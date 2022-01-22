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Сотні тисяч туристів навіть поза сезоном. У Хорватії – нові рекорди по відвідуванню країни країни

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Субота 22 січня 2022 19:10
Сотні тисяч туристів навіть поза сезоном. У Хорватії – нові рекорди по відвідуванню країни країни Фото: Хорватія (unsplash.com/marcus-lofvenberg)
Автор: Катерина Гончарова

Туризм в країні виріс в 2021 році: тільки в листопаді там побувало 221 000 туристів

За даними Статистичного управління Хорватії, в листопаді 2021 року кількість туристів в країні збільшилася на 56,4% в порівнянні з відповідним періодом попереднього року, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

За даними статистичного бюро, в листопаді в установах були розміщені 221 000 туристів, що на 133 000 більше, ніж у 2020-му. Крім того, ці туристи залишалися в готелях 576 000 ночей. Це на 114% більше, ніж у листопаді 2020-го.

Також внутрішній туризм подвоївся e грудні минулого року з 2020-го, зафіксувавши 113 000 внутрішніх туристів, які провели в країні в цілому 239 000 ночей. Проте внутрішні прибуття досягли 83,7% від пропускної здатності 2019 року і 87,9% ночей – в періоді до пандемії.

З яких країн їдуть до Хорватії найчастіше

Дані статистичного бюро країни також показують, що найбільше туристів їхало в країну з Німеччини: громадяни цієї країни здійснили найбільше бронювань в місцевих готелях – близько 48 000 ночей. Це становить 14,2% від загального числа іноземних туристів.

Сотні тисяч туристів навіть поза сезоном. У Хорватії – нові рекорди по відвідуванню країни країни

Фото: Туристи в Хорватії (unsplash.com/nick-kane)

Далі по частоті відвідування Хорватії йдуть туристи з таких країн:

  • Австрії (9,7%);
  • Словенії (8,1%);
  • Італії (7,9%);
  • США (6,5%);
  • Росії (6,3%).

Туристи у віці від 35 до 44 років їхали в країну найчастіше. В цілому таких було близько 119 000 осіб. Це становить 20,7% від загального числа всіх бронювань житла.

Зазначимо, раніше стало відомо, скільки іноземних туристів побувало в Україні за минулий рік.

Також повідомлялося, що в ЄС планують змінити правила подорожей.

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