Сотні українців у таборі біженців в Мексиці чекають дозволу на в'їзд до США

Українські біженці, які очікують в таборі в Мексиці, закликають США швидше дозволити в'їзд в країну.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Посеред поля недалеко від столиці Мексики близько 500 українських біженців чекають у великих наметах під палючим сонцем, щоб уряд Сполучених Штатів дозволив їм в'їхати в країну.

Табір українців на кордоні з двома країнами відкрили тиждень тому. Щодня сюди прибуває від 50 до 100 осіб, пише видання.

Деякі вже були на кордоні США в Тіхуані, де їм сказали, що їх не впустять в країну. Інші прибули в аеропорти Мехіко або Канкуна — куди можна було знайти квиток з Європи.

"Ми просимо уряд США прискорити процес (в'їзду українців - ред.)", — говорить Анастасія Поло, співзасновник неурядової організації "United with Ukraine". Вона співпрацювала з урядом Мексики у створенні табору.

Після тижня ніхто з біженців, які там перебувають, "навіть не близький до закінчення" проблеми з в'їздом, сказала вона.

Програма "Об'єднуємося для України" була анонсована урядом США 21 квітня. Чотири дні потому українці, які опинилися на кордоні США і Мексики, позбавили можливості потрапити в країну за минулими правилами. Раніше його використовували для швидкої висилки мігрантів без можливості просити притулку протягом останніх двох років.

Замість цього їм доведеться подавати заявки на в'їзд з Європи або інших країн, таких як Мексика. Для в'їзду за цією програмою люди повинні були перебувати в Україні станом на 11 лютого, мати спонсора, яким може бути сім'я або організація. Також їм треба пройти вакцинацію і відповідати іншим вимогам охорони здоров'я США.

За словами Анастасії Поло, чиновники запевнили її, що обробка заявок людей повинна зайняти тиждень. Але виявилося, що процес тільки починається. Деякі з перших прибулих отримали електронні листи від уряду США, в яких підтверджувалося, що вони отримали свої документи і документи своїх спонсорів. Але їх спонсори ще не затверджені.

"Ці люди не можуть залишатися в цьому таборі, тому що він тимчасовий", — сказав Поло. До того ж, понад 100 проживаючих у таборі – діти.

Наприкінці березня уряд США оголосив, що прийме до 100 000 українських біженців. Сотні людей щодня в'їжджали в Мексику в якості туристів в Мехіко або Канкун і вилітали в Тіхуану, а далі чекали кілька днів дозволу на в'їзд в країну.