Индонезия: Денпасар;
- Иордания: Акаба;
- Испания: Тенерифе, Фуэртевентура, Ла-Пальма, Гран-Канариа, Ланзароте, Аликанте, Малага, Пальма-де-Майорка, Реус, Жирона, Валенсия, Барселона, Ибица;
- Италия: Римини, Форли, Венеция, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешия, Бергамо, Верона, Тревизо, Болонья, Турин;
- Кипр: Пафос;
- Китай: Санья, Хайкоу;
- Куба: Варадеро;
- Мальдивы: Мале;
- Мальта: Лука;
- Марокко: Агадир, Касабланка;
- ОАЭ: Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Дубай, Шарджа;
- Португалия: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;
- Словения: Марибор, Любляна;
- Таиланд: Пхукет, Краби, Утапао;
- Танзания: Занзибар;
- Тунис: Тунис, Монастир, Энфида, Джерба;
- Турция: Анталия, Даламан, Измир, Бодрум, Эрзурум, Бурса, Алания, Газипаша, Кайсери, Невшехир;
- Хорватия: Сплит, Дубровник, Пула, Риека, Задар;
- Черногория: Тиват, Подгорица.
- Шри-Ланка: Коломбо.
Утверждение списка со стороны Госавиаслужбы не гарантирует, что рейсы будут запущены, однако делает проще подготовку полетов.
Конечное решение о старте чартеров по тому или иному направлению зависит от спроса и туроператора, который выступает фактическим заказчиком рейсов и формирует туристические пакеты.
Фото: В список вошли экзотические страны — Шри-Ланка, Мальдивы, Танзания, Куба, Таиланд (unsplash.com/bhanuka-gamage)
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